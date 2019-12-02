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Все про:міськрада (258) Правоохоронні органи (481) ремонт (559) СБУ (4970) Черкаси (208)

 Чиновники Черкаської міськради попалися на мільйонних махінаціях з бюджетними коштами на ремонт вулиць, - СБУ

Служба безпеки України викрила посадових осіб Черкаської міської ради на масштабних зловживаннях під час ремонту вулиць облцентру, під час якого завдано збитків державному та міському бюджету на більш ніж 1,5 мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник та заступник фінансового відділу одного із департаментів міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас загальною вартістю майже 19 мільйонів гривень. Після завершення більшої частини робіт комерсантам було перераховано 12,5 мільйона гривень.

Однак, під час перевірки правоохоронці встановили, що кошти були переведені чотирьом підконтрольним ділкам комерційним структурам. Потім гроші були конвертовані у готівку, а комерсанти у такий спосіб уникнули сплати податків. За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному та міському бюджету було завдано збитки на більше ніж 1,5 мільйона гривень.

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Під час обшуків у службових кабінетах посадовців було вилучено первинну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, яка доводить проведення оборудки.

Двом чиновникам здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162948
 
 
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да шо вы говорите, быть такого не может Чиновники Черкасского горсовета попались на миллионных махинациях с бюджетными средствами при ремонте улиц, - СБУ - Цензор.НЕТ 1086
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В Черкасах самі убиті дороги серед обалсних центрів.
Красти на їх ремонті треба бути просто виродком...
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Кстати, хоть Бондаренко и поц, дороги в Черкассах и тротуары нехило поремонтировали благодаря децентрализации принятой "злочынной владой Порошенко".
А поц Бондаренко по причине того, что в городе жуткий срач на улицах все годы его мерства. И плюс ко всему-угробил шикарные деревья на черкасских пляжах, заменив их дебильными грибками и навесами. Там правда есть и заслуга "Свободы". Короче, БЮТ и Свобода-задрали.
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Знов клали плитку і крали?
От не дочекаємося ми, коли в Долині троянд мами, які гуляють з дитячими колясками, будуть куляти там на каблуках і вицокувати по плитці. Ну, а те, що там десь, на дорогах, ями в коліно, то дрібниці.
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