 Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Один із затриманих – Семенов. Якщо не помиляюся, звати Олексієм. Але його я не дуже добре пам'ятаю, тому мало що можу про нього розповісти. А ось Андрій Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – одним із найсміливіших бійців був. По-моєму, сам із Черкаської області. Воював протягом трьох років. Це просто страшенно довгий термін. Армія воює по три місяці – потім ротація бригад. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець. Його нагороджено державними нагородами. Причому Лаврега дуже молодий. Він прийшов на війну добровольцем, коли йому було всього 17 років. Пішов із підрозділу і повернувся додому приблизно сім місяців тому зі словами: "Більше не можу, я наївся. Не знаю, що робитиму далі". Після цього не піднімав слухавки, ми хвилювалися за нього. Контакту з ним не було. І таких, як він, – сотні, тисячі", – підкреслив Червень.
Він не відкидає, що Лаврега після повернення з Донбасу міг зв'язатися із криміналітетом.
"Зараз будуть знеславлювати добровольчий рух і всіх нас. Але насправді є одне пояснення – це війна. Не треба паплюжити добровольців! Це не їхня провина, а нашої держави і влади. Ми говоримо про все – вибори, соціологію, президентів, але не про війну. Узагалі Лаврега – це гарний хлопець, приклад для інших. Не наркоман якийсь, не алкоголік, не вбивця. Це холоднокровний, чіткий хлопець, який казав: "Україна – моя земля". Його кілька разів було поранено. Однак, з огляду на все це, війна з нього не вийшла. Можливо, потрапив у якусь банду. І це страшна трагедія", – зазначив співрозмовник.
За його словами, ветерани бойових дій в Україні не проходять необхідного курсу реабілітації.
"Чому б не узаконити це все? Чому б не створити приватні військові компанії для таких людей? Вони б пішли далі воювати за країну і заробляти собі гроші. Це нормально! До того ж ветерани потребують реабілітації. Але кошти на ці потреби розкрадають. Це просто безсовісно. Я знаю із власного досвіду, наскільки це все складно, як складно адаптуватися. І якби не моя родина – навіть не уявляю, де б я зараз був", – резюмував Червень.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Написано "один из задержанных..."
Вина задержанного и его роль в убийстве еще никем не доказана.
Всей бригадой набрасываете на добровольцев?
Нажаль помилки трапляються і у снайперів.
А такой род занятий позволяет использовать военный опыт...
Кто прозревает ,хрякоботы?
не смог рассчитать упреждение отъезжающей от ресторана машины?
Труба с ЗЕльонкой опять горбатого лепят
умело организованной провокацией спецслужб
как так его лихо поймали за пол-дня ?
прямо не полицаи, а шерлок-ватсоны
"Сейчас будут очернять добровольческое движение и всех нас. Но на самом деле, всему есть одно объяснение - это война. Не нужно очернять добровольцев!
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Вот нигде в сми я этого не видел.А может понять и простить?
Пусть своё отношение к факту лучше напишет или тоже в ВР хоцца.
Есть фоторобот подозреваемого
Есть возражения?
А что до большого числа ветеранов в криминальных ситуациях - так посттравматический синдром...
Таких, боюсь не сложно убедить, показав пальцем "вон это скрытый сепар!"....
Ярош опубликовал фотографию родственников с оружием в руках.(2016)
Кстати, откуда у Лавреги снайперка? Только не говори, что оно именное!
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?
Хотите помогать Украине - помогайте, но без оружия .