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Все про:Зеленський (3744) опалення (139) тарифи (398)

 Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво держави знайшло "цікаве рішення", яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на опалення практично наполовину.

Про це він сказав у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо цю інформацію, етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваш рахунок", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що уряд України затвердив програму "Гарантована ціна на газ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

"Ціна на газ зменшилася ще на 7%, працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Також була зустріч з урядом на Банковій в Офісі президента з питання тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення", - вказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162949
 
   
 Топ коментарі
 
"Дурень думкою багатіє".
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Поднимем в два раза и снизим наполовину))))
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А ти яким боком до цієї теми, убогий москаль під кличкою Sergey Rafalovych?
Що ти тут забув?
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Так как основной составляющей цены на тепло есть газ, есть два пути снижения. Первый - увеличить собственную добычу в два раза. Второй - покупать российский газ по цене в два раза ниже цен Европы. Есть и третий, но маловероятный. Покупать в Норвегии, Катаре и т.п.
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Словацкий уже не вкусный? В Катар трубу проложить думаешь, или "дешёвый" сжиженный хочешь?
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расіянський дешевше ніж в Європі може бути тільки за однієї умови, визнання окупації, визнання терористичних організацій, створення спільної держави з кацапами, ну як бульбаши, ну загалом виконати всі забаганки х...ла, але дешевим він буде тільки на папері.
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знову перед віслюком почепили морквинку. не цієї, а наступної зими Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 9022
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УРЕЗАТЬ АХМЕТКЕ АПЕТИТ И ТАРИФЫ СРАЗУ УПАДУТ, НЕ ПЛАТИЛ КРЫСАМ И ПЛАТИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ ПОКА ТАРИФЫ НЕ ОБОСНУЮТ
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А в Королівстві хіба також проблеми з тарифами? Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 9975
Ви там живете в одному з будинків, що Ахметов купив у Лондоні?
І не платите? В Лондоні? От би мені так.
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ще примітивніше, повісили картинку моркви Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 36
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Абсолютно верно. Ещё и черно- белую, типа "раскрась сам"...
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А через рік блаЗЄнські тут репетуватимуть: ...дай ссьілку ґдє он ето абєщял... Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 1061
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А что тут интересного? Научные изыскания от Зеленского и СН:
Уменьшение платы за отопление: каждому свитер, валенки, ушанку
Уменьшение платы за воду - мыться как коты
Уменьшение платы за газ - жрать в 2 раза меньше
Уменьшение платы за свет - ночью работать, днем отдыхать.
Уменьшение платы за вывоза мусора - ввести новые налоги. Меньше покупок - меньше мусора!
Уменьшение платы за лифт - пешком ходить.
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Аллергия на зелёных идиотов. Нервируют они меня. И ты тоже.
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3-я стадия алкоголизма, для русского алкаша нормально.
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Иди на Монику Зеленски помаструбируй, плесень зелёная
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если ночью работать - за свет больше нужно платить, в смысле, потребление будет больше, освещение и т.п., а так - все правильно ...
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Если ты не в курсе, то с 23.00 до 07:00 электричество на 60% дешевле
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ЗЕБІЛІЩЕ!!!
У світі немає вертикальних моніторів і телевізорів.
Яке ж ти недолуге створіння.
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Справедливости ради скажу:
Ну, вообще-то "вертикальные" мониторы есть... И они не редкость, их довольно много...
Это обычные компьютерные LCD мониторы с функцией поворота из обычного "Ландшафтного" положения в "Портретный", в котором удобно работать с текстовыми документами.
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Мародер за пять лет поднял ЖКХ в 10 раз. Если б у дякул бьіла совесть, они должньі бьіли бьі со стьіда сдохнуть
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Знизять на один рік за рахунок суверенітету і наступного вступу до *** .
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Суверенитет давно уже отдан кондитером. Запад добивается от нас вьіполнения того, что он пообещал
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Тарифи на опалення він зменшить. А ціни в магазинах? До виборів ціна 1 кг гречки в супермаркетах була 13 - 15 грн, а зараз 25 - 30 грн. Якщо 15 грн ділимо 27 - курс долара до гривні, то кг гречки коштував $ 0,5, а зараз курс UAH 23.99/$1, кг гречки 30 : 23,99 = $ 1,25. Ціна виросла в два рази. Ріст цін по всіх видах продуктів. А бензин? Долар впав, а ціни, як при курсі 28.
Він готує бидло до того, що, як і жЮлька у 2009, укладе "дуже вигідний контракт" і продасть Україну путіну.
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,.............
Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»

- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! - воскликнул чайханщик. - Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!

- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, - ответил Ходжа Насреддин. - Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство - это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет -или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
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"Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" - из программы КПСС, принятой на ХХІІ съезде партии в 1961 году.
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перестраховывается от майдана на цельный год.
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K04EGAR IV

@K04EGR

Цена газа в Европе 170 долларов.. Тем временем, в Украине она составляет дичайших 333 доллара! При том, что есть газ своей добычи 15 млрд! ШокиТрепет, бл//////ь! Зеля, ты или шото сделаешь с этой Перемогой, или на новый год мы будем слушать поздравление от другого чувака.
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170 долларов - это "в трубе", а 333 в Украине - это у потребителя. Ты тупой?
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Последний знак ,точно не восклицательный,а вопросительный?
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Уважаемый пос себе всех остальных не судят я же не виноват что у Вас лоб квабратный 170 в трубе а еще 163 откуда наросло великий математик
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170 это в магистральном газопроводе на входе в страну. А еще этот раз надо развести по трубам по областям, содержать станции перекачки, развести по маленьким трубам и за все это надо платить. 163 это еще по-божески, вон в Германии при тех же 170 "на входе", потребители платят по 860.
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все правильно. только есть одно НО: у Германии своего нет в с себестоимостью 50-80 долларов )) а так все верно ))))
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Интригует однако. Но зачем эти манипуляции? Значит считает, что манипулировать необходимо...
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''Це точно буде не за ваш рахунок"-------він це зробить зі своєї кишені?Чи візьме з тумбочки?
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есть вариант:договориться с путиным покупать газ в россии.
Цена этой договоренности - страшно представить!
Тогда да, она в платежках может стать меньше.
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Спасибо конечно, но я не пойму куда тогда учителя будут тратить 4000 долларов зарплаты если тарифы такие низкие будут...
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Некоторым корона так сдавила голову,…что вытекла последняя извилина мозгов…))
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Надо дожить до следующей зимы .... опять обещания .
Надо не решения находить на бумаге, а добывать собственный украинский газ.
Пономарев, в программе Шустера, пояснил, что правительство Зе заблокировала добычу газа американской фирмой, которая прошла конкурс при правительстве Гройсмана...... с инвесторами так не поступают, второго раза уже не будет.
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От не надо эти постановки с подворотни. Выйди с открытым кошторисом на двобий с опзицией. И мы посмотрим настояще выдовище. А не эти выходы из-за печки.Иначе никто платить не будет по вашей формуле- Обоснуй цену газа для начала.
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Да, за это блазня-мародёра народ и нагнал с позором ссаными тряпками
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...и поставил управлять собой блазня за фахом с офшорами, домом в Крыму, нечестными анализами, нереазуемыми обещаниями и кучей дружков, распиханых по должностям.
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Вы про дважды судимого урку с 3 годами на нарах? Вы, кстати, за него голосовали или за Тимошенко?
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Про Зеленского я. Про него, кормильца нашего и благодетеля.
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что там искать... уже давно все найдено... демонополизация приведет к конкуренции... как только нашли ушлого деловара - все конфисковали в пользу державы... таких пару-тройку акций и рынок заработает...
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"Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. Это точно будет не за ваш счет" - сказал Зеленский олигархам.
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"Це точно буде не за ваші кошти" --- а за чьи?
"Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков" (с) М.Тетчер
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Хочу прийти в Администрацию Президента в трениках и потным.
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шо ты там нашол ...коксу разве что ж..ыденыш мерзкий ...
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наступної зими тебе, скоріше за все, вже не буде....(на посаді преЗЕдента...)Так що можеш пи**іти далі...
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Эх дал бы кто взаймы... До следующей зимы....
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Знаем мы, что это за способ - уменьшить нормы СЭС по температуре
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Лошье, открывайте рты:
1. Мировая цена на газ упала - украинское "удешевление" ее не перекрывает - т.е. цена, на самом деле, повысилась.
2. По 4000 баксов учителям уже платят?
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