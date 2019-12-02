 Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.
Головань зазначив: "Як ми знаємо, директор ДБР Роман Труба не є керівником органу досудового розслідування і не має права давати будь-які вказівки слідчому.
Але ми також знаємо, що, хоч права такого не має, але дає залюбки. Особливо, коли справа стосується заяв такого собі Портнова.
А от у прокурорському минулому Труба Р.М. керівником органу досудового розслідування як раз був.
Зокрема, як повідомили нам прокурори, Труба Р.М. був керівником органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 42014100000000209.
Тому самому, де фігурував (як любить висловлюватись пан директор) улюблений заявник Труби Портнов.
Як керівник органу досудового розслідування відповідно до норм КПУ України, Труба Р.М. мав на справу Портнова чималий вплив. Міг визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування; відсторонювати слідчого; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки; погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій.
Але, на відміну від сьогодення, у справах Портнова Труба поводився чемненько і акуратненько.
В усякому разі, про погрози Трубі, аналогічні погрозам прокурору Олександру Божко, щось не чути.
Вам так больше нравица, да?
Сколько можно лгать уже, задолбали
он сам признался, что голос похож на его....
Вы что, пили по своему обыкновению в это время и пропустили новость?
А те що гніду=партнова(пукінського агента в Україні) ВЖЕ притиснули і в Україні і в Панамі - ФАКт МЕДИЧНИЙ.
Час йому вже обмірковувати своє мерзенне"життя"
02.12.2019 г.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Так, 66,9% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о «самовольном оставлении места службы». По серьезным статьям в Бюро с показателями совсем плохо, добавила нардеп.
«По «коррупционным» статьям этот процент «успешности» и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента», - написала Устинова.
Также нардеп заявила, что «именно из-за такой «успешной» работы самого мощного в Украине правоохранительного органа, которое ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом»...
..«К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116», - резюмировала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344396-nardep_ot_golosa_privela_statistiku_uspeshnyh_del_gbr.***************************-dezertirov
Пшло у спам. І мовчи якщо не хочеш піти у бан, лахто.
Какое отношение этот рыговский отсос может иметь к ДБР впринципе?!
Зелебни! Как это ЧМО вписывается в вашу систему координат?
там где написано что труба утверждает?
😁
А лохорат шмарклі починає хвилюватись та вимагає ВЖЕ"атвічать за базар"...
Портянка готувався до цього ще з незапам"ятного 2014 р.
Колобеня з того часу як його звільнили з губернаторського крісла.