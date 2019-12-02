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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Тарифи на газ (152) Олексій Оржель (34)

 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель

Кабінет міністрів України визначив, що під час опалювального сезону ціна на газ для населення становитиме 6961 гривню за тисячу кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначена ціна не враховує витрати на поставку і розподіл газу, які для кожної області будуть різними. Але з 1 травня 2020 року ціна на газ для населення буде ринковою.

"Це буде повноцінний ринок, ми дійсно пішли за ціною для населення, близькою до ринкової", - заявив Оржель.

Нагадаємо, встановлення ринкової ціни газу для населення є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Раніше Олексій Оржель повідомляв, що ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162942
 
 
 Топ коментарі
 
СЛАВА ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 5715
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всмотритесь в глаза этого доверчивого шимпанЗЕ, и найдите в них себя (все те, кто голосовал за Зеленского)..
Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 2906
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та не ЗЕ, а всім, хто за нього голосував.
Вже ніхто не краде, а грошей більше не стало, тарифи, ціни зростають.
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СЛАВА ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 5715
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та не ЗЕ, а всім, хто за нього голосував.
Вже ніхто не краде, а грошей більше не стало, тарифи, ціни зростають.
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Не,спасибо Пе, за газ в прошлом году по 8. И я посмотрю как следующие его сделают по 4.
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К снижению цены на газ и "следующие", и "нынешние" имею такое же отношение, как к восходу солнца на востоке и заходу на западе, грамотей.
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специально поднял квитанцию за ноябрь прошлого года
цена за куб - 6.9579 грн
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это уже на счетчике т.е. с доставкой.
********* вам сделала 6.96 БЕЗ доставки. с чем я лично вас дебилов и поздравляю
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интересно "поднимать" цены на газ путем деления на 2.... Юля будет... уныз.... Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 9612
ой боюсь клована к маю не будет уже как полгода точно.. не мечтайте дауны.... наука нам всем будет в Украине Боже вас Храни связаться с дураками ..и евреями.... все одно что цыганам доверить охрану вашего дома...
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сколько компаний ожидается на "рынке" для населения?...
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правильней- сколько офшорных компаний обмиллиардятся
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УРРРРРААААА!
Ми з газом
зробили це разом!
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Да вроде Зелю до Нового года порохоботы собрались скидывать,ось-ось новый Майдан,а там йолка и ростов. А к маю 2020-второе пришествие Петра
Так что новость не имет смысла.
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та киля азиров уже догнал цену до РЫНОЧНОЙ еще так в 2013.
Сколько же можно и где он этот рынок???
Кто смотрящий и тд. расскажи милок
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всмотритесь в глаза этого доверчивого шимпанЗЕ, и найдите в них себя (все те, кто голосовал за Зеленского)..
Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 2906
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шимпанзе не такі вже і дурні.
а от зелєбоби конкретно пошились в дурні.
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мародер с первого мая 2020 планировал повысить до 12грн за м3 но порохоскот уже о этом забыл
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Я не сторонник ЗЕ, Но отвечу, по крайней мере, пока ничего Х....... го, даже цены на уровне вашего президента и все остальное. Как то так. Правда есть различие, он за мир, а ваш за войну.Но это так, мелочь.
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Наведи приклад, коли з мордором був підписаний мир, який пізніше не був порушений? Щось не згадую.
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а ты, косой, чей сторонник, если не Зе и не Пороха?
И еще спрошу, без надежды на ответ: то, что Зеля не выполнил до сих пор ни одного обещания, даже самого мелкого, ты считаешь "ничего х....го"?
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А чего здесь плохого, пока ЗЕ и Порох на равных. Шо тот, шо тот, одни обещания.
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Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло. Зеленский.
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Порохоидиоты вновь не рады.
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Не тільки косий ти, а я дурний або зелений?
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Тебе видней, почему я буду судить о тебе.
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Звісно "віднєй" бо лайків щось під твоїми коментами не дуже, тобто все ж люди в своїй більшості розумніші.
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Я рад, шо хоч люды не розумниши чим ты. А то от лайков под твоими комментами, получил бы звездную болезнь. Могу тебе поставить лайк. Думаю дурнишим не станешь.
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Нам каждый раз говорят, что цена поднимается до уровня рыночной. На мировом рынке при этом она не растет.

Ну, о зебилах писать нет смысла - итак все ясно.
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если я не могу отключить отопление - то какой ЗЕ это рынок, это МОНОПОЛЬНАЯ ДИКТАТУРА, т.е. ФЕОДАЛИЗМ!
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да разрешат, если что, для таких как ты, Ахметов уже тоже готов с зелёными тарифами
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Отключать отопление нельзя было при юще, овоще,педро. Я успел на втором сроке кучмы
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Один продавец это не рынок,казёл ты тупорогий
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Ну в прошлый отопительный сезон у меня др 9.15 за куб дошло, интересно сколько за ото распределение еще накрутят... с температурным коеф. уже вроде как понятно шо взувают и не слабо.
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Ах***ть. Ай да Зелупа. Ай да нае***бщик. А что перед выборами обещал? А зарплаты и пенсии тоже будут на рыночном уровне или как прежне меньше чем у Зимбабве?
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Этому козлу все равно. Зеленые импотенты покуражатся и слиняют за бугор. Одни идиоты в правительстве.
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Обясните откуда вы берете такие астрономические цены если Украина покупает газ на внешнем рынке в 2 раза дешевле чем продает холопам? Или холопы еще платят за Беню за Ахметова и за сепаров в ОРДЛО?
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Так Коболев объяснял, мама на содержании сына.
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Якщо не встановити ціни як в ЄС, то МВФ нападе, а якщо економічно-обґрунтовані, то вже путєн не витримає Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 7230
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А когда зарплаты и пенсии будут европейские?
Зарплаты депутатам, судьям, чиновникам и прочим подняли до сказочных.
Конечно, теперь пусть газ будет по рыночной цене. И никого не волнует, что рынка то нет.
Такое впечатление, что зеленая молодежь оседлала потоки розощеких. Понравилось.
Да, кстати, Оржель. А кто управляет Украиной, МВФ или кабмин?
Почему до сих пор Украине кто-то диктует какие-то условия?
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Так мы можем быть нэзалэжными только в одну сторону. Вектор такой в конституции записали.
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шо опять? развод для лохов про рынок, которого нет?
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Это в 5 раз дороже чем например в Беларуси. Для тех кто отопляется газом астрономическая разница.
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Так Беларусь поступилась своим суверенитетом, ты шо?
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Belorus proslom godu za 160 dolarov zakupala v etom cena upala,mozet gde to 120-140 im prodajiot gazprom
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Если хотите жить как в Беларуси заткните рты, забудьте за дэмократию. И все на работу, отстраивать народное хозяйство и подметать улицы.Нехрен клаву дрочить в рабочее время. Кстати, в дынылыры газ сАвсем дешевый и свет по 23 коп.
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Да срал я на вашу дэмократию. Пусть грабит перестанут.
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Зеленский хочет разбогатеть за 5 лет в 185 раз Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 9935
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260 dolarov gde to za 1000 kub metrov.Evrope cena gaza 170 evro za 1000 kub metrov
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Не 260, а 290,54 долларов. Сейчас доллар стоит 24 гривны.
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Литовец пишет, шо у них в Литве, котор ничего не добывает, газ платежках по 170 Евро, а у нас своего газа 20 лярдов в год и рыночная цена - 260 евро.
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Литовец заливает. В Литве газ для населения стоит от 0,46 до 0,66 евро за куб в зависимости от количества потребляемого газа. Это в два раза больше чем в Украине. И это один самых дешевых тарифов в Европе. Например в Швеции газ для населения стоит в 30 раз дороже чем в Казахстане, где куб стоит 3 российских рубля.
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В России газ стоит от 4,5 до 6 рублей в зависимости от региона.
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Охренеть, Зе, а что ты обещал перед выборами, или уже склероз? Эх ты, трепло самое настоящее, других слов для тебя просто нету.
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Рынка нет, а рыночная цена есть. Кабмин просто сдает управление экономикой левым людям.
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Ну,до травня треба ще дожити...І тим,хто піднімає,і тим,кому піднімають...
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Обясните мне, нах*я нам переговоры с кацапами по газу, транзит и каждый год ползание перед кремлем на коленях выклянчивая скидку на газ в обмен на уступки, если для нас все равно газ по рыночной цене который можно просто и легко покупать в Европе? Может ну его ету газовую трубу вместе с нафтогазом?
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А что чиновники будут воровать и что разным мамам посылать?
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А если учесть,что только в этом году цена на газ на Германских и Нью-Йорских биржах упала в 2 раза!
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/

То становится странным, почему у нас цена не падает, а МВФ требует еще и поднять цену.
Они что, не знают, что цена на газ в мире упала почти в 2 раза?
К тому же, Украина добывает собственный газ. В мире цена на газ падает, а у нас растет. Что происходит?
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А чему удивляться при таком ***********? Однако это еще цветочки, ягодки будут позднее, когда у нас наступит полная венесуэла. Гордитесь 73%-вы зробылы це разом!
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Алексей Оржель, что не слышал о требовании великого ЗЕ-президента снизить цену или эти зеленые не слышат народ, который их выбрал из-за высоких тарифов? Я сегодня честно поржал, хотя тут плакать нужно, моим родителям назначили субсидию и когда спросили, что вдруг цена на газ вырастет, то это не важно, будете платить свои, никто вам не будет пересчитывать. Похоже за этих людей голосовал МВФ, а не народ Украины, если они на него больше ссылаются.
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"Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной" ну шо зебнутые, дочекалися Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494
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Оржель наверное не слышал что сказал наш слуга "Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину"" Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 3207
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По прошлому соглашению с МВФ до рыночной должны были поднять с 1 января 2020 года. Тут решили в этот отопительный сезон пока не повышать, а уже зрада Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 3461 Напомню, по прошлому соглашению с МВФ цена на газ повышалась в 3 этапа. На первом этапе к рыночной цене применялся коэффициент 0,6, на втором - 0,8, на третьем (с 1.01.2020) - 1,0. Хорошо, давайте тогда одновременно с требованием к правительству не менять цену на газ требовать послать МВФ куда подальше и разорвать отношения с фондов, досрочно вернув кредиты.
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И электроэнергия к стати тоже...до рыночной...по троячку за киловатик...
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 8 часов назад

Так ось, оце йорзання фрау Рібентропп під клієнтом, усі Північні потоки-надцять, здача України з потрохами й небажання засмутити друга Володью пояснюється всього лише відмовою ФРН від атомних електростанцій.
Така ось зелена енергетика.
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Далой рынок!
Колбаска, докторская, 2-20, м-м-м-м..... А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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газові труби здай на брухт буде тобі ковбаска
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Я так понимаю, что по мнению команды Зе-клоунов это является необходимым шагом для обещанного уменьшения тарифов почти наполовину ?
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Ну,это ничего страшного,-к тому времени зарплаты будут ой-ой-ой какие! Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 6931
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