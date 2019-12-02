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 Економіка
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 На Тернопільщині за рішенням суду буде знищена партія нелегального алкоголю і сигарет вартістю 2,8 млн грн

За матеріалами кримінального провадження щодо незаконного обігу підакцизних товарів, яку розслідували співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, суд визнав винним організатора незаконної діяльності, обрав йому міру покарання і прийняв рішення про знищення фальсифікату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Так, у рамках проведення операції "Акциз-2019" у фігуранта було вилучено 6 тис. 445 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, у т.ч. під виглядом відомих іноземних марок, і 6 тис. 50 пачок тютюнових виробів під виглядом іноземних брендів без марок акцизного податку встановленого зразка загальною вартістю 2,8 млн грн.

За результатами розгляду вказаного кримінального провадження суд визнав фігуранта винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, і призначив йому основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців із конфіскацією та знищенням вилученої підакцизної продукції.

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На підставі ст.75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, при цьому суд встановив 1 рік 6 місяців випробувального терміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162962
 
 
 Топ коментарі
 
скорая готовится к прокапыванию уничтожителей ?
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Обзывали педерацию кретинами за то, что они уничтожали товары.. А сами??? Ну и что что оно нелегальное? Отдать на экспертизу и если качество нормальное - пустить в продажу, а деньги всегда найдется куда направить. Даже если некачественное - все равно можно более умно переработать, а не тупо уничтожить... Короче идиоты...
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скорая готовится к прокапыванию уничтожителей ?
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Что то кацапов напоминает,если сигареты сертифицированы, то что нельзя их обратить в доход государства?? А затем превратить в деньги?
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Зря... Надо было отправить её как гуманитарку на Дамбас. Глядишь. уменьшилось бы их количество
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Обзывали ********* кретинами за то, что они уничтожали товары.. А сами??? Ну и что что оно нелегальное? Отдать на экспертизу и если качество нормальное - пустить в продажу, а деньги всегда найдется куда направить. Даже если некачественное - все равно можно более умно переработать, а не тупо уничтожить... Короче идиоты...
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Куда обращаться желающим принять участие в уничтожении? Могу безвозмездно уничтожить 0,5 литров спиртного и пачку сигарет!
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Идиоты! Минус 2,8 млн. грн в местном бюджете. Судья - дегенерат.
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Зачем уничтожать? Пустить в продажу, бюджет пополнится
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...пацанам на передок отдайте сигареты...а палевное бухло выставить посонам узкопленочным...может и стрелять тогда не придется вовсе..
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Ага , бульдозерами їх давити, бульдозерами. І ролик у ютуб. Як у рашці.
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