 Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету

Про це Зеленський заявив у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Я підписав, нарешті, закон про незаконне збагачення, він починає діяти. У цьому законі все дуже просто: буде конфіскація всіх незаконних активів, і все, а потім всі ці активи продаватимуться, а гроші - повертатимуться в бюджет", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, закон "Про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", набрав чинності 28 листопада.

Закон відновлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також запускає інститут стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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