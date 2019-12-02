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 Політика України, Суспільство
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Все про:військовополонені (344) ГПУ (3409) Рябошапка Руслан (218) операція Об'єднаних сил (1818)

 Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником департаменту ГПУ з військових злочинів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

Відповідний наказ Рябошапка підписав сьогодні.

Зазначається, що до цього Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури й організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.

Передбачається, що в Департамент конфліктів передадуть понад 200 кримінальних справ, зокрема, про катастрофу MH17, анексію Криму, "справу моряків", справи про Іловайську і Дебальцевську трагедії, а також справи про ведення збройної агресії РФ, системні тортури і вбивства полонених українських військових і цивільного населення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162959
 
 
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Хроника одного Президента ...

02.12.2019 г.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.



Ау, труба!
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"ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне" - а что произошло четыре дня назад в Лондоне?
а - ну да - произошло ЭТО.
пля - откуда вы умные шо пипец поналазили?
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Савченко и Рубана не увидел в списке .
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Играл с tgtennis.com заходят все инсайды. Думал сниму и куплю машину - буки суки счет порезали. Говорят что все что я ставил - договорняки. Типа сам не знаю ). Помогите рублем на Qiwi (+380635412548) - с нимы быстро верну.
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