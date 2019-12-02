 Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником департаменту ГПУ з військових злочинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

Відповідний наказ Рябошапка підписав сьогодні.

Зазначається, що до цього Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури й організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.

Передбачається, що в Департамент конфліктів передадуть понад 200 кримінальних справ, зокрема, про катастрофу MH17, анексію Криму, "справу моряків", справи про Іловайську і Дебальцевську трагедії, а також справи про ведення збройної агресії РФ, системні тортури і вбивства полонених українських військових і цивільного населення.

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