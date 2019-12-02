EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  543  3
Все про:конкурс (504) Держкіно (103) Корнієнко (79) Гончарук_Олексій (321) Сінькевич Юлія (9)

 Представники кіноспівтовариства просять Гончарука звільнити Корнієнка з комісії з питань вищого корпусу держслужби і затвердити Сінькевич главою Держкіно

У відкритому листі до прем'єр-міністра, міністра культури, молоді і спорту та голови Нацагентства з питань держслужби обґрунтовуються причини провалу конкурсу на главу Держкіно, а також необхідність негайного втручання влади.

Згідно з документом, його написання продиктоване тим, як конкурс зірвався "через порушення закону", а "ситуація отримала публічний розголос в Україні та за її межами", передає Цензор.НЕТ.

При цьому, автори не бачать можливості для проведення повторного конкурсу. Однак пропонують кроки для вирішення кризи. І перший із них - звільнення заступника голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка з Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Зокрема, припускають представники кіноспівтовариства, негативні оцінки переможниці конкурсу Юлії Сінькевич виставив саме Корнієнко.

"Ми припускаємо, що негативні оцінки Юлії Сінькевич поставили саме пані Студенецька (Олена Студенецька - представник від вищих навчальних закладів, введена в Комісію за день до співбесіди Сінькевич. - Ред.) і пан Корнієнко. Пан Корнієнко є головою партії "Слуга народу", політично заанґажованою особою, і ми допускаємо, що ця політична сила має власне уявлення про ідеологічний напрямок української кіноіндустрії", - йдеться в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також вони вимагають повторно провести співбесіду з Сінькевич, яка не пройшла останній етап конкурсу.

"Кабінет міністрів має всі повноваження прийняти рішення про повторне проведення співбесіди або оперативно внести зміни в Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та впровадження права Комісії з питань вищого корпусу держслужби провести співбесіду повторно за скаргою одного з кандидатів", - йдеться в листі.

Ці два варіанти, додають у зверненні, передбачають скасування повторного конкурсу на голови Держкіно.

Відкритий лист підписали Українська кіноакадемія, Асоціація української кіноіндустрії, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське", ГО "Творче об'єднання Вавилон 13", ГО "Сучасне українське кіно", адвокатське об'єднання Axon Partners.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує на посаду голови Держкіно - глава Нацагентства держслужби Стародубцев

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

Читайте також: Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162935
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Идешь на руководящую должность, тебе задают вопрос из рубрики менеджмент персонала 3 курс "ой я вообще о стране буду думать". Либо пусть подтягивает менеджмент или идет на другую должность. Я понимаю творчество и тд, но тогда твори или подтягивай знания в управлении.
 показати весь коментар
 
Мине тоже не нравицца Синькевич.Склочница.На чужом горбу хочет въехать. Троянский конь Райнина и Ложкина.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору