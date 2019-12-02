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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (84) Качура (18)

 Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура назвав дві кандидатури на пост глави парламентського комітету з питань міжнародної політики: народні депутати цієї ж фракції Єлизавета Ясько і Галина Михайлюк.

"Зараз є два кандидати, які отримали найбільше підтримки - це Ясько і Михайлюк", - заявив Качура перед початком засідання фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами депутата, рішення про нового главу комітету з питань закордонної політики буде прийнято з ймовірністю 99,9%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яременка приберуть із посади голови комітету ВР, - рішення "Слуги народу"

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162994
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, если хотите улучшить кадры - просто уйдите и верните старые хорошие порохоботские кадры Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4721
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Не переживай зелебобик, скоро твое зеленое ху*ло вышлют в твою родную рассею и вернутся старые добрые хорошие порохоботы Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 9465
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Дайте йому 100днів , дайте йому парламент, дайте йому Кабмін та дайте йому вже по їбалу хто небудь !!!

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А ты просто больше не рассчитывай, что где-то будут рулить соевые мародёровцы.
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Нелох - он же блазень, он же манкурт, он же зрадник, он же подХЛО.
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как увижу эту крысиную рожу, на подсознании где-то я эту падаль видел. И вот оно детство приключения буратино-правильно карабас барабас до ворожки не ходи одна харя.
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Мама любіт скорость! Моніка така..... турборежим і всьо такое.....
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Не переживай зелебобик, скоро твое зеленое ху*ло вышлют в твою родную рассею и вернутся старые добрые хорошие порохоботы
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Забудь, мародёр. Дороги назад вам нет и не будет. И если барыга переживёт, у него на сто лет наворовано, либо сбежит на острова, то шавки типа тебя повоют, сожрут скудные запасы - да и работать начнут. Или дождутся следователя. Ведь шавка-шавкой, а тоже рыло в пуху.
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у меня с арифметикой все в порядке:
падение рейтинга ЗЕБЕньки с 75 до 52% это красивое пике!

так держать!
скоро будем ставить ЙОЛКУ ! Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 743
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Сьогодні це маловідома історія, але останній повстанець Іван Гончарук був розстріляний в червні 1987 року по сфальсифікованій КГБ справі
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Єдине, що вирок був виконаний в липні 1989 року (Г. Історична правда від 2 грудня 2019 року)
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Ну мародер только один, коломойский. Просто зебилам по телевизору сказали, что мародер - это тот, кто за свои деньги в свой отпуск ездит за границу на море.
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Мої мізки не залиті гнилою соєвою патокою, тому я чудово пам'ятаю 2014 рік.
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Ага, он собирал их на партию слуга народа. То, что тогда его личные интересы совпали с Украиной - не значит, что он не вор. И сейчас продолжает воровать.
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Підписуюсь під своїми словами ще раз. Привіт Гегеральному Прокурворові від нацючні Михновському, який нікого не щасудив, проте добре облаштувався, привіт дружку Пеці Косюку, власнику яхти за 3 мільярди гривень, якому Пеця надавав мільярдні дотації, привіт насіровим, привіт свинарчукам,які разом з Пецьою володіють Інвестиційним банком - і так далі. Шкода часу.
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дурак, мєтадічку пасматрі. Я знаю, чьто Михновський для кацапоґебні как крЄст для чОрта. Но он нє бил нікоґда ґєнпрокурором. Паєтому. свіноє рило, за парєбрік!!! Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8948
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Дотации ему платили ровно по закону. По европейскому. У которых дотации распределяются прямо пропорционально уплоченным налогам. Это на самом деле компенсация, за то, что ндс не возвращают.
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Как у кацапов от Порошенко подгорает😄
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Яременко вообще не место в Раде иначе она будет теперь восприниматься так же как и Яременко
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прикол в том что те кого заказывал выго7няемый Глава комитета комитет и возглавятю...особенно Ясько 1990 г.р. закончившая Москоский Государственный Университет имени Ломоносова....
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вторая еще лучше уж и не знаешь кто из2 дуреп хуже кидаловскую собаководчесую ПТУ закончила.... https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайлюк_Галина_Олегівна
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Вони хоть заміжні чи також будуть в пошуках кави на годину......... Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 7018
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Зебилы, если хотите улучшить кадры - просто уйдите и верните старые хорошие порохоботские кадры Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4721
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Дайте йому 100днів , дайте йому парламент, дайте йому Кабмін та дайте йому вже по їбалу хто небудь !!!

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Зедрочеры! Это типа ярые порохоботы? Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 1465
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Зедрочери це зедрочери,прихильники зедрота малороського.
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Просто Ясько и Михайлюк готовы не по 100, а по 50 в час...
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Нічого, он британці славлять Королеву і все добре, а тут фігня якась.
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Не соевое же ворьё назначать. По факту-то все "успехи" мальдивского барыги и его команды в международной политике основывались исключительно на очковтирательстве и показухе -- европейцам вешали лапшу на уши об успешных реформах, которые в реале были провалены.
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А твоя партія анал не табу. Мама моніка любіт скорость.
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Тарифы скоро будут снижены, когда газпрём и нафтогаз перестанут бодаться и начнут наконец-то искать компромиссы. Сегодня уже заявлено, что скоро Коболева вышвырнут в Штаты к мамкиному борщу.
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знает падлюка, что до следующей зимы не доживет....
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Порохоботы, которые раскачивают темы немедленного снижения тарифов во много раз и немедленного повышения пенсий до уровня каких-нибудь норвежских -- враги Украины. Деньги должны хотя бы пару лет идти на развитие страны, иначе ни низких тарифов, ни пенсий не будет вообще.
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При Зеле есть хотя бы шанс, что они будут снижены. При Порохе шансов на низкие тарифы не было вообще, он об этом не заикался даже.
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О, зебил уже агитирует понять и простить газпром...
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Мы с газпрома ничего не получим, он же сам отказывается платить по суду. А дешёвый газпромовский газ нам стане у нагодi для снижения тарифов. Так что не лучше ли просто договориться? Тем более, они не против нам долг газом отдать.
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Отдадим кацапам 3 лярда, донецкую область, трубу, Крым и снизят тарифы на 5 копеек. Вы сделали это вместе.
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Только вот зебил так и не может сказать. а что же украл порошенко. А вот хозяин клоуна, коломойский, украл много чего и об этом говорит лондонский суд. И главное, что продолжает сейчас воровать. А клоун язык в жопу засунул и ни слова против сказать не может.
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Еще Клитину вставь и выбирай. Только тихо, чтобы родители не услышали Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 1931
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родители не услышат (Царство им Небесное)... а жена у меня - философ !
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анекдот:
***
- Циля! вы не ревнуете своего мужа? он же на каждую юбку оглядывается?
- я что совсем ненормальная? моя собака вон за каждой машиной бегает, но это не значит что ей дадут порулить))))
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Їде "Столипін" колеса стучат
Ніч на дворі всі бродяги сплят
Тільки я не сплю - думу думаю
Про тяжку долю свою і 117-ту статю

117-та стаття - 3р. Доля молдьожная

Я був поклеїв малолетку її я полюбив
Ну не так шоб полюбив але пів тижня з нев ходив
Потім чуть-чуть їй дав під хвіст
Потім сказав їй бай-бай
Вона була зовсім тупа - любила Миколайчука

Чувіха все повіла Мамі, і та підняла шум і гам
Каже плати 1000 баксів а то під суд тебе віддам
Я їй сказав шо за ті гроші я можу мати її,
Її сестру і братову і всю родину на селі Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 3368
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А почему не педофил тот из фракции? Или его на молодежи и спорта?
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А как вы не садитесь ,а один хрен вы никуда не годитесь.
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так вспучить дорогу может только мартовский котяра Яременко Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 6399
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...Сергей Лямец: "Пожалуйста, не подводите президента!"«А приколись, тут мог работать я». Андрей Коболев ввалился в кабинет премьера. Председатель НАК «Нафтогаз» пожал руку Алексею Гончаруку, и оба рухнули за стол.
«Ну, как прошло?»
Вместо ответа премьер подтянул к себе iPad и клацнул кнопку. Заиграла романтичная музыка. Коболев догадался: их опять слушают.
«Ну, как все прошло?» - повторил Андрей Владимирович нарочито громко.
Он имел в виду совещание у преЗедента по тарифам.
«Знаешь, президент молодец!» - так же громко ответил Гончарук.
Тем временем его рука нацарапала: «П@здец! Чуть не спалились!!!»
«У нас получится сделать дешевле, чем в прошлом году?!» - полукрикнул командир «Нафтогаза».
Коболев достал из пачки бумажку и нацарапал: «Он понял?»
«Главное - защитить людей!» - ответил громко премьер и тут же написал: «Чуствует что, на@буют, но не понимает».
«Я ж говорил».
«Чисто лох».
«Ну и хорошо».
Тут премьер сообразил, что они уже слишком долго молчат. У товарища майора могло сложиться ненужное впечатление. Он громко откашлялся.
«Так что, говоришь, МВФ требовал повысить цену на газ в два раза до 13 гривен за тысячу кубометров?!» - специально медленно и громко продиктовал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344435-sergej_ljamets_pohalujsta_ne_podvodite_prezidenta
...читати повністю за посиланням
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Количество неспаленных слуг тает..
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Здали пацріота зелепупенського в бардель! Слідуючий вовік сцицюрон.
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Я дуже вибачаюся, але можливо хтось знає - Це часом не ті "жриці" продажного кохання з якими домовлявся той казанова Яременко за 10$ в годину і без табу 😃
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у 3******** все виходить: розведення військ, сепари в РНБО, переслідування бойових генералів і волонтерок, закупи електрики в Росії, розгром Держкіно, "пропаганда" читання, прямі газові контракти, звільнення дипломатів і очільників Нафтогазу, які вигравали суди в міжнародних інстанціях, розірвання угод з МВФ, повернення "Привату" папіку, - все йде якнайкраще, бо він для цього і приходив.
Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?........
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....это "дискуссия" о 100$?

ничего другого от Яременки я не слышал Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8026
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Ну вот мораль и спасена. а то как то не комильфо. Все в морали а мы в борделе! Ну теперь пойдёт дело и культура, тело что терпело, и сракело что пердело!
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===Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»:
Публікування особистих переписок, у яких можуть бути скандальні деталі, - це політтехнологічна та інформаційна війна. Її почав табірЗамість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 1329Порошенка, а зараз від Зеленського вони отримали відповідь.
Наскільки мені відомо від професіоналів, щоб дискредитувати депутатів Зеленського, у Порошенка використали дублікати сім-карт та техніку, котра використовується для професійного шпигування. От історія із Богданом Яременком: щоб зробити ці світлини за ним цілеспрямовано стежили. Я розмовляв з різними фахівцями у цій галузі і мені сказали, що проти Яременка могли провернути спецоперацію росіяни, оскільки у нього явно проукраїнська позиція і його треба було «збити». Знаючи про його вподобання, це не так складно і зробити.
«Хтозна, чи не спільно з росіянами у цьому випадку працював Порошенко»
Судячи із переписки між нібито Порошенком та Герасимовим, які злили у мережу, це - теж може бути правдою. Оскільки у партії «Європейська солідарність» зацікавлені у тому, щоб дискредитувати партію Зеленського. І як це не парадоксально, судячи із цієї переписки, хтозна, чи не спільно з росіянами у цьому випадку працював Порошенко.===
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===Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова превысила 6 миллиардов ===

А порохоботы орут, что Ахметова нельзя лишать монопольных сверхприбылей
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При зе прибыль Ахметова превысила 6 млрд. Зебилы- сколько будет в следующем году на зебилах?
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а убрать этого жопострадателя с рады слабо?
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ну и толку с такого депутата? у него на уме только #изда и #опа
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