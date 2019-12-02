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 Політика України, Події
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Все про:Донбас (13926) операція Об'єднаних сил (1818)

 Від початку доби 2 грудня ворог на Донбасі вогневої активності не виявляв, - штаб ООС

Від початку доби 2 грудня російські найманці на Донбасі вогневої активності не проявляли.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадуємо, що з 28 листопада набув чинності новий Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 № 815 .

Командування Об'єднаних сил просить громадян уважно ознайомитися з цим документом, щоб уникнути можливих непорозумінь під час перетину КПВВ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два бійці загинули, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях під час операції зі знешкодження диверсантів, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162967
 
 
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Нет смысла проявлять пока,Зебил дал понять Мордору что выполнит все хотелки Пуйла
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Всё-таки прекращение огня и разведение войск приносит свои плоды? И это хорошо. Есть надежда, что конфликт урегулируют и жизнь там вернётся в мирное русло.
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вернись с космоса космонавт...
За сутки 2-е убитых воинов ВСУ....
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Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. А враг огневой активности не проявлял, или заявление пресс-центра штаба ООС ничто?
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Они преследывали вражескую ДРГ которая зашла нам в тыл...кацманафт не пей боярешник!
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Дивно... зазвичай перед такими зустрічами ******** і сєпари навпаки посилюють обстріли.
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Даже страшно себе представить ,что бы было если бы вата утопила наши катера и убила наших моряков и пэте удалось бы ввести военное положение ,СЛАВА БОГУ ему это не удалось.
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