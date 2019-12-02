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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) енергоефективність (78)

 Зеленський доручив Кабміну диверсифікувати поставки газу, нафти, нафтопродуктів і вугілля - до 30% з одного джерела

Диверсифікувати постачання основних енергоносіїв (крім ядерного палива) з умовою не більше ніж 30% з одного джерела доручив уряду президент України Володимир Зеленський указом №874 в понеділок, яким він затвердив ухвалене цього дня рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про невідкладні заходи щодо гарантування енергетичної безпеки.

"Забезпечити опрацювання до 1 липня 2020 року питання щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши постачання з одного джерела не більше ніж 30 відсотків від загальних обсягів постачання, та прийняти відповідне рішення", - таке доручення отримав Кабінет Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Крім того, уряд має у взаємодії з інституціями Євросоюзу вжити заходів для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року.

Серед інших доручень Кабміну - розробити комплекс заходів щодо нейтралізації негативного впливу на економіку України в результаті обмежувальних заходів РФ, зокрема щодо товарів, заборонених та обмежених для вивозу з Росії в Україну (серед них вугілля, нафта і нафтопродукти - ред).

Уряд має також організувати перевірки стану додержання у 2017 - 2019 роках вимог законодавства у сфері видобутку, постачання та реалізації вугілля і природного газу, зокрема для забезпечення природним газом населення та суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, за результатами яких вжити відповідних заходів реагування.

Зеленський своїм указом також скасував два виданих у 2014 році укази за темою енергобезпеки, зокрема від 1 травня, яким було доручено "Нафтогаз України" подати до міжнародного арбітражу у разі, якщо російська сторона відмовиться постачати газ за зниженою ціною, що діяла в лютому- березні 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162985
 
   
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Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров. Точный перечень устройств и программ определит Правительство РФ. Однако в качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и умные телевизоры (с функцией "смарт ТВ").

Зеленський доручив Кабміну диверсифікувати поставки газу, нафти, нафтопродуктів і вугілля - до 30% з одного джерела - Цензор.НЕТ 9418
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А с каких таких хренов презик наш что-то там "указывает" Правительству? Хоть бы кто Конституцию господину Пэ Зэ подарил...
Беня всея Украины специально поставил премьером свежемероженного Гончарука, абы ничего из под контроля не вышло?
Узурпаторы?
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Я смотрю у нас такой народ, кто бы чтобы не сделал - все плохо. Канаву копают из дома 5 человек, остальные смотрят на их работу в окно. Почему так мелко, надо было глубже. Зпто матера разводить словесный понос. Теперь вопрос - что плохого в указе Зеленского? Осебенно, если его будут выполнять.
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Что плохого?.... Да то, что это обычный трёп, за которым ничего не стоит....
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Це Вовік дебілу Мілованову таке доручення дав?
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Я смотрю у нас такой народ, кто бы чтобы не сделал - все плохо. Канаву копают из дома 5 человек, остальные смотрят на их работу в окно. Почему так мелко, надо было глубже! Зато мастера разводить словесный понос. Теперь вопрос - что плохого в указе Зеленского? Осебенно, если его будут выполнять.
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===Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова превысила 6 миллиардов ===
А вот порохоботы орут, что нельзя лишать Ахметова монопольных сверхприбылей. Пусть народ оплачивает
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