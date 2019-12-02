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Все про:діти (1741) вбивство (1963) Вячеслав Соболєв (2) Лаврега Андрій (1) Семенов Олексій ДУК (1) Гергет Андрій Червень (1)

 Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Колишній командир 8-ї окремої роти ДУК "Правий сектор", комбат Української добровольчої армії Андрій Гергерт із позивним Червень заявив, що один із затриманих за підозрою в убивстві трирічного хлопчика в Києві Андрій Лаврега має державні нагороди за участь у бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Один із затриманих – Семенов. Якщо не помиляюся, звати Олексієм. Але його я не дуже добре пам'ятаю, тому мало що можу про нього розповісти. А ось Андрій Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – одним із найсміливіших бійців був. По-моєму, сам із Черкаської області. Воював протягом трьох років. Це просто страшенно довгий термін. Армія воює по три місяці – потім ротація бригад. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець. Його нагороджено державними нагородами. Причому Лаврега дуже молодий. Він прийшов на війну добровольцем, коли йому було всього 17 років. Пішов із підрозділу і повернувся додому приблизно сім місяців тому зі словами: "Більше не можу, я наївся. Не знаю, що робитиму далі". Після цього не піднімав слухавки, ми хвилювалися за нього. Контакту з ним не було. І таких, як він, – сотні, тисячі", – підкреслив Червень.

Він не відкидає, що Лаврега після повернення з Донбасу міг зв'язатися із криміналітетом.

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"Зараз будуть знеславлювати добровольчий рух і всіх нас. Але насправді є одне пояснення – це війна. Не треба паплюжити добровольців! Це не їхня провина, а нашої держави і влади. Ми говоримо про все – вибори, соціологію, президентів, але не про війну. Узагалі Лаврега – це гарний хлопець, приклад для інших. Не наркоман якийсь, не алкоголік, не вбивця. Це холоднокровний, чіткий хлопець, який казав: "Україна – моя земля". Його кілька разів було поранено. Однак, з огляду на все це, війна з нього не вийшла. Можливо, потрапив у якусь банду. І це страшна трагедія", – зазначив співрозмовник.

За його словами, ветерани бойових дій в Україні не проходять необхідного курсу реабілітації.

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"Чому б не узаконити це все? Чому б не створити приватні військові компанії для таких людей? Вони б пішли далі воювати за країну і заробляти собі гроші. Це нормально! До того ж ветерани потребують реабілітації. Але кошти на ці потреби розкрадають. Це просто безсовісно. Я знаю із власного досвіду, наскільки це все складно, як складно адаптуватися. І якби не моя родина – навіть не уявляю, де б я зараз був", – резюмував Червень.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162950
 
   
 Топ коментарі
 
Ну сейчас из ветеранов АТО активно лепят образ убийц. Так что ничего удивительного.
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Не надо ля-ля.
Написано "один из задержанных..."
Вина задержанного и его роль в убийстве еще никем не доказана.
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Человек 3 года отхерачил на передовой в самом пекле, ходил в обнимку со смертью, приехал в мирную Украину, а тут чувак - сепар и коллаборант сладко жрет, спит в теплой постельке, катается на ровере с номерами 0001 и при этом спонсирует тех, кто каждый день убивает наших воинов, просто человек решил уничтожить пособника оккупанта, жаль промахнулся
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Ну сейчас из ветеранов АТО активно лепят образ убийц. Так что ничего удивительного.
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Яке "большинство наемных убийц "? Ви це про що? З якого переляку ви наших героїв записали у вбивць? Зомбуете, тофаришчь
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З одних ліплять вбивць, троє, полковник і два підполковника, підірвались на невідомих вибухових пристроях ...
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Да-да, из ветеранов, обливших кислотой Гандзюк, тоже "лепили"...
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Не надо ля-ля.
Написано "один из задержанных..."
Вина задержанного и его роль в убийстве еще никем не доказана.
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Да думаю, небольшой срок(условный) получит, зачем парню жизнь ломать. Если докажут конечно.
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Интересно, что на данный момент среди отлайкавшихся под набросом на добровольцев НИ ОДНОГО украинского флажка.
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Мне кажется украинцы одобряют поступок парня.
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На классных чуваков подписан Dark.
Всей бригадой набрасываете на добровольцев?
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Ким би не був стрілець, він стріляв у данецького. Який мало того що приперся до Києва, відтиснув у попереднього власника пристойний ресторан, а ще проліз до Облради. Чомусь ЗМІ замовчують зв'язок "татуся" з терористами ордло.
Нажаль помилки трапляються і у снайперів.
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Вот это я понимаю - аргумент, а то развели сопли: "ребенка жалко". Правда, OldCat? Подумаешь, жизнь 3-хлетнего ребенка оборвалась - главное, чтоб герой-правосек в тюрьму не сел
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Мені якось пох на розбірки данецьких. Якщо ти такий філантроп, то краще опікуйся дітьми загиблих українських військовців.
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Син генерала буде генералом , а син сєпара ..................... ?
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Ну, если судить по современным украинским патриотам, у которых отцы и деды сплошь в КПСС были, то не факт. Но я правильно понимаю, что нам надо ввести в уголовный кодекс статью, позволяющую убивать детей "врагов народа"? Причем приговор соответствующий необязателен? Кстати, не мешало бы проверить родителей убитого мусорами в Переяславе мальчика - вдруг они тоже сепары? А мы тут уже сколько месяцев честных правоохранителей в СИЗО держим.
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Медаль йому, це ж "герой". Малу дитину..... Немає слів!
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навіть якщо воювати то не варто потім займатись криміналом. це шлях в нікуди. краще займатись політичним активізмом.
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есть такая притча. На паруснике во время шторма сорвалась с креплений пушка и начала кататься по палубе калеча и убивая матросов, пока один из них, рискуя жизнью не закрепил орудие. После шторма адмирал построил команду и вручил этому матросу орден, сняв его со своей груди. А потом адмирал спросил о том, кто должен был закрепить это орудие до шторма. Оказался тот же матрос. Его повесили. Так он и висел с орденом на груди.
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Червень виноват 100%. Бросили 20 летнего парня на произвол судьбы после демобилизации.Не хочется говорить плохих слов,но они напрашиваются.Дук своих бросил.
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Этим должно заниматься государство. Так происходит в США, происходит в Израиле.Прошедших гарячие точки после увольнения отвозят на острова. Там они в тишине проходят психологическую реабилитацию со специалистами. Этим должно заниматься именно государство. Где здесь "ДУК своих бросил"? Зачем этот наброс? Очернить добровольцев?
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геройство киллерству не помеха.
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Человек 3 года отхерачил на передовой в самом пекле, ходил в обнимку со смертью, приехал в мирную Украину, а тут чувак - сепар и коллаборант сладко жрет, спит в теплой постельке, катается на ровере с номерами 0001 и при этом спонсирует тех, кто каждый день убивает наших воинов, просто человек решил уничтожить пособника оккупанта, жаль промахнулся
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С другой стороны, не на завод же им идти работать?
А такой род занятий позволяет использовать военный опыт...
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А на завод українських "негрів"! Таких як ми з тобою...
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Боец Правого Сектора убивает депутата облсовета от Бпп...
Кто прозревает ,хрякоботы?
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Солдат, воевавший три года, снайпер!

не смог рассчитать упреждение отъезжающей от ресторана машины?

Труба с ЗЕльонкой опять горбатого лепят
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дельце попахивает "распятым православным мальчиком в трусиках" -

умело организованной провокацией спецслужб Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева - Цензор.НЕТ 7765
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Надо восхититься уровнем украинских спецслужб, если они сумели вложить в руки правосека винтарь и заставить его попасть в 3-хлетнего парня
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а был ли правосек?

как так его лихо поймали за пол-дня ?

прямо не полицаи, а шерлок-ватсоны
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А где написано,что он стрелял,не выдумывайте "суслика".
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А чем он хуже токарей, врачей, учителей, депутатов, президентов, сборщиков "Таврии" и пр? Всё гармонично в нашей стране...
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Он не исключает, что Лаврега после возвращения с Донбасса мог связаться с криминалитетом.
"Сейчас будут очернять добровольческое движение и всех нас. Но на самом деле, всему есть одно объяснение - это война. Не нужно очернять добровольцев!
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Вот нигде в сми я этого не видел.А может понять и простить?
Пусть своё отношение к факту лучше напишет или тоже в ВР хоцца.
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Мог Коля Басков за свою бывшую жинку Шпигель попытаться отомстить? Он точно не снайпер
Есть фоторобот подозреваемогоЛаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 2229
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Какой бы он не был патриот, но он убил трёхлетнего ребёнка. И должен понести наказание
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А его вина уже доказана? Нет? Тогда помалкивай и не развешивай ярлыки.
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Я знаю двух реальных снайперов с афганской войны. Взрослые, хорошие, добродушные и добрые дядьки. И ничего война их не испортила, учитывая даже особенности их службы, где за их головы давали реальные деньги, где они видели результаты своей "работы" воочию, когда борода летит в одну сторону, а шапка пуштунка в другую... Никогда бы в жизни они не подняли ружьё против гражданского человека не зависимо от того к какой партии он принадлежит, какие у него жизненные убеждения или мафиози он или нет. Это по убеждению. А за деньги тем более. Так, что я сомневаюсь, что это всё из-за войны. Они попали под влияние нужных людей, которые их убедили пойти на преступление. Только и всего.
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УЧАСТИ В АТО НЕ ДАЁТ ПРАВА НАРУШАТЬ ЗАКОН.
Есть возражения?
А что до большого числа ветеранов в криминальных ситуациях - так посттравматический синдром...
Таких, боюсь не сложно убедить, показав пальцем "вон это скрытый сепар!"....
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Продолжаем закрывать глаза?
Ярош опубликовал фотографию родственников с оружием в руках.(2016)
Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 8566
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Все оружие настоящее...
Кстати, откуда у Лавреги снайперка? Только не говори, что оно именное!
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Пора зачистити Київ від сєпарюг і тим хто їх спонсорує . І немає чого лайном булькати і "справедливим гнівом " , остільки було полювання на батька-сєпара . А дитина попала під того потяга . Кисмет. Тут замах на вбивство домбасітського сєпара і вбивство по необережності .
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а чого отой червень так каже ніби Лаврега вже зізнався і вина його доказана???
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Я так думаю, потому что там доказухи выше крыши и он понимает: лучше не петлять, а лепить из него образ "героя-патриота", которого плохая жизнь заставила пойти в бандиты.
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интересно,кого лепить из мусоров,убивших 5-летнего пацана ?
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кузница киллеров. а такой бравый гергерт в телевизоре
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Натуральна думбасітка що ненавидить Україну ? Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 6815
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Ти щось маєш проти того що сєпарів в Києві потрібно мочити , якщо Держава їх не пакує ? А дитина попала по невезінню , як того хто стріляв , так і власного . Доля .
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лько не нужно геройством в АТО оправдывать убийство ребенка. Будет сидеть по полной и никакие смягчающие обстоятельства сюда нечего лепить. Умышленное убийство. Это не фронт а столица Украины
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Да перестаньте, побратимы выручат товарища!
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Все логично, из снайперов получаются очень хорошие киллеры.... Так что любой снайпер имеет возможность получить высокооплачиваемую работу. А работы для них в сегодняшней Украине предостаточно!
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Сєпарів як собак скаженних , потрібно мочити по всій Україні , щоб земля горіла під ногами , якщо суди на другий день випускають . Простити 13 000 загиблих і ще більше скалічених ?
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Играл с tgtennis.com заходят все инсайды. Думал сниму и куплю машину - буки суки счет порезали. Говорят что все что я ставил - договорняки. Типа сам не знаю ). Помогите рублем на Qiwi (+380635412548) - с нимы быстро верну.
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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?
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Пора добробаты с оружием запретить. 6 год войны, есть ЗСУ, в котором воспитание и дисциплина согласно устава .
Хотите помогать Украине - помогайте, но без оружия .
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Они идут в "добробаты" а не в армию, потому что из "добробата" можно в любой момент сбежать.
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