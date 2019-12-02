 Соболєву надали охорону, - Крищенко

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, поліцейські в даний час охороняють депутата.

"Надали йому (Соболєву, - ред.) поліцейський супровід, поки поліцейські охороняють", - повідомив Крищенко.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.