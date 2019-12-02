 Українці зможуть онлайн оформити тимчасову зміну місця голосування на виборах президента і ВР, - ОПОРА

Документ передбачає подання заяви про зміну місця голосування через електронну форму, а також через уповноважену особу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Відповідно до нової редакції документу, тимчасово змінити місце голосування, окрім зареєстрованих виборців, можуть і громадяни, які не мають зареєстрованого місця проживання (так званої прописки).

Також це можна зробити і на один тур, і відразу на два. Крім того, виборець може подати письмову заяву через уповноважену особу, оформивши нотаріально завірену довіреність.

У письмовій заяві зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, виборча адреса, вид та назва виборів, дата їх проведення, адресу перебування громадянина в день виборів та/або номер виборчої дільниці, на якій виборець хоче голосувати. Також заявник вказує причину зміни місця голосування. У заяві виборця, який не може пересуватись самостійно, обов’язково вказується адреса, де він перебуватиме у день виборів.

Крім того, виборець може подати заяву про зміну місця голосування через електронний сервіс на сайті Центральної виборчої комісії з використанням електронного підпису. Окрім інших відомостей, виборець має вказати адресу електронної пошти, куди буде надіслано підтвердження подачі заяви та посвідчення про зміну місця голосування.

Орган Державного реєстру виборців перевіряє, чи виборець має право голосу, чи не належить його виборча адреса до спецдільниці та чи не обрав він спецдільницю для зміни місця голосування. При відмові в задоволенні заяви виборця повідомляють невідкладно з зазначенням переліку підстав.

Виборець також може відкликати свою заяву про зміну місця голосування, не пізніше за 5 днів до дня голосування. Таку заяву орган ведення Державного реєстру виборців розглядає невідкладно.

Прийнятий порядок розповсюджується лише на вибори президента та народних депутатів.

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