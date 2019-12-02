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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) нормандська четвірка (726)

 На нормандському саміті ніякої "зради" не може бути: а я почуватимуся впевненіше, якщо знатиму, що країна мені довіряє, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову зазначає, що на зустрічі в Нормандському форматі має намір підняти і постаратися вирішити питання припинення війни на Донбасі і конкретних термінів повернення Україні окупованих територій, і закликав українців не звертати уваги на "фейкову зраду" і "вже померлих" політиків.

"Хочеться справді припинити вогонь і дати можливість закінчитися цій війні. А також у цьому діалозі дуже важливо не просто підняти тему, а вирішити питання з поверненням наших територій, в які терміни", - сказав він у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський вказав, що необхідно як повернути території, так і вирішити, як "ми можемо бути єдиною країною".

Президент закликав людей, які довірили йому посаду президента, не звертати уваги на тих політиків, які "вже як політики померли".

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"А як люди вони зовсім не народжувалися ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертали увагу на їхні гасла, на якусь фейкову зраду. Ці люди вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Це не та тема, на якій ловлять "хайп", - вказав він.

Зеленський підкреслив, що ці політики не можуть сьогодні ніяк зупинити війну на Донбасі, повернути українських ув'язнених, і в них немає довіри людей і жодного політичного рейтингу, який втратили за роки "корупційної діяльності".

Президент заявив, що на зустрічі 9 грудня в Парижі "ніякої зради не може бути". "Але я почуватимуся впевненіше і твердо триматимусь на цій зустрічі, якщо знатиму, що мені країна довіряє, і за моєю спиною весь наш незалежний народ", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162944
 
   
 Топ коментарі
 
Я тебе даже свои СТоЯЧИИ носки не доверю.
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Ога. Ток все обещания ЗЕ оказались тупым разводняком.

И человеку, который наврал буквально во всем, надо вот еще разок и тока на полшишечки доверять в вопросе жизни и смерти Украины.
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Вовчик, если, что, 9-го, то там, во Франции, можешь и остаться. На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6262 Ну, ты понял, за если что. Оно конечно Франция не параша и там имтировать игру х..м на рояле совсем не денежно, но русо туристо понравится.
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если под словами преЗЕка первая пачка коментов удалена значит у него с доверием народа как у рашки со свободой слова.
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Ты знай Вова что -если подпишешь там хоть один пункт , который идёт в ущерб интересам Украины , и ведёт к потере хотя бы крохотной части её независимости , то домой лучше и не возвращайся .. А слова Звиробий , тебе покажутся ангельским пением . На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2613 .
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Чеколадные блохи весь сайт засрали!
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Вова, ты говорил, что если у тебя не будет получатся - ты уйдешь.
Вова, у тебя не получилось. Пол года в минуса. Вова, уходи!
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Я - зеленский,
Верьте мне!
Мухи знают
Толк в ... нектаре.

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Из мухи слона сделать не получится . И из навозной мухи зе-зе президент как из го.на пуля .
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У меня новый аргумент для увеличения платы с клиентов: голосовали за бубочку? - Да ( с досадой или смущенно). Ну, тогда с Вас 10 % + за увеличение волокиты, ухудшение условий работы и затрат на преодоление внутреннего дискомфорта На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2304 Шо, характерно - платят!
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Выбрали тебя одни люди, а прислуживаешь ты другим.
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Я дуже переживаю за Вовіка, якщо щось піде не по плану А і навіть не по плану Б, зубожілі зебіли порвуть свого керманича, а для мене Вовік завжди залишався талановитим комедіантом і не його провина що він помилково став презедентом і вже накосячив так, що прийдеться кілька років прибирати зелене сміття.
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Люди добрі! Поясніть хтось цьому юристу, що війна не закінчується, коли перестають стрілять. А бува, що і навпаки - кількість жертв тілько зростає... Поясніть словом доки є час, бо коли буде пунш багато балакать ніхто не буде.
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Він нікого не чує - Богдан вуха зализав.
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Ага, а он сам типа дурак и не понимает, все эта мелкая ....понимает
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Этот. Юрист 4 года войны от военкомата бегал ( были опубликованы номера повесток) и играл на рояле. А еще он заявил боевому комбату ( это когда он объявлял, что он не ЛОХ - 42) . Прямая речь: « я ведь тоже военный, у нас в институе военная кафедра была». Абсолютный «НЕКОМБАТАНТ». Просто « пиджак» гражданский, вот и все.
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Тут на форуме 90% даже из рогатки не стреляли,а всё рвутся в бой.
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418 ось так "устают" від війни і відстоюють свою свободу та незалежність
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У березні 1940 року СРСР погодився підписати мирний договір. Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
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самовлюбленный кретин... тем страшнее ему будет помирать
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прекрати обзывать сывочолого папередника! как тебе не стыдно!
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петрлексеичь это ты?
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Зеля, так называемая "ПМР" существует уже 29 лет. Ты ещё даже лохом не был, когда параша отжала эти территории у Молдовы. Но за 29 лет в Молдове даже не подумали проводить "выборы" на этой территории "по законам Молдовы", признавать их "итоги", включать сепаратистов в состав парламента Молдовы, давать им блокировать путь страны в ЕС и НАТО, платить им из бюджета Молдовы пенсии и т.п. А ты уже почти успел это сделать в Украине за полгода. Так кто из вас государственные деятели, а кто поц (который не лох)?
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Своій собаці набагато більше довіряю,на жаль.
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та щас!!!!! Яка довіра брехуну, сциклу та бєніній шавці???? Та ще й на фоні нищення патріотів та поверненню парашинських решавшистів в Україну??? На фоні термінового розпродажу української землі, про що вже не вважаєш навіть за потрібне запитати українців!!! Йди в дупу!!!
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шмаркле нужна поддержка и одобрение.
тогда Нелох будет подмахивать пуйлу еще более Лучше и уверенней.


шмаркля, как можно быть уверенным и крепко стоять на ногах, ежели у тебе поддержка и фундамент твой из говна - хахлятской, малорассеянской Зе-ваты?

поддержка из ваты? вот ты идиЁт, Моника Нелох.))
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перестань сывочолого папередника обзывать моникой нелохом, шмарклей и т.д. имей совесть.
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Красавчик!
Марадьор на таке не здатне було
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Стояти на цирлах перед пуйлом? Це точно. На це ніхто не спромігся, окрім нелоха42роки
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Уверен, в основном народ поддерживает Зеленского в его стремлении установить мир.
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страна мне доверяет? ))))))) конеЖно! «Країна У» - український скетчком студії Квартал-95.
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$100млрд стоят мессы
вы главное верьте ))))))))))))
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зеЛя твой рейтинг летит на дно! у тебя через 5-6 месяцев будет рейтинг 5%
что ты несешь!ты уже одной ногой на ростове
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Один раз совравши.....кто ж тебе поверит??
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але ж і до свинарчуків ще далеко.
ті в брехні неперевершені ще ні ким.
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О, троляка-початківець? Ну, і що там зі свинарчуками? Нам теж цікаво
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Все правильно делает Зеленский! Просто не нужно обращать внимание на 8 процентов отщепенцев - соевых макак, которые с горящими пуканами заняли в своей выгребной яме жесткую оборону и отбиваются от остального народа Украины, метая собранное в кучки дерьмо. А там, глядишь, и до ихнего хозяина и кормильца дело дойдет!
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Раньше про зраду можно было завывать по любому поводу. Ну а сейчас уже нельзя вообще
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Да заткните уже его кто-нибудь! Позор на весь мир.
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умница, всё верно говорит.
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Вобщем, Зелинский и этот ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО в Раде - это скорей всего ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ УКРАИНСКОГО ОЛИГАРХАТА.... Будем надеятся, что не загорами конец той свиньи, которую стране на долгие годы, подложил Кучма.... Дальше... эти все Пинчуки, Ахметовы, Бени, Порошенки, Сурки будут становится старенькими, вяленькими... с вяленьким влиянием на политические процессы в стране....

А что самое главное, у этих РОЗБИЙНЫКИВ нет нормальных наследников.... Почти все их личинки с западным, приличным образованием, и нет той бандитской хватки из 90-стых, как у их предков...... У Бени сынок баскетболист, у Порошенка - два дегенерата (про младшего алкаша уже видосики по ютюбу гуляют, как он унитазы обнимает), внук Кучмы тоже какой-то дег недоразвитый.... У Суркиса - дочь, у Ахметова тоже сын, какой-то селебритиз из западной тусовки... и ему откровенно не до Украины.... Так что у Украины есть шанс!!!!!! Нужно просто стране этих Бениных Зебланов пережить......

Да, возможно Украина за правления этих ЗЕБЛАНОВ и в угоду олигархическим интересам, что-то еще и потеряет.... возможно даже целые области, как грозятся не безосновательно русские.... Но не вижу в этом трагедии.... Нужно просто украинскому обществу, быть к этому готовым..... Как говориццо, худа без добра не бывает.... В результате на выходе, то что останется от страны, мы можем получить НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ, как та же Польша..... А самое главное, будет хорошая научка всем этим ЗЕБИЛАМ, что нужно ответственно подходить к вопросу кого и как избирать власть.....
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Ну а що? Не Лох, Нормальний пасажир, вміє на роялі грати, рота відкривати. Вичерпний перелік для найкращого політика **********?
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Что можно ожидать от переговоров с врагом, если одни "союзник" куплен СП2 второй запуган желтыми жилетами?
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Нихрена я не понял - так Петя с минском зрада или нет?
Ты, Зеля, уточни пожалуйста!
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Ох уж эти соевые шныри. Загадили всю ветку. Так Зеленский же за доверием не к вам обращался, пособники мародера. Затусуйте свою зраду в то темное глубокое место, где ей и самое место.
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Там, один з ваших, нам про синурчуків розповість, а ви про марадьора, грунтовно, з фактами
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Так Бігус вже все розповів. Але ******** нє вєріцца, бо Питро свята людина.
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Ставай ЗЕбіл в позу -зараз затусуєм тобі зраду!
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шото похоже на п1343ц для України - приспали і ...

Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
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Он хочет , чтобы ответственность за каждое сказанное слово стала общей бедой народа Украины . Не выйдет , ты сам напросился в президенты .
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уви і ах На нормандському саміті ніякої "зради" не може бути: а я почуватимуся впевненіше, якщо знатиму, що країна мені довіряє, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3914
не надійся...
не довіряє народ...
НЕ ДОВІРЯЄ На нормандському саміті ніякої "зради" не може бути: а я почуватимуся впевненіше, якщо знатиму, що країна мені довіряє, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3914
позаребрикам заткнутись...вкупі з зелеботами...
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На словах фігляр - герой, а коли дійшло до діла - чотири рази сховався від воєнкомату...
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Довіру потрібно завоювати!!!!!!!!
Попередні дії не дають приводу для довіри.
Зебобіки збільшують кількість приводів для зменшення довіри. А на сайтах сруть на усіх і уся.

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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного ?
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