 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначена ціна не враховує витрати на поставку і розподіл газу, які для кожної області будуть різними. Але з 1 травня 2020 року ціна на газ для населення буде ринковою.
"Це буде повноцінний ринок, ми дійсно пішли за ціною для населення, близькою до ринкової", - заявив Оржель.
Нагадаємо, встановлення ринкової ціни газу для населення є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду.
Раніше Олексій Оржель повідомляв, що ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менше.
Вже ніхто не краде, а грошей більше не стало, тарифи, ціни зростають.
цена за куб - 6.9579 грн
********* вам сделала 6.96 БЕЗ доставки. с чем я лично вас дебилов и поздравляю
ой боюсь клована к маю не будет уже как полгода точно.. не мечтайте дауны.... наука нам всем будет в Украине Боже вас Храни связаться с дураками ..и евреями.... все одно что цыганам доверить охрану вашего дома...
Ми з газом
зробили це разом!
Так что новость не имет смысла.
Сколько же можно и где он этот рынок???
Кто смотрящий и тд. расскажи милок
а от зелєбоби конкретно пошились в дурні.
И еще спрошу, без надежды на ответ: то, что Зеля не выполнил до сих пор ни одного обещания, даже самого мелкого, ты считаешь "ничего х....го"?
Ну, о зебилах писать нет смысла - итак все ясно.
Зарплаты депутатам, судьям, чиновникам и прочим подняли до сказочных.
Конечно, теперь пусть газ будет по рыночной цене. И никого не волнует, что рынка то нет.
Такое впечатление, что зеленая молодежь оседлала потоки розощеких. Понравилось.
Да, кстати, Оржель. А кто управляет Украиной, МВФ или кабмин?
Почему до сих пор Украине кто-то диктует какие-то условия?
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/
То становится странным, почему у нас цена не падает, а МВФ требует еще и поднять цену.
Они что, не знают, что цена на газ в мире упала почти в 2 раза?
К тому же, Украина добывает собственный газ. В мире цена на газ падает, а у нас растет. Что происходит?
Так ось, оце йорзання фрау Рібентропп під клієнтом, усі Північні потоки-надцять, здача України з потрохами й небажання засмутити друга Володью пояснюється всього лише відмовою ФРН від атомних електростанцій.
Така ось зелена енергетика.
Колбаска, докторская, 2-20, м-м-м-м..... А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!