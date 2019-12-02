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 У Росії - 2 мільйони українців і жодної української школи, - Міносвіти в ООН

У Російській Федерації немає жодної школи з українською мовою навчання, хоча у країні, за офіційними даними, проживає 2 млн українців.

Про це заявив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що казати про саму РФ, де лише за офіційними даними проживає майже 2 млн українців, однак немає жодної школи з українською мовою навчання", - заявив український чиновник.

Представник України висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась у сфері освіти в окупованій Російською Федерацією АР Крим та м.Севастополь. Зокрема, він вказав на те, що після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 раз, і формально на півострові залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

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Як повідомлялося, 28-29 листопада в Женеві відбулася 12-та сесія Форуму з питань меншин. Його головною темою було "Освіта, мова і права людини меншин".

На форум прибув незаконно обраний до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборант Руслан Бальбек. У цьому зв'язку Україна зробила низку кроків для попередження керівництва форуму про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму та їхніх поплічників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162990
 
   
 Топ коментарі
 
не обрусіли, а зкацапіли
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Ты считаешь, что украинским детям не нужны школы и обучение на ихнем родном языке? Может ты из расейских шовинистов-нацистов будешь?
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"Брєжнєву" (як і Сталіну з Путіним) українські школи не були потрібні і зараз не потрібні.
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Це зрозуміло. Моє запитання було швидше риторичним.
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кацапо-фашисты только про чужие страны вякают.на своей они все зачистили..только кацапские
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Не факт. Если Украина будет к ним так относиться, то они хохлами и станут быстрее.
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Українці мають жити в Україні, а кацапи на кацапщині.
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Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської ( руської) а по суті штучної кацапською мови. Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає і не тільки від державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій жахливій профашистській личаковiй країні всі повинені надати сертифікат про володіння російською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії) і основи її Законодавства ". Та і саме законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно люто заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою окупаційну мову. Мову наших одвічних самих лютих ворогів в світі. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників святої суверенної української землі Криму і Донбасу.
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Посмотри фильм "Окупація" (серіал, 2011) Грузия. Там про русификацию национальных республик очень подробно рассказано
У Росії - 2 мільйони українців і жодної української школи, - Міносвіти в ООН - Цензор.НЕТ 5780
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До 2014 этническим украинцам - потомкам депортированных, эвакуированных, направленных по распределению и "комсомольским путевкам" совсем не плохо жилось в Расеи. Они уже и забыли свои корни - в кацапы себя и детей записали. Короче, 90% тамошних экс-украинцев это та же руцкая вата. Ни разу с 14 эти этнические "украинцы" не возмутились против вой ны в Украине и не протестовали когда последнюю украинскую библиотеку на параше прикрыли. Даже не хохлы, а ватники второго сорта
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я знову ж, в 3259-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали..
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Ой ребята-жовтенята---так вы совсем темы не знаете! И это уже в 2019 году. Садись---два! В дневник и журнал! При совдепии были по всей стране педагогические вузы в областных центрах почти всех. И филиалы по городам некоторым. Учителей готовили там разных. По Украине во всех вузах была в том числе и специализация---русский язык и литература, ну само собой и украинская филология тоже. А теперь внимание. В РФ абсолютно нигде и никогда не было даже в Москве в любом педвузе и близко украинской филологии! И кстати в университетах тоже. В наших универах была везде русская филология! И по сей день так там. А у нас кое где осталось и в разных регионах. А теперь вишенка на тортик. Есть и давно-предавно одна отличная школа а не курсы укр-языка и литературы в РФ. И тоже по сей день. Догадались где? Правильно в КГБ ну в смысле ФСБ! Всё правда. Проверяйте.
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