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 Політика України
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Все про:адвокат (695) Порошенко (10160) Портнов (168) Труба (205) Головань Ігор (20)

 Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив про те, що глава ДБР Роман Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Головань зазначив: "Як ми знаємо, директор ДБР Роман Труба не є керівником органу досудового розслідування і не має права давати будь-які вказівки слідчому.

Але ми також знаємо, що, хоч права такого не має, але дає залюбки. Особливо, коли справа стосується заяв такого собі Портнова.

А от у прокурорському минулому Труба Р.М. керівником органу досудового розслідування як раз був.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро. ІНФОГРАФІКА

Зокрема, як повідомили нам прокурори, Труба Р.М. був керівником органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 42014100000000209.

Тому самому, де фігурував (як любить висловлюватись пан директор) улюблений заявник Труби Портнов.

Як керівник органу досудового розслідування відповідно до норм КПУ України, Труба Р.М. мав на справу Портнова чималий вплив. Міг визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування; відсторонювати слідчого; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки; погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій.

Але, на відміну від сьогодення, у справах Портнова Труба поводився чемненько і акуратненько.

В усякому разі, про погрози Трубі, аналогічні погрозам прокурору Олександру Божко, щось не чути.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162964
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы хотите посадить Пороха за то что благодаря ему освободили 2/3 Донбасса? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2869
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Труба ручной слуга Портнова и Бени....
Вам так больше нравица, да? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 222
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Порошенко не ходит на допросы , вместо этого указывает Трубе, что и как ему делать. Порошенко забыл уже, что он не президент. А Труба не его ручной Луценко
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Порошенко не ходит на допросы , вместо этого указывает Трубе, что и как ему делать. Порошенко забыл уже, что он не президент. А Труба не его ручной Луценко
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Паранойя фактически не излечима, Петя живет в собственном мирке, а его мозг переполнен всевозможными теориями заговоров.
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Труба ручной слуга Портнова и Бени....
Вам так больше нравица, да? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 222
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Ну раз вы так утверждаете, авторитетнейший клауд с цифрами, все должны поверить вам на слово?
Сколько можно лгать уже, задолбали
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Татьяна Лайф - так прослушка была с кабинета трубы....

он сам признался, что голос похож на его....
Вы что, пили по своему обыкновению в это время и пропустили новость?
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Поздравляю Петра, ему добавят еще одно дело, за нелегальную прослушку! Такого позора не было нигде в мире!
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А що, є докази, шо Петя прослушку поставив, чи вам пофіг докази?
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Тобто вас лексікон зоофіла Портнова Вас не вражає?
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Мне все равно , какого цвета кошка, которая поймает крысу-Петю, а уж тем более ее лексикон или его.
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Все давно хотів поспитатися - Які відчуття в тебе були, коли рашистські бомбардувальники заходили на бойовий на Одесу?
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У ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКо і гарна пам'ять і мізки в порядку і те що він не діючий президент.. до справи відношення НЕ МАЄ.
А те що гніду=партнова(пукінського агента в Україні) ВЖЕ притиснули і в Україні і в Панамі - ФАКт МЕДИЧНИЙ.
Час йому вже обмірковувати своє мерзенне"життя"
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труба просто занимается спамом, нельзя вызывать на допросы через день. открыли 12 дел и ни одного толком не подготовили. вы сепары понятно негодуете как так порох послал корабли не спросив разрешения у раши))
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Хроника одного Президента ...

02.12.2019 г.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Драгоценности , которые из Дрезденского музея сперли- это тоже Зе ?
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Хто б сумнівався....А потім Труба засунув в вентиляцію у кабінеті радіомікрофона,коли про нахабний злив інформації портнову вже у відкриту почали говорити Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 6584
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ГБР эффективно борется только с военными, которые ходят в самоволку.

Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2261
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Уверен, массовые посадки соевой сволочи способны быстро исправить эту статистику
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Зебилы, вы хотите посадить Пороха за то что благодаря ему освободили 2/3 Донбасса? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2869
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...и хотят его присоединить в том виде , как желает путло . Что зеля освободил ? Рояль ?
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да нет , за то что противостоял путину . а этого хлороцебусы не прощают.
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Владимир Головатюк, держать часть своего бизнеса на территории, подконтрольной Путину, платить налоги в казну страны, которой правит Путин, - это не совсем соответствует слову "противостоять", вам так не кажется?
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а у нього були варріянти ? продати не міг . до речі фабрика не працювала і була під арештом , так що налогів не платили в казну .
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зато не торговал собой в то время когда началась война, а зедебилы торговали как шавки и подстилки последние.
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Ще про КІПРСЬКІ офшори на неруомість у Криму забули додатии. І про ДОВЕДЕНЕ виведення 41 млн доларві з "Привату" тощо
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А ты , падаль, где был? Уставал от войны на диване? Шо ты такой храбрый в интернете- чего не пошел воевать и освобождать? Почему кто-то должен свою жизнь отдавать за страну, а такие как ты, ублюдки, еще и рассказывать будут, что им то мало освободили , то мало отвоевали. А сами ссуться по домам и в жизни для страны ни хрена никогда ничего не сделают .Не , сделают- выберут ***** зеленского ************. Он им счас наосвобождает. В основном карманы зелохтората от денег.
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Потрясающе, просто гениально. Порохоботы ваша наглость и ваше отсутствие стыда и совести просто поражают.
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Така вже національна традіція=називати ПРАВДУ брехнею.. Цьому бабці вчать з дитинства шлємазлів Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 728 це називається Х У Ц П А !! Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 5424
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...Нардеп от партии «Голос» Александра Устинова привела статистику «успешных» дел Государственного бюро расследований. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.«Сделала запрос и узнала, что же это за тысячи «успешных» дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба», - написала нардеп.
Так, 66,9% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о «самовольном оставлении места службы». По серьезным статьям в Бюро с показателями совсем плохо, добавила нардеп.
«По «коррупционным» статьям этот процент «успешности» и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента», - написала Устинова.
Также нардеп заявила, что «именно из-за такой «успешной» работы самого мощного в Украине правоохранительного органа, которое ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом»...
Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2084
..«К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116», - резюмировала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344396-nardep_ot_golosa_privela_statistiku_uspeshnyh_del_gbr.***************************-dezertirov
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а порошенку за яца кода возьмут? а то диабет задушит и на нары не попадет
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За 28 років жоден міліардер у нас не сів. І не скоро сяде
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Живёт по понятиям , которых у зели нет . Свою страну надо любить , неважно как .
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Дефективний, "в тюрме січас ужин, макарони..."? А тебе без цього висера не нагодують?
Пшло у спам. І мовчи якщо не хочеш піти у бан, лахто.
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адвокату верить, что верить вору и насильнику, такая работа у них защищать самых отъявленных...
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Вопрос:
Какое отношение этот рыговский отсос может иметь к ДБР впринципе?!
Зелебни! Как это ЧМО вписывается в вашу систему координат?
Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 8552
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Он им обещал Пороха посадить. Они от такого млеют.
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Портнов почав сивити, його Майдан не так підкосив, як служіння Бєні
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"Адвокат Порошенко утверждает"_____________дальше можно не читать!
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а что можно читать дальше?
там где написано что труба утверждает? Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 9097
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Не в порядку погрози, а просто констатація факту - Висіти трубі разом з портновим на одній мотузці
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А не подскажете, какой президент подписывал указ о назначении Трубы на эту должность?
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Указ про призначення на посаду керівника ДБР на підставі рішення конкурсної комісії згідно з чинним законодавством підписав Президент Порошенко. І що тут не так?
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"І що тут не так?"_____________а факты неприглядные! изначально верх мечтаний трубы - должность ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя ГБР. конкурсные задания он провалил, но случилось...ЧУДО - у пети посчитали, что этот троечник будет им полезен(обязан) и провели "работу" с конкурсной комиссией, которая оперативно(бестротой решений она раньше не славилась), с кучей нарушений НАЗНАЧИЛА трубу "победителем" конкурса на должность ГЛАВЫ(!) ГБР!!! вот только дальше, что то пошло не так и петин "назначенец" решил, что он соевому лузеру "не должен"!!
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Как бы не относился к Трубе, но.... Т.е. его служебные обязанности, адвокат вменяет Трубе в вину.
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Какие доказательства. Очередные домыслы адвоката.
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так при шмарклі труба вже має обов'язок радитись з агентом пукіна портновим? Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 4164
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та НІЧОГО у пропукінського бидла на чолі з портновим проти ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО НЕМА Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 3689 просто Н І Ч О Г О !! Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 9774
А лохорат шмарклі починає хвилюватись та вимагає ВЖЕ"атвічать за базар"... Адвокат Порошенка стверджує, що Труба перешкоджав досудовому розслідуванню кримінального провадження проти Портнова - Цензор.НЕТ 6040
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Яке там "атвічать за базар"? З нього навіть аналізів не візьмеш...
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Порошенка хочуть з різних причин посадити колобеня та портянка, решта один поперед другого спішить надати цьому законний вигляд.
Портянка готувався до цього ще з незапам"ятного 2014 р.
Колобеня з того часу як його звільнили з губернаторського крісла.
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