 "Київавтодор" заявив про готовність до можливого снігопаду і попросив водіїв прибрати автомобілі з узбіч

Як повідомили Цензор.НЕТ у комунальній корпорації, техніка КП ШЕУ вже виїхала на вихідні позиції і чекає початку негоди.
Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації.
Водіїв просять не паркувати авто вздовж вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.
Також на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.
Хвоста розпушить зєкурці сніг
І пожене зє вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський