EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  205  2
Все про:Донбас (13926) зниклий безвісти (7) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (15) Ілляшенко Олексій (1)

 МінТОТ візьметься за питання зниклих без вісті на Донбасі, - заступник міністра Ілляшенко

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України має намір вирішити питання повернення людей, зниклих без вісті унаслідок збройних конфліктів, повідомив заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Олексій Ілляшенко.

"Нині ми працюємо над тим, щоб все-таки наше міністерство взяло на себе координацію, адміністрування і повністю всіх заходів, пов'язаних із передбаченими положеннями закону "Про статус зниклих без вісті осіб". Мається на увазі осіб, зниклих без вісті за особливих обставин", - сказав Ілляшенко під час конференції "Женевські конвенції: 70 років на захисті гуманності на війні" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, міністерство хоче взяти на себе відповідальність за питання возз'єднання сімей, повернення дітей та інших членів сім'ї, які зникли безвісти в результаті певних збройних конфліктів або взагалі ситуацій надзвичайного характеру.

Ілляшенко також зазначив, що міністерство збирається активізувати зміну урядової комісії з питань зниклих без вісті осіб.

Також читайте: Зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 осіб, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162936
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чего так скромненько---зам министра нам всё говорит? Хотелось бы и министра новенького послушать что сюда назначен днями. Балакучая тётка, и фамилия тоже гут. И сама вэри-вэлл! Заодно бы и спросить у неё сколько цвет-мета выперла с мужем через местных баньдюков и корешей в РФ поездами начиная с 2014 г с той стороны Донбасса---но не в нашу сторону.
 показати весь коментар
 
Ну надо же ка кто оправдывать свое существование!!!!!!
Как то и без вас этим уже 6 год др. структуры занимались!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору