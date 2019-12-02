 САП перевірить законність розмови нардепа СН Корявченкова з криворізькою поліцією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді.
Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис бесіди чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".
Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею.
лохотрон шмарклі почав сіпатися - одна справа з такими "піфка папіть" і ЗОВСІМ інша тим гнідам довіряти долю УКРАЇНИ
Так вот что этих слуг в Кривом Роге заинтересовало!
Свинарчукiв за грати!
в том числе среди тех , за кого голосовал
начальнику криворожской полиции...
Пеликан, пожиратель гусей или Гусь, потрошитель пеликанов?
Либо сожрут,
Либо защитят...
... Надо баканию позвонить...
02.12.2019 г.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Зробіть репост, будь ласка. Написали з
реанімації шпиталя, треба карти для визначення чутливості до антибіотиків. Це
дуже важливо для тяжкохворих. Треба 23 тис грн, в мене є 10 тис, допоможемо,
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5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія
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