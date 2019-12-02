 "Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші"

Як повідомляється у висновку Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки (Рососвітнагляд), виш може видавати дипломи російського зразка за спеціальностями стоматологія, педіатрія, лікувальна справа і фармацевтика, інформує Цензор.НЕТ.
Це перший виш на непідконтрольній Україні території Луганської області, який отримав акредитацію в Росії, передає Радіо Свобода. Аналогічні документи також подали Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля, повідомляла "влада ЛНР".
З минулого року акредитацію в Росії отримали чотири виші з "ДНР". Рішення про необхідність процедури ухвалює сама освітня організація. При цьому йдеться тільки про видачу дипломів російського зразка - бюджетні місця, використання материнського капіталу, відстрочка від армії й інші державні гарантії студентам з "ЛНР" і "ДНР" не надаються.
Нагадаємо, після окупації Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, згідно з рішенням українського уряду, були евакуйовані в інші регіони України 17 університетів із територій "ДНР" і "ЛНР" і один із Кримського півострова. Разом із вишами близько 40 тисяч студентів і 3,5 тисячі викладачів змінили місця навчання і роботи.
"дипломы российского образца..." Гордость прям распирает дырляндию...
https://twnews.se/ua-news/v-dnr-opozorilis-s-vydumannoi-pobedoi-na-prestizhnom-turnire-fotofakt
Наприклад, на смартфони примусово встановлюватиметься аплікейшн "Труба у смартфоні" (або "Портянка Онлайн"), що без відома власника має повний контроль над девайсом (включаючи усі розмови, переписки, інтернет-активність, GPS, мікрофони, камери тощо) з метою тотального стеження за підданими непривілейованих каст. Держава хоче знати про усі переміщення, дії, слова, приватні зустрічі та бесіди кожного... ну, майже кожного...
І одного разу прочитаємо приблизно таке:
"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на тотальный контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. У нас все привыкли жить свободно и болтать что угодно. Но если ты с кем-то встретился в гостях, вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, вот запись с микрофона твоего смартфона - какого клоуна ты имел в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за недостаточную лояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту пока что посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно".
(за мотивами цієї новини)
Там же ж є і Захаровські стипендіати, тим платять підвищену.
Никто в мире, включая саму паРашу, домбабве с лугандой не признает, но при этом у них в ходу рубли, паРаша навязывает там всем свои паспорта, теперь признает их шараги, вроде бы на лицо продолжение вопиющего, циничного и наглого вмешательства в дела Украины, продолжение агрессии и поглощения территорий, но хоть бы одна гнида заикнулась об этом, о усилении санкций. Все молчат, как запад, так и наши имбецилы.
Це не хмуйня якась! Кращі вуми розробляли!
положено требовать усиление санкций от США и Европы.
Керченському приготуватись...
выделит преподавателям этих ВУЗов повышенные пенсии