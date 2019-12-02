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 Суспільство
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Все про:внз (286) Росія (21480) Донбас (13942) вища освіта (46)

 "Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші"

Російська влада видала акредитацію на 5 років "Луганському державному медичному університету імені святителя Луки".

Як повідомляється у висновку Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки (Рососвітнагляд), виш може видавати дипломи російського зразка за спеціальностями стоматологія, педіатрія, лікувальна справа і фармацевтика, інформує Цензор.НЕТ.

Це перший виш на непідконтрольній Україні території Луганської області, який отримав акредитацію в Росії, передає Радіо Свобода. Аналогічні документи також подали Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля, повідомляла "влада ЛНР".

З минулого року акредитацію в Росії отримали чотири виші з "ДНР". Рішення про необхідність процедури ухвалює сама освітня організація. При цьому йдеться тільки про видачу дипломів російського зразка - бюджетні місця, використання материнського капіталу, відстрочка від армії й інші державні гарантії студентам з "ЛНР" і "ДНР" не надаються.

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Нагадаємо, після окупації Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, згідно з рішенням українського уряду, були евакуйовані в інші регіони України 17 університетів із територій "ДНР" і "ЛНР" і один із Кримського півострова. Разом із вишами близько 40 тисяч студентів і 3,5 тисячі викладачів змінили місця навчання і роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162954
 
 
 Топ коментарі
 
Нема сумнівів, що навіть на росії з цим дипломом на захочуть брати випускників.
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Неправильно! Не "магистр", а "могистер"!
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Нема сумнівів, що навіть на росії з цим дипломом на захочуть брати випускників.
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На россии то не захотят, а вот в Украине благодаря зебилу уже берут "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - Цензор.НЕТ 8275
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Украина с большой охотой будет принимать такие дипломы. Особенно после подписания капитуляции и после признания автономии *днр*. Сейчас же справки подписаные террористом Захарченком принимают в наших ВУЗах.
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в ваших-єто где? На полуострове Таймыр? "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - Цензор.НЕТ 5515
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Це на здоров'я. Але... добре б було, щоб у нас не приймали такі дипломи. Але відчуваю, що будуть ходити такі дУкУмЄнти. Та ще - наші теперішні виші - ой... краще промовчу.... давно в освіті працюю. Коли природничій факультет має 20 студентів....
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возьмут за пол-зарплаты и еще заставят сдавать экзамен на квалификацию.
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Легко - по программе земский врач, от свезло лугандонцам.
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Неправильно! Не "магистр", а "могистер"!
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Чого так мало спеціальностей? Намалювати можна дипломи і праффесорів з торгівлі окорочками, чи докторів наук-заправщиків. Імені героїв дамбвабве.
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"Доцент СпбГУ Олег Соколов, снискавший ужасную славу своим страшным преступлением (убил и расчленил аспирантку)..."

"дипломы российского образца..." Гордость прям распирает дырляндию...


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https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/sport/sport/v-dnr-opozorilis-s-vyidumannoj-pobedoj-na-prestizhnom-turnire/amp.htm 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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А почему Украина тоже так не делает? Поддержали бы айтишников.
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Закон был пролоббирован яндексом. Мелкие компании будут загибаться. Такая поддержка.
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Как это повлияет на мелкие компании?
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Я не хожу по ссылкам в комментариях. Гигиена.
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Чекаємо, коли Не-Ліх скопіює своїх патронів і проштовхне подібне у нас.
Наприклад, на смартфони примусово встановлюватиметься аплікейшн "Труба у смартфоні" (або "Портянка Онлайн"), що без відома власника має повний контроль над девайсом (включаючи усі розмови, переписки, інтернет-активність, GPS, мікрофони, камери тощо) з метою тотального стеження за підданими непривілейованих каст. Держава хоче знати про усі переміщення, дії, слова, приватні зустрічі та бесіди кожного... ну, майже кожного...
І одного разу прочитаємо приблизно таке:

"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на тотальный контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. У нас все привыкли жить свободно и болтать что угодно. Но если ты с кем-то встретился в гостях, вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, вот запись с микрофона твоего смартфона - какого клоуна ты имел в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за недостаточную лояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту пока что посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно".

(за мотивами цієї новини)
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Таке цілком можливе. Зелена влада, свідомо чи ні, все більше косплеїть північного небрата.
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классно им, а обмен студентами из абхазии и преднистровъя тоже иммеется???
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Україна не забуває їм платити стипендії?
Там же ж є і Захаровські стипендіати, тим платять підвищену.
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"Университет" из "ЛНР" . Странное словосочетание .
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Ага, только будет как с іх паспартамі - нікуда не выедешь. А тут нікуда на работу не возьмут. Но будет ахуітельный способ поторговать высшім россійскім образованіем. Хотя, конечно, какое там образованіе, еслі 80% не обладают логіческі-понятійным мышленіем.
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А теперь пусть кто-нибудь расскажет, что со всем этим делать - российские паспорта, в обращении рубли, теперь российская аккредитация вузов. Как реинтегрироватьи ОРДЛО в состав Украины со всем этим барахлом?
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В ответ Украина обязана не признавать дипломы России . Это 1 . 2 . Украина обязана запретит тем кто получил дипломы в России после 1991 года работать с такими дипломами в государственных учреждениях. 3 . Требовать от Запада санкции и чтобы Запад не признавал дипломы России
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Есть и хорошие новости: СМЕРТЬ РОССИИ. Депопуляция русских при Путине ускорилась в разы ! https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118603/smert-rossii--depopulyatsiya-russkikh-pri-putine-uskorilas-v-razy.shtml
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"Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - а что говорят Минские соглашения по этому поводу?
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Последние годы весь мир может наблюдать как паРаша откровенно срет на все международное право, собственные обязательства и всем на головы, а инертный, лицемерный Запад лишь вежливо и услужливо улыбается.
Никто в мире, включая саму паРашу, домбабве с лугандой не признает, но при этом у них в ходу рубли, паРаша навязывает там всем свои паспорта, теперь признает их шараги, вроде бы на лицо продолжение вопиющего, циничного и наглого вмешательства в дела Украины, продолжение агрессии и поглощения территорий, но хоть бы одна гнида заикнулась об этом, о усилении санкций. Все молчат, как запад, так и наши имбецилы.
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Ещё хорошие новости: Американец доказал в суде, что борщ - это украинское блюдо : https://korrespondent.net/world/4167023-amerykanets-dokazal-v-sude-chto-borsch-eto-ukraynskoe-******
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Вообще то за выдачу паспортов и дипломов на оккупированной территории
положено требовать усиление санкций от США и Европы.
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эТА ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ДАЖЕ В рАШКЕ НЕ НУЖНА. пУСТЬ ВЫДАЮТ.
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в Оренбурзькій області Росії впав автомобільний міст, постраждали авто і люди
Керченському приготуватись...
"Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші" - Цензор.НЕТ 2957
"Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші" - Цензор.НЕТ 7960 "Університет" із "ЛНР" видаватиме дипломи російського зразка, в "ДНР" у РФ акредитовано чотири "виші" - Цензор.НЕТ 2871
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Сивохо-в
выделит преподавателям этих ВУЗов повышенные пенсии
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Кацапи зробили рішучий крок для того, щоб з дирляндії не тікала молодь. Тим часом зе-бобіки втирають нам, що з братьями ще можна про щось домовитись.
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