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 Події, Суспільство
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Все про:охорона (202) вбивство (1963) Крищенко (259) Вячеслав Соболєв (2)

 Соболєву надали охорону, - Крищенко

Правоохоронці надали охорону депутату Київської обласної ради В'ячеславу Соболєву, на якого було здійснено замах на вбивство.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, поліцейські в даний час охороняють депутата.

"Надали йому (Соболєву, - ред.) поліцейський супровід, поки поліцейські охороняють", - повідомив Крищенко.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.  Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162933
 
 
 Топ коментарі
 
Ему, судя по биографии, нужно охрану в хорошем смысле этого слова. Лет на 15.
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Може Портнова нарешті хтось замочить ?
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Удивительно - этой гниде сразу предоставили, а Стерненко отказались предоставлять даже после 3го покушения.
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Може Портнова нарешті хтось замочить ?
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Как и мотороллу, захарченко, портянка будет скоро эффектно ликвидирован своей же сворой орков.
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Ему, судя по биографии, нужно охрану в хорошем смысле этого слова. Лет на 15.
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Генерала Марченко в тюрьму,
сепару-террористу Соболеву - охрану

"Пробзділось щось у Даньскім королівстві"
Лесь Подеревянський
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После того что по его скотской вине погиб ребенок ему стоили бы удавиться а не охрану требовать, уроды моральные захватившие Украину...
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Удивительно - этой гниде сразу предоставили, а Стерненко отказались предоставлять даже после 3го покушения.
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На данецк его к сородичам выслать, оставшимся семейным кодлом, пусть его потрусят хорошо. Нах он здесь нужен, гнида сепарская
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дали охрану потому, что соболев выдал абонемент пожизненно в его забегаловке ОБЖОРА , стефанчуку
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Людина, що фігурує у справах про фінансування тероризму на Донбасі.
Людина, в якої загинула дитина.
Людина, що живе на многостраждальній українській землі.
Людина, що багатіє на злиднях України.
Людина, яку варто жаліти.
Людина, що , мабуть, так і не зрозуміла,
Що Україна у світі лише одна.
Шо не варто паскудити в країні, де живеш.
Що Україна - понад усе!
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А может етой Твари сепарской еще льготы, УБД и усиленное питание выдать?
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Єнакієвський риговський сєпар з блоку панамських патріотів, отримав охорону, а мав би заслухати вирок.
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Так бы заботились о воинах, которые на фронте в окопах мерзнут и те, что вернулись и нуждаются в реабилитации, а не всякой крутой сепарне, которая и в Донецке процветала, и в Киев приперлась и чувствует себя хозяевами.
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