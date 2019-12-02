 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначена ціна не враховує витрати на поставку і розподіл газу, які для кожної області будуть різними. Але з 1 травня 2020 року ціна на газ для населення буде ринковою.

"Це буде повноцінний ринок, ми дійсно пішли за ціною для населення, близькою до ринкової", - заявив Оржель.

Нагадаємо, встановлення ринкової ціни газу для населення є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Раніше Олексій Оржель повідомляв, що ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менше.