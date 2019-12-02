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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Кривий Ріг (281) Антикорупційна прокуратура (1023) Юрій Корявченков (18) Слуга народу (534)

 САП перевірить законність розмови нардепа СН Корявченкова з криворізькою поліцією

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ щодо оприлюднення аудіозапису розмови ймовірно депутата від "Слуги народу" Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді.

Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я ж підписки ніякої не давав, що не буду поширювати плівки, - Поляков про записи розмови нібито нардепів від СН з главою поліції Кривого Рогу

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис бесіди чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков

Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162976
 
 
 Топ коментарі
 
Юзик рассказывает о последствиях непослушания
начальнику криворожской полиции...
САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 2086
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хуцпа на УКРАЇНЦІВ не діє. так що купуй вже собі зашморг.
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поцовата бидлота дорвалась до корита і виявилось що вони не просто"сваі люді" а КРІМІНАЛЬНА ґапота...

лохотрон шмарклі почав сіпатися - одна справа з такими "піфка папіть" і ЗОВСІМ інша тим гнідам довіряти долю УКРАЇНИ
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разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. Источник: https://censor.net.ua/n3162976
Так вот что этих слуг в Кривом Роге заинтересовало!
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Оце справжнi Свинарчуки!
Свинарчукiв за грати!
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Куприк топит за тотальные зачистки , в том числе среди тех за голосовал .
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в том числе среди тех за голосовал

в том числе среди тех , за кого голосовал
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Юзик рассказывает о последствиях непослушания
начальнику криворожской полиции...
САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 2086
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Что здесь?
Пеликан, пожиратель гусей или Гусь, потрошитель пеликанов?
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Все зависит от решения начальника полиции:
Либо сожрут,
Либо защитят...
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Довго, бо міркували як обставити все так, щоб результат "розслідування" був позитивним для виродка з 95-го кварталу.
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цікаво коли виродок з ліпєцкай фабрікі на допит з"явиться?
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кто все эти черты: сапы, сны, набуи,...?
... Надо баканию позвонить...
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Ще ДБР ЗАБУЛИ, Труба там на декілька термінів наговорив.
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Хроника одного Президента ...

02.12.2019 г.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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У нас що не чиновни - то урод. Коли ідуть до влади то ніби нормальні, а потім всерівно виходить УРОД.
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А чому цей свинохряк ще не за гратами в СІЗО на час розслідування . Чи хтось можливо вважає, що цей жиртрест з 95 сортиру не буде впливати на слідство? 😕
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Я уже запутался . Свинорчуки , порохатые свиньи , хряк янык . Теперь зелёный свинохряк . САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 6133
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А що тут незрозумілого? Є зафіксований беззаперечний факт, як цей "слуга урода" вчинив кримінальний злочин (рекет, вимагання грошей, погрози). І як його не називай, але як казав капітан Жеглов - "Вор должен сидеть в тюрме" . І крапка.
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А у Поросенко самое время отжимать Рошен САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 2747
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.! https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Проверят, и что? Предположим ненаучную фантастику: Юзика признали виновным и закрыли. Но он ни в одну камеру не пролезет, а если и пролезет, то ему потребуется такая пайка, которая оставит остальных зеков голодными. Так оно им надо? САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 4007
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Нічого. Як Юзік сяде на тюремну баланду то через місяць стане він струнким, як балерина 😃
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баканов сваіх нє сдайот. Ніхто не сяде. Це ж не Гримчак.
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Можно его в стену замуровать, куча плюсов - охранять не надо и весь срок отсидит на внутренних ресурсах организма...))
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Где такую стену найти? Разве что в кремлёвскую... САП перевірить законність розмови нардепа СН Корявченкова з криворізькою поліцією - Цензор.НЕТ 6014
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Можно и в крёмлевскую, но тогда придётся в виде праха...😉
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А он шо уже ниже главного петяраста? Гы.
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Этот юзик, мега-мешок з гамном, сыграл мафиозо вне квартал-95! Да еще в самОм крывом рогУ! САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией - Цензор.НЕТ 2794 Ну, поржали ! Еще и не таких пэтросянов видели! Вова, тут же все приличные люди! Убери, плиз, этот крыворожско-алчевский зоопарк! И рояль свой в кусты крыворожские затолкай, бо над нами весь мир уже ржот!
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Юзик полез в политику вместе с остальными квартальными, и из бодипозитивного типа актера сразу превратился в жирную свинью.
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видного депутата от "Слуги народа" Корявченкова Источник: https://censor.net.ua/n3162976
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В такой ситуации порхоботы обычно воют про преследование по полит мотивам, когда дело касается соевых вышкребков....ну а обычные люди ждут результатов проверки!
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Да.мы прохоботы такие😁😁😁😁😂а клован ваш гамно!🤮🤮🤮🤮
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А хто займається "проривом" Труби ? Чи в нас ще такого органу не придумали ?
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Наталія ЮсуповаВчора о 11:02 ·

Зробіть репост, будь ласка. Написали з
реанімації шпиталя, треба карти для визначення чутливості до антибіотиків. Це
дуже важливо для тяжкохворих. Треба 23 тис грн, в мене є 10 тис, допоможемо,
хто як не ми...На понеділок треба купити. Карта 4627 0551 5012 8394 приват та
5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія

.
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Проверят они.. Да вы знаете, кто у него крыша?!
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Это чего ж только сейчас САП так решительно раздуплилась ? Разрешение спрашивала у Богдана или ,,у самого...,,
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