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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) незаконне збагачення (64)

 Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету

Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання ухваленого Верховною Радою закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення всі подібні активи буде конфісковано, продаватимуться, а отримані гроші поповнять бюджет України.

Про це Зеленський заявив у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Я підписав, нарешті, закон про незаконне збагачення, він починає діяти. У цьому законі все дуже просто: буде конфіскація всіх незаконних активів, і все, а потім всі ці активи продаватимуться, а гроші - повертатимуться в бюджет", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, закон "Про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", набрав чинності 28 листопада.

Закон відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також запускає інститут стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про незаконне збагачення опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162958
 
   
 Топ коментарі
 
начнем конфискацию с квартир моники зе!лоха и бени.. Зеленский: Все активы в делах о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 8122
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а как же хваленное зебильное "хуже не будет"? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 3240 Уже - НЕ работает, люди плюются?)
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начнем конфискацию с квартир моники зе!лоха и бени..
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На жаль, ніт. Спочатку буде тотальна інвентаризація (до білизни і носових хусток, не кажучи про смартфон, вутюг або електрочайник). При цьому усім надати органам верифіковані копії ключів від квартир, щоб сміття і ревізори могли без перешкод заходити в будь-який момент, ставити мешканців особою до стіни і проводити перевірку й інвентаризацію. Самовільна заміна дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
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А як можна конфіскували апартаменти Моніки наприклад, в Белізі? Чи Бєні в Ізраїлі? Ні, конфячюскуяати звичайно можна, але лише беоізц, ми та ізраїльтяни. Але вони конфісковане в український б'юджет точно не передадуть. Тому два вище названі персонажі не мають за що переживати.
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а как же хваленное зебильное "хуже не будет"? Уже - НЕ работает, люди плюются?)
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ну во первых, он не себя называет, а в общем, а во-вторых, если ты сам скот, то другие здесь не при чём.
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Так у нього все добре і у бені все добре.
І у медведчука, портнова, єфремова, королєвської, шуфрича, сивохи, ***** та чепушиліна всьо просто супер...
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ну это вряд ли.... - я бы на его месте на это не рассчитывал...
максимум пол.года, год..... - и кердык предателю....
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А при чем здесь этот кацапский малорос к украинскому флагу?
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Коли Головного Мародера ПОПа посадиш з конфіскацією!
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уже скоро - за мародеров Беню и зелю жёстко взялись в ФБР
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
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Большинство населения Украины , а точнее, 80% хотят, чтобы с порошенко сняли недоторканнисть ещё до первого ноль первого. Все хотят честного и справлелиыого расследования коррупционных скандалов, связанных с его именем. Никто не хочет от слова вообще, чтобы он таскался по заграницам и всем рассказывал про Голодомор,о котором и так все знают, и не говорил, что мы хотим в НАТО- это записано у нас в конституции .
Понятно, что коррупция просто так не дастся. На данном этапе для нас важно, я думаю, чтобы все эти дела продолжали тщательно расследоваться и попали в суд.
Но ждать опять годами уже никто не готов. Ходить по кругу нельзя. Порошенко очень был медленным в подписании антикоррупционных законов, зато он очень быстр в отношении решения своих вопросов. Он гораздо хитрожопее самых хитрожопых следователей и прокуроров вместе взятых. . Этого человек пойдёт на многое ради спасения своей шкурки. Нужен был, конечно, Сакварелидзе с его опытом и хваткой. Для меня загадка, почему не был задействован именно он.
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Расслабься, на Порошенко ничего нет. А вот на зелю и его гоп-команду материала полно. Им уже сроки выписывать можно. Подонок, вор и мародер, это зеля, это баканов, это каломойский, это шестерка каломойского богдан, это каждый зеленый урод, что в правительстве, что в раде.
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Хитрожопі слідчі і прокурори ? Та не смішіть будь ласка. Крайній випадок із Марусею Звіробій. Обісрались самі ще й спецпідрозділ Альфа в гівно вляпали.
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Глупая женщина, если бы на Пороха что-то было реально, а не в ваших фсбешных методичках, то портновская труба уже давно его посадила бы.
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Зебилы, а когда конфискуете имущество Коломойского и его ручных зебобиков типа Дубинского? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 4515
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Весь день на ...сцене. Не зря бубочка в спортзале качается
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Точно, все 15 квартир и 15 мерседов и мазератти Дубинского? Ага, верим, верим.

Зебилы - это не моча, это желтая живительная влага Великого Зелупы улучшающая зрение и финансовое благосостояние.. Бени Каломойши.
Наверное, если Зелупа и Беня начнут уже срать Вам в глаза, может резь,слезотечение и запах дерьма таки заставят вас протереть глаза? Мне кажется вряд ли, лоботомия не лечится...
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Вывод : казна пуста . Будем жить честно , но бедно .
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Это штош получается: при карррупции Мародёра лудше было?
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А её никто не доказал . Теперь живём при тайном управлении бени . Что поменялось ?
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Я вище написав. Спочатку буде тотальна інвентаризація (до білизни і носових хусток, не кажучи про смартфон, вутюг або електрочайник). При цьому усім надати органам верифіковані копії ключів від квартир, щоб сміття і ревізори могли без перешкод заходити в будь-який момент, ставити мешканців особою до стіни і проводити перевірку й інвентаризацію. Самовільна заміна дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
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главное слово - незаконное!... но то что оно "незаконное" надо доказать...и доказать с железобетонными аргументами и титановыми фактами...
кто будет доказывать? кто будет отбирать? кто продавать? кому?
и главное! начать не с дворника-уборщицы...а с коломойского )))) (а-ха-ха!)
и этим докажите свою немарионеточную сущность (а-ха-ха...опять!)
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Зеленский заявил что не знал о двойном гражданстве Абромавичуса.
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и БЕНИНЫ ТОЖЕ?!!
КОНЕЧНО НЕТ!зеБИлня схавает Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 5576
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"Зоотечественники" ще й скажуть - "а ихнее сиятельства и не надоть трогать! оне барин, им сам бог дозволил!"
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Нужно начинать с фабрики Карла Маркса и ДТЕК ублюдка Ахметика .
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Молодець Президент

НЕ те що панамсько-мальдівська шістка ху.йла
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Кем будут конфисковаться? Новыми лицами?
Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 9495
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конфискуйте все у свыни- и саму свыню на мясокомбинат
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Снова нюхнул и уявил себя в 95 АНАЛЕ?))))
ШУТНИК ШТОПАНЫЙ))))
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И что ? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 6774 Чем больше бюджет ,тем больше из него воруют---- аксиома
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да, бо злодій панамський все у свій карман конфіскувало
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Слышь ЗЕбил то выходит шо без Пети бабла должно стать немерянно? ЗЕбил не потрудишься обяснить кто же сейчас себе в карман конфискует??
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А незаконное обогащение "борцов с коррупционерами" типа Бениного ручного пёсика, мамкиного миллионера Дубинского?
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Ты для начала активы Газпрома конфискуй... по уже неоднократно выигранному делу.. инквизитор-конфискатор.
Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 9794
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104-и компанії Петра конфіскувати-можна й від МВФ-відмовитись
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@tZEinform

·39 мин
Как скоро ГБР просто стряхнет пыль с дела А-1379 - это вопрос времени Баканов сегодня собрал всех своих генералов в "плавающей камере" - они там плавают и думу думают




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@tZEinform

·39 мин
Самое смешное смотреть как сыпется "зеленая вертикаль" Они все прекрасно поняли последствия лондонского решения. НАБУ, которое вдруг возобновило дело по взяткам в фракции СН, ГБР, которое сегодня не рискнуло даже "что то" предъявить героической Маруси - это все оттуда




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@tZEinform

·53 мин
Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.




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@tZEinform

·57 мин
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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можеш починати з Ахметова Коломойського Пінчука Суркіса і їже с ими ...ця шпана до початку 90х максимум 150 рубляв зарплати мала ...вони не визначні винахідники не науковці ...
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Всем заткнуться!
Проблема была в том, что старый закон нарушал принцип презумпции невиновности, на что указывала и Венецианская комиссия.
Удалось ли обойти эту проблему в новом законе?
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Почему мародер Пораженко до сих пор не в тюрьме?
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Мы помним, как спасая свою и своей банды задницу, мародер Пораженко отменил закон о незаконном обогащении
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Все бюджеты активы по делам о незаконном обогащении (в "Привате") будут конфисковаться в пользу актива бюджета (Бениного).

Вот так точнее будет. Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 6739
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З джерел, заслуговуючих довіри, стало відомо, що у зграї шимпанЗЕ готується нова грошова реформа! Вже є єскиз новоі купюри! Поки що не можуть дійти до згоди щодо складових новоі грошової одиниці! Сперечаються! Або один зуб = 42 янелохам! І з кожним роком поступово збільшувати! 43, 44, 45 янелохів! Все буде залежити від того, скільки протягне! Чи один зуб = 100 чувакам! Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 5663.
Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 7975 .
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Эхх. А выкрывателям? А взятки, которые теперь еще большими будут? Т.е. с нас граждатн будут теперь драть и еще больше проблем будут создавать. Посадите хоть кого то, потом ртом работайте, а то как проститутки.
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На пенсии ордловцам хватит? А с продажи земель покроют "материальный ущерб" молодым республикам. А с наших субсидий покроют коммунальные долги ордловцам. Какой заботливый приЗЕдент - денно и нощно о нариде печется.
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Играл с tgtennis.com заходят все инсайды. Думал сниму и куплю машину - буки суки счет порезали. Говорят что все что я ставил - договорняки. Типа сам не знаю ). Помогите рублем на Qiwi (+380635412548) - с нимы быстро верну.
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- Нам клялся преЗЕдент на Конституции

- кричал из телевизора сурово

- я положу конец , любой коррупции Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 9486 .

- но выполнил всего три первых слова ..! Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 9422 .
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