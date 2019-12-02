 Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Головань зазначив: "Як ми знаємо, директор ДБР Роман Труба не є керівником органу досудового розслідування і не має права давати будь-які вказівки слідчому.

Але ми також знаємо, що, хоч права такого не має, але дає залюбки. Особливо, коли справа стосується заяв такого собі Портнова.



А от у прокурорському минулому Труба Р.М. керівником органу досудового розслідування як раз був.





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Зокрема, як повідомили нам прокурори, Труба Р.М. був керівником органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 42014100000000209.



Тому самому, де фігурував (як любить висловлюватись пан директор) улюблений заявник Труби Портнов.



Як керівник органу досудового розслідування відповідно до норм КПУ України, Труба Р.М. мав на справу Портнова чималий вплив. Міг визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування; відсторонювати слідчого; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки; погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій.



Але, на відміну від сьогодення, у справах Портнова Труба поводився чемненько і акуратненько.



В усякому разі, про погрози Трубі, аналогічні погрозам прокурору Олександру Божко, щось не чути.