 На нормандському саміті ніякої "зради" не може бути: а я почуватимуся впевненіше, якщо знатиму, що країна мені довіряє, - Зеленський

"Хочеться справді припинити вогонь і дати можливість закінчитися цій війні. А також у цьому діалозі дуже важливо не просто підняти тему, а вирішити питання з поверненням наших територій, в які терміни", - сказав він у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський вказав, що необхідно як повернути території, так і вирішити, як "ми можемо бути єдиною країною".

Президент закликав людей, які довірили йому посаду президента, не звертати уваги на тих політиків, які "вже як політики померли".

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"А як люди вони зовсім не народжувалися ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертали увагу на їхні гасла, на якусь фейкову зраду. Ці люди вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Це не та тема, на якій ловлять "хайп", - вказав він.

Зеленський підкреслив, що ці політики не можуть сьогодні ніяк зупинити війну на Донбасі, повернути українських ув'язнених, і в них немає довіри людей і жодного політичного рейтингу, який втратили за роки "корупційної діяльності".

Президент заявив, що на зустрічі 9 грудня в Парижі "ніякої зради не може бути". "Але я почуватимуся впевненіше і твердо триматимусь на цій зустрічі, якщо знатиму, що мені країна довіряє, і за моєю спиною весь наш незалежний народ", - сказав він.