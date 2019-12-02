 Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником департаменту ГПУ з військових злочинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.
Відповідний наказ Рябошапка підписав сьогодні.
Зазначається, що до цього Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури й організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.
Передбачається, що в Департамент конфліктів передадуть понад 200 кримінальних справ, зокрема, про катастрофу MH17, анексію Криму, "справу моряків", справи про Іловайську і Дебальцевську трагедії, а також справи про ведення збройної агресії РФ, системні тортури і вбивства полонених українських військових і цивільного населення.
02.12.2019 г.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Ау, труба!
а - ну да - произошло ЭТО.
пля - откуда вы умные шо пипец поналазили?