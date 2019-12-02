 Чиновники Черкаської міськради попалися на мільйонних махінаціях з бюджетними коштами на ремонт вулиць, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник та заступник фінансового відділу одного із департаментів міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас загальною вартістю майже 19 мільйонів гривень. Після завершення більшої частини робіт комерсантам було перераховано 12,5 мільйона гривень.
Однак, під час перевірки правоохоронці встановили, що кошти були переведені чотирьом підконтрольним ділкам комерційним структурам. Потім гроші були конвертовані у готівку, а комерсанти у такий спосіб уникнули сплати податків. За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному та міському бюджету було завдано збитки на більше ніж 1,5 мільйона гривень.
Під час обшуків у службових кабінетах посадовців було вилучено первинну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, яка доводить проведення оборудки.
Двом чиновникам здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Красти на їх ремонті треба бути просто виродком...
А поц Бондаренко по причине того, что в городе жуткий срач на улицах все годы его мерства. И плюс ко всему-угробил шикарные деревья на черкасских пляжах, заменив их дебильными грибками и навесами. Там правда есть и заслуга "Свободы". Короче, БЮТ и Свобода-задрали.
От не дочекаємося ми, коли в Долині троянд мами, які гуляють з дитячими колясками, будуть куляти там на каблуках і вицокувати по плитці. Ну, а те, що там десь, на дорогах, ями в коліно, то дрібниці.