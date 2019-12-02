 Невідомі побили чоловіка під час конфлікту в київському ресторані, - поліція

По спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські і лікарі.
Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між кількома невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім всі нападники втекли на іномарці.
"В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування осіб, причетних до злочину і їхнього затримання. Подію належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив Волошин.
Аечеряйте дома. Хоча не факт що якісь уроди не нападуть в магазинах чи біля будинку.
Не понимаешь? За Зе голосовал?!
Ладно зебиленыш, объясняю:
Новость в том, что вчера на Антоновича не стреляли в кабаке
с собою в кармане имел он "наган"
Двое жлобов к нему приставали-
долго со стен их мозги отдирали.
(тіко шо сам придумав)
Це як варіант
далі, за текстом.
Дети в подвале играли в войну
Бомж-дядя Коля у них был в плену
Крики ужасные слышал весь дом
Кто-то в подъзде вызвал ментов
Вскоре милиция вскрыла подвал
Опер бывалый от страха упал
Мясо и кости лежали в крови
Бомж дядя Коля ты деток прости...
Я тебе за что плачу?!!
война без особых причин...
Бандитизм свободно себя чувствует при этом старом армянском воре. Гнать давно пора его!