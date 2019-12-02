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 Політика України
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Все про:Антикорупційний суд (508) Кондзеля Світлана (4)

 Апеляційна палата ВАКС залишила під домашнім арештом чиновницю ОП Кондзелю, яку спіймали на хабарі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі запобіжний захід для директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Судова влада України.

"За результатами розгляду апеляційної скарги суд залишив у силі рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162938
 
 
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Пилять.. когда уже примут закон, поймали на взятке, без суда и следствия, на пожизненное у тюрьму или в чернобыль осваивать территории! Чего тратить зря деньги налогоплательщика!?
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Тетку поймали на взятке 100.000$ и домашний арест а генерала марченко по липовим обвинениям в тюрьму...
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