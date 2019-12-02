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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6875) снігопад (284)

 "Київавтодор" заявив про готовність до можливого снігопаду і попросив водіїв прибрати автомобілі з узбіч

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявила про свою повну готовність до снігопаду.

Як повідомили Цензор.НЕТ у комунальній корпорації, техніка КП ШЕУ вже виїхала на вихідні позиції і чекає початку негоди.

Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації.

Водіїв просять не паркувати авто вздовж вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.

Також на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162987
 
 
 Топ коментарі
 
Зима прийшла несподівано і все менше стає зеленого🧐
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У нас уже 2 години сніг іде... півн-західна Україна.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
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йде сніг в центральній Україні - гУмань
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Ну, наконец-то заглянули в прогноз и готовы отразить внезапное нападение зимы) А резерв зачем? Пусть выезжают сразу на все дороги районов. Рассредоточатся. Ваш выход, автодоровцы.
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У нас уже 2 години сніг іде... півн-західна Україна.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
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йде сніг в центральній Україні - гУмань
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Зима прийшла несподівано і все менше стає зеленого🧐
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южный, северный полюса... пустыня какая-нибудь, тебя устроят, наверное.
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Із зелених в коричневі . І це не про фашизм.
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Та то они сверху зеленые, как ковырнешь коричневые, коричневые
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Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить зєкурці сніг
І пожене зє вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...

М. Вінграновський
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В суботу перевзув машину. Сказати що мої шиномонтажники "супер" - це нічого не сказати. Самі роздивляються мітки та індикатори на протекторі, вирішують що на перед, що назад. Якщо побачать хоч міліметрове бокове биття - мовчки перебортовують з проворотом шини відносно диску.
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