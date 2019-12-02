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 Події, Київські новини
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Все про:бійка (478) Київ (6875) Нацполіція (8590) ресторани (68)

 Невідомі побили чоловіка під час конфлікту в київському ресторані, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані на вулиці Антоновича в Києві і розшукують осіб, причетних до злочину.

По спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські і лікарі.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між кількома невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім всі нападники втекли на іномарці.

"В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування осіб, причетних до злочину і їхнього затримання. Подію належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162983
 
 
 Топ коментарі
 
Задовбали вже бандюки і різне бидло.
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Презеденство зеленского совпало с новым витком криминального роста. Совпадение? Не думаю!
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Это те что из кабаков не вылазят, от войны "устали" ?
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Мущына пэрвая напаль, вай, кто не повэриль - того дом Труба трубу шаталь.
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Скільки долбо.обів повилазило...
Аечеряйте дома. Хоча не факт що якісь уроди не нападуть в магазинах чи біля будинку.
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вот именно и Цензор решил о каждом долбо *** написать. в чем тут новость?
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Ну как в чем новость?
Не понимаешь? За Зе голосовал?!
Ладно зебиленыш, объясняю:
Новость в том, что вчера на Антоновича не стреляли в кабаке
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Это те что из кабаков не вылазят, от войны "устали" ?
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Маленький мальчик пошел в ресторан
с собою в кармане имел он "наган"
Двое жлобов к нему приставали-
долго со стен их мозги отдирали.
(тіко шо сам придумав) Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция - Цензор.НЕТ 97
Це як варіант
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Як варіант: «Мальчик пацанчік...»
далі, за текстом.
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Тоже экспромт так сказать
Дети в подвале играли в войну
Бомж-дядя Коля у них был в плену
Крики ужасные слышал весь дом
Кто-то в подъзде вызвал ментов
Вскоре милиция вскрыла подвал
Опер бывалый от страха упал
Мясо и кости лежали в крови
Бомж дядя Коля ты деток прости...
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Задовбали вже бандюки і різне бидло.
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Появилось очень много людей, которые красят дома. Да и по плотницкому делу могут...
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Презеденство зеленского совпало с новым витком криминального роста. Совпадение? Не думаю!
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Конечно это не совпадение. Это реакция прежней власти и её опричников. Розгойдують човна, бо iм знесло будку...
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Это ты про зели так хорошее пишешь?!
Я тебе за что плачу?!!
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Чтобы думать у тебя должны быть мозги, но их у тебя незаметно...
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Так нецікаво, ваші повинні вбити один одного🐸
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Две тысячи лет война
война без особых причин...
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Во, бла, удивили! Возле киевских ресторанов детей убивают, а они с каким-то избиением.
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Нові часи настали, гуляй зеленуха🐸
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В Украине всё иномарка. Ну, правда, ещё трусы и носки не иномарка попадаются. Но иномарка однозначно качественнее.
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8% -ні дебіли вже на людей нападають який жах. Аваков зроби з ними що небудь.
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тра главного Мародьра швидше закривати, бо наробить лиха
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"... нападавшие скрылись на иномарке"...а Жигулі - це іномарка?
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скрилісь на інамаркє - отрижка савєцкіх врємьон - зараз будь-яка машина "іномарка"
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вже вроді міліцію рєхворміровалі, а полюцаї продовжують традіції савєцкіх врємьон
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В останні роки радянських часів в ресторанах не стріляли. Це вже пост-совкова міліція.
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Что то Аваков притих.
Бандитизм свободно себя чувствует при этом старом армянском воре. Гнать давно пора его!
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коли вже будуть депортувати цих довбаних східних бандитів?
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"скрылись на иномарке" - а есть нашемарки? А вообще в Киеве в кафе/рестораны лучше не ходить.
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