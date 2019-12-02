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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1265) податкова міліція (1350) Правоохоронні органи (481) Запорізька область (425)

 Орендарі баз відпочинку на Азовському морі відшкодували до бюджету 5,8 млн грн несплаченої орендної плати за землю, - ДФС

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури компанія, яка ухилилася від сплати орендної плати за землю, відшкодувала до бюджету завдані збитки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України були встановлені директор і головний бухгалтер місцевої компанії, яка надає послуги оздоровлення населенню на базах відпочинку вздовж узбережжя Азовського моря, які під час експлуатації орендованих ними земельних ділянок комунальної власності застосували занижену ставку орендної плати за землю, що підлягає сплаті до бюджету місцевої громади.

У результаті таких дій фігуранти умисно ухилилися від сплати 5,8 млн грн орендної плати за землю, що є особливо великим розміром.

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Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, збитки відшкодовано в повному обсязі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162984
 
 
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А руководитель и бухгалтер повторят попытку на следующий год...
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несплата ПОДАТКІВ в такому обсязі( 3000 мін зарплат) в більшості країн Є КРІМІНАЛЬНИМ ЗЛОЧИНОМ Орендарі баз відпочинку на Азовському морі відшкодували до бюджету 5,8 млн грн несплаченої орендної плати за землю, - ДФС - Цензор.НЕТ 5168
і "хєрой" мусить сидіти в буцегарні та ще й з конфіскацією ВСЬОГО що мав.
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