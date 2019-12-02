 Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Один із затриманих – Семенов. Якщо не помиляюся, звати Олексієм. Але його я не дуже добре пам'ятаю, тому мало що можу про нього розповісти. А ось Андрій Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – одним із найсміливіших бійців був. По-моєму, сам із Черкаської області. Воював протягом трьох років. Це просто страшенно довгий термін. Армія воює по три місяці – потім ротація бригад. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець. Його нагороджено державними нагородами. Причому Лаврега дуже молодий. Він прийшов на війну добровольцем, коли йому було всього 17 років. Пішов із підрозділу і повернувся додому приблизно сім місяців тому зі словами: "Більше не можу, я наївся. Не знаю, що робитиму далі". Після цього не піднімав слухавки, ми хвилювалися за нього. Контакту з ним не було. І таких, як він, – сотні, тисячі", – підкреслив Червень.

Він не відкидає, що Лаврега після повернення з Донбасу міг зв'язатися із криміналітетом.

Читайте також: Соболєву надали охорону, - Крищенко

"Зараз будуть знеславлювати добровольчий рух і всіх нас. Але насправді є одне пояснення – це війна. Не треба паплюжити добровольців! Це не їхня провина, а нашої держави і влади. Ми говоримо про все – вибори, соціологію, президентів, але не про війну. Узагалі Лаврега – це гарний хлопець, приклад для інших. Не наркоман якийсь, не алкоголік, не вбивця. Це холоднокровний, чіткий хлопець, який казав: "Україна – моя земля". Його кілька разів було поранено. Однак, з огляду на все це, війна з нього не вийшла. Можливо, потрапив у якусь банду. І це страшна трагедія", – зазначив співрозмовник.

За його словами, ветерани бойових дій в Україні не проходять необхідного курсу реабілітації.

Дивіться також: "Стріляли з будинку. Карабін. Калібр 7,62. На місці злочину знайдено коробку-гільзоуловлювач", - поліція про вбивство дитини в центрі Києва. ВIДЕО

"Чому б не узаконити це все? Чому б не створити приватні військові компанії для таких людей? Вони б пішли далі воювати за країну і заробляти собі гроші. Це нормально! До того ж ветерани потребують реабілітації. Але кошти на ці потреби розкрадають. Це просто безсовісно. Я знаю із власного досвіду, наскільки це все складно, як складно адаптуватися. І якби не моя родина – навіть не уявляю, де б я зараз був", – резюмував Червень.

Читайте також: 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.