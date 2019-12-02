 На нормандському саміті ніякої "зради" не може бути: а я почуватимуся впевненіше, якщо знатиму, що країна мені довіряє, - Зеленський

"Хочеться справді припинити вогонь і дати можливість закінчитися цій війні. А також у цьому діалозі дуже важливо не просто підняти тему, а вирішити питання з поверненням наших територій, в які терміни", - сказав він у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський вказав, що необхідно як повернути території, так і вирішити, як "ми можемо бути єдиною країною".
Президент закликав людей, які довірили йому посаду президента, не звертати уваги на тих політиків, які "вже як політики померли".
"А як люди вони зовсім не народжувалися ніколи. Тому я хочу, щоб ви не звертали увагу на їхні гасла, на якусь фейкову зраду. Ці люди вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Це не та тема, на якій ловлять "хайп", - вказав він.
Зеленський підкреслив, що ці політики не можуть сьогодні ніяк зупинити війну на Донбасі, повернути українських ув'язнених, і в них немає довіри людей і жодного політичного рейтингу, який втратили за роки "корупційної діяльності".
Президент заявив, що на зустрічі 9 грудня в Парижі "ніякої зради не може бути". "Але я почуватимуся впевненіше і твердо триматимусь на цій зустрічі, якщо знатиму, що мені країна довіряє, і за моєю спиною весь наш незалежний народ", - сказав він.
Вова, у тебя не получилось. Пол года в минуса. Вова, уходи!
Верьте мне!
Мухи знают
Толк в ... нектаре.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
тогда Нелох будет подмахивать пуйлу еще более Лучше и уверенней.
шмаркля, как можно быть уверенным и крепко стоять на ногах, ежели у тебе поддержка и фундамент твой из говна - хахлятской, малорассеянской Зе-ваты?
поддержка из ваты? вот ты идиЁт, Моника Нелох.))
Марадьор на таке не здатне було
вы главное верьте ))))))))))))
что ты несешь!ты уже одной ногой на ростове
ті в брехні неперевершені ще ні ким.
А что самое главное, у этих РОЗБИЙНЫКИВ нет нормальных наследников.... Почти все их личинки с западным, приличным образованием, и нет той бандитской хватки из 90-стых, как у их предков...... У Бени сынок баскетболист, у Порошенка - два дегенерата (про младшего алкаша уже видосики по ютюбу гуляют, как он унитазы обнимает), внук Кучмы тоже какой-то дег недоразвитый.... У Суркиса - дочь, у Ахметова тоже сын, какой-то селебритиз из западной тусовки... и ему откровенно не до Украины.... Так что у Украины есть шанс!!!!!! Нужно просто стране этих Бениных Зебланов пережить......
Да, возможно Украина за правления этих ЗЕБЛАНОВ и в угоду олигархическим интересам, что-то еще и потеряет.... возможно даже целые области, как грозятся не безосновательно русские.... Но не вижу в этом трагедии.... Нужно просто украинскому обществу, быть к этому готовым..... Как говориццо, худа без добра не бывает.... В результате на выходе, то что останется от страны, мы можем получить НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ, как та же Польша..... А самое главное, будет хорошая научка всем этим ЗЕБИЛАМ, что нужно ответственно подходить к вопросу кого и как избирать власть.....
Ты, Зеля, уточни пожалуйста!
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
не надійся...
не довіряє народ...
НЕ ДОВІРЯЄ
позаребрикам заткнутись...вкупі з зелеботами...
Попередні дії не дають приводу для довіри.
Зебобіки збільшують кількість приводів для зменшення довіри. А на сайтах сруть на усіх і уся.
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного ?