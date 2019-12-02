 Представники кіноспівтовариства просять Гончарука звільнити Корнієнка з комісії з питань вищого корпусу держслужби і затвердити Сінькевич главою Держкіно

Згідно з документом, його написання продиктоване тим, як конкурс зірвався "через порушення закону", а "ситуація отримала публічний розголос в Україні та за її межами", передає Цензор.НЕТ.

При цьому, автори не бачать можливості для проведення повторного конкурсу. Однак пропонують кроки для вирішення кризи. І перший із них - звільнення заступника голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка з Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Зокрема, припускають представники кіноспівтовариства, негативні оцінки переможниці конкурсу Юлії Сінькевич виставив саме Корнієнко.

"Ми припускаємо, що негативні оцінки Юлії Сінькевич поставили саме пані Студенецька (Олена Студенецька - представник від вищих навчальних закладів, введена в Комісію за день до співбесіди Сінькевич. - Ред.) і пан Корнієнко. Пан Корнієнко є головою партії "Слуга народу", політично заанґажованою особою, і ми допускаємо, що ця політична сила має власне уявлення про ідеологічний напрямок української кіноіндустрії", - йдеться в документі.

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Також вони вимагають повторно провести співбесіду з Сінькевич, яка не пройшла останній етап конкурсу.

"Кабінет міністрів має всі повноваження прийняти рішення про повторне проведення співбесіди або оперативно внести зміни в Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та впровадження права Комісії з питань вищого корпусу держслужби провести співбесіду повторно за скаргою одного з кандидатів", - йдеться в листі.

Ці два варіанти, додають у зверненні, передбачають скасування повторного конкурсу на голови Держкіно.

Відкритий лист підписали Українська кіноакадемія, Асоціація української кіноіндустрії, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське", ГО "Творче об'єднання Вавилон 13", ГО "Сучасне українське кіно", адвокатське об'єднання Axon Partners.

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Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

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