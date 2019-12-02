 На Тернопільщині за рішенням суду буде знищена партія нелегального алкоголю і сигарет вартістю 2,8 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Так, у рамках проведення операції "Акциз-2019" у фігуранта було вилучено 6 тис. 445 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, у т.ч. під виглядом відомих іноземних марок, і 6 тис. 50 пачок тютюнових виробів під виглядом іноземних брендів без марок акцизного податку встановленого зразка загальною вартістю 2,8 млн грн.

За результатами розгляду вказаного кримінального провадження суд визнав фігуранта винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, і призначив йому основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців із конфіскацією та знищенням вилученої підакцизної продукції.

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На підставі ст.75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, при цьому суд встановив 1 рік 6 місяців випробувального терміну.