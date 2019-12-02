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 Політика України
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Все про:ЗМІ (694) цензура (125) Юнкер (125) Прямий_канал (17) Європейська Солідарність (170)

 ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер

"Європейський Союз уважно стежитиме за розвитком ситуації із захистом свободи ЗМІ в Україні і порушуватиме це питання перед українською владою", – запевнив Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер у своєму листі на адресу Голови політичної партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "євросолідарності".

У повідомленні наголошується: "У відповідь на занепокоєння п’ятого президента України щодо тиску, який чиниться на телеканал "Прямий", Президент Єврокомісії наголосив, що Євросоюз надає вагомого значення захисту свободи ЗМІ та свободи висловлювання; цінностям, які складають фундамент будь-якої демократичної країни.

У переддень передачі повноважень новому складу Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив вдячність Петру Порошенку за плідну співпрацю та підтвердив важливість продовження курсу України на політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

Нагадаємо, що у зв’язку із початком відкритого політичного тиску на телеканал "Прямий" п’ятий президент України та Голова політичної партії "Європейська Солідарність" 8 листопада звернувся з листами на адресу керівництва інституцій Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, а також Європейської народної партії з проханням закликати українську владу припинити порушення основних прав і свобод в Україні, зокрема свободи ЗМІ, а також не згортати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162969
 
 
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Ответ на хотелки Бородянского задавить все цензурой
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Внимательно следить - бесплатно ; не воевать ; не участвовать ; выражать глубокую озабоченность ; строить Nord Stream 2
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БАБЛО - ЦЕ ГОЛОВНА ЇХ ЄВРОПЕЙСЬКА ЦІННІСТЬ.
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Даже бабло для них не ценность . У них его много . Просто расслабились .
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😆😃 Будуть проявляти 'озабоченость' як робили це при янику. Звиздоболи європейські мля...
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Меня умиляет забота о свободе слова пэти и его холуёв ,после того как пэтя на программе Шустера обещал жизнь отдать за свободу слова и тут же оно Савика турнул из Украины ,ну не анекдот ...
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Згоден з Вами. Щей куму ************ допоміг 3 новинних канали купити...
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Чего ты дорвался до пети ? Есть новый объект - зеля и его смешная команда .
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вы в курсе что мы уже США? вот эти все карусели с импичментом, это не что иное как представление нового штата американцам. я вас поздравляю всех! побыстрей бы. Мессия.
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