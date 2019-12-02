 Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

"Зараз є два кандидати, які отримали найбільше підтримки - це Ясько і Михайлюк", - заявив Качура перед початком засідання фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами депутата, рішення про нового главу комітету з питань закордонної політики буде прийнято з ймовірністю 99,9%.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
падение рейтинга ЗЕБЕньки с 75 до 52% это красивое пике!
так держать!
скоро будем ставить ЙОЛКУ !
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.ну и...как выбрать? ))))
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анекдот:
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- Циля! вы не ревнуете своего мужа? он же на каждую юбку оглядывается?
- я что совсем ненормальная? моя собака вон за каждой машиной бегает, но это не значит что ей дадут порулить))))
Ніч на дворі всі бродяги сплят
Тільки я не сплю - думу думаю
Про тяжку долю свою і 117-ту статю
117-та стаття - 3р. Доля молдьожная
Я був поклеїв малолетку її я полюбив
Ну не так шоб полюбив але пів тижня з нев ходив
Потім чуть-чуть їй дав під хвіст
Потім сказав їй бай-бай
Вона була зовсім тупа - любила Миколайчука
Чувіха все повіла Мамі, і та підняла шум і гам
Каже плати 1000 баксів а то під суд тебе віддам
Я їй сказав шо за ті гроші я можу мати її,
Її сестру і братову і всю родину на селі
«Ну, как прошло?»
Вместо ответа премьер подтянул к себе iPad и клацнул кнопку. Заиграла романтичная музыка. Коболев догадался: их опять слушают.
«Ну, как все прошло?» - повторил Андрей Владимирович нарочито громко.
Он имел в виду совещание у преЗедента по тарифам.
«Знаешь, президент молодец!» - так же громко ответил Гончарук.
Тем временем его рука нацарапала: «П@здец! Чуть не спалились!!!»
«У нас получится сделать дешевле, чем в прошлом году?!» - полукрикнул командир «Нафтогаза».
Коболев достал из пачки бумажку и нацарапал: «Он понял?»
«Главное - защитить людей!» - ответил громко премьер и тут же написал: «Чуствует что, на@буют, но не понимает».
«Я ж говорил».
«Чисто лох».
«Ну и хорошо».
Тут премьер сообразил, что они уже слишком долго молчат. У товарища майора могло сложиться ненужное впечатление. Он громко откашлялся.
«Так что, говоришь, МВФ требовал повысить цену на газ в два раза до 13 гривен за тысячу кубометров?!» - специально медленно и громко продиктовал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344435-sergej_ljamets_pohalujsta_ne_podvodite_prezidenta
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Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?........
ничего другого от Яременки я не слышал
Публікування особистих переписок, у яких можуть бути скандальні деталі, - це політтехнологічна та інформаційна війна. Її почав табірПорошенка, а зараз від Зеленського вони отримали відповідь.
Наскільки мені відомо від професіоналів, щоб дискредитувати депутатів Зеленського, у Порошенка використали дублікати сім-карт та техніку, котра використовується для професійного шпигування. От історія із Богданом Яременком: щоб зробити ці світлини за ним цілеспрямовано стежили. Я розмовляв з різними фахівцями у цій галузі і мені сказали, що проти Яременка могли провернути спецоперацію росіяни, оскільки у нього явно проукраїнська позиція і його треба було «збити». Знаючи про його вподобання, це не так складно і зробити.
«Хтозна, чи не спільно з росіянами у цьому випадку працював Порошенко»
Судячи із переписки між нібито Порошенком та Герасимовим, які злили у мережу, це - теж може бути правдою. Оскільки у партії «Європейська солідарність» зацікавлені у тому, щоб дискредитувати партію Зеленського. І як це не парадоксально, судячи із цієї переписки, хтозна, чи не спільно з росіянами у цьому випадку працював Порошенко.===
А порохоботы орут, что Ахметова нельзя лишать монопольных сверхприбылей