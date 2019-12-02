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Все про:авто (1419) Нацполіція (8590) Правоохоронні органи (481) США (5907) Тейлор (74)

 Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів. ФОТО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у понеділок передав Національній поліції України 88 автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів 01

"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - сказав Тейлор.

Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів 02

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Він також зазначив, що багато хто з переданих транспортних засобів будуть передані поліцейським у територіальних громадах.

Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів 03

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"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося на більше таких церемоній у майбутньому", - сказав американський дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162931
 
   
 Топ коментарі
 
Мляяя, а ведь только СТОшники наладили ремонт Приусов)))
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Они еще умеют крышевать наркодилеров, сутенеров и т.п. Вы их недооцениваете! )))
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Ну у РЕНОшников тоже семьи...
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Мляяя, а ведь только СТОшники наладили ремонт Приусов)))
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та не зовсім у реношників, в Європі "Duster" з лейбою румунської Dacia продається.це тільки українців дурять причепивши цей жіночий статевий орган на решітку
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Ну вообще-то Дастер изначально Рено, а Дачия - это дочернее предприятие в Румынии, в свое время выкупленное Рено. И Шильдики на румынскитх дачиях лепят соответственно Дача. Я не знаю, где сделаны эти Дастеры, но если шильдик "рено", значит не на "Дачии".
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А мені інше цікаво. Коли ловиш більший кайф-коли розбиває в хлам Пріус, чи оце Рено ?
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Какой смысл помогать полиции которая может только патриотов прессовать и сепаров крышевать? Тейлор от имени США передал Нацполиции Украины 88 автомобилей - Цензор.НЕТ 3885
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Они еще умеют крышевать наркодилеров, сутенеров и т.п. Вы их недооцениваете! )))
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как-то не по-трамповски... автомобили не американцы)
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А зачем вам машины, если дорог нет..? Давайте краще гелікоптери та ударні безпілотні літаки. а ще краще десяток ядерних боєголовок і повернення ядерного статусу у звязку з порушенням будапештського меморандуму країнами гарантами.
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Я думал там Додж Рам или Шевроле Каприс хотя бы.
Ну, Дастер тоже ничо, еси на шару, конечно.
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Ты совок шо празднуешь совковые даты для рабов?
А давай праздновать Пурим, или Песах? Или День рождения Ктумбато-Мабунту?
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Лично я за! Больше праздников ярких и веселых!
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А потом опять удивляться - че так живем, ведь вроде почти все православные(честные) и бегают с образочками, много празднуем(веселые) и все должно быть хорошо, но вот чет мешает.... Наверное йайца Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів - Цензор.НЕТ 4368
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Простите, при чем тут образочки? Я так понимаю, вы вкалываете без выходных? Ну, чтобы "еще более лучще" жить.
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та бо в Европе не празднуют а РАБОТАЮТ - а тут если не день трупа, т.е. "труда", так день трупов(сталинской войны), или день прокалывания пуза какому-то акробату на двух палках, или день трусов какой-то рожалки древней и так - куча раз. Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів - Цензор.НЕТ 3285
мы как те нигеры которым только танцевать вокруг пальмы.
че, не читал как наш брат ""работает"(тут)? зато в Европе - ишачат на износ, оно и понятно - там нету ахметовых, на которых надо за копейки работать.
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в Украине и так много выходных и всяких праздников , работать надо , можно ярко и весело ))))
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Увеличение рабочего времении есть попытка увеличить производительность труда экстенсивным методом и приводит к противоположному результату. В Европе это уже давно поняли и не боятся больне отдыхать и сокращать рабочую неделю.
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А говорят что Трамп злой)
Обама Узбекистану, писало, выложил чет более 300 МРАП-ов(броневики с противоминной защитой), а нам чет 50 старых Хэмви(ремонт за наш счет вестимо).
"братья" почти такие же как и запоребриканцы.
Сколько там ракеты стоили шо просрали Сравчук и Кчума?
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О, буде Шо нашим поліціянтам розхерячити... Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів - Цензор.НЕТ 633
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Да, конечно пальто у Тейлора сильное, как говаривал Ося Бендер----Европа-А! Только вот наши местные шумахеры-дятлы быстро укандокуют эти авто! Та и дороги весёлые у нас + зима на подходе! Я бы придержал до Пасхи. Потом дать.
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Рено дастер увійшло до переліку самих ненадійних автівок.
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А мож, того, лучше бы они нам своих полицейских передали вместо машин? Совместное патрулирование, международные экипажи... Интересно как быстро бы наши розбэщылы омериганцив?
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Дустеры? Мне кажется, что американцы о таких и не слышали
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Я щось не зрозумів, чому посол США передає Дастери румунського виробництва?

Американські копи зараз використовують набагато крутіші жипи, причому гібридні...

Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів - Цензор.НЕТ 5676
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Потому что подарить авто нашим полицаям это все равно что выкинуть на ветер. Румынский Рено не так жалко)))
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американцы для колониальных жандармов подогнали шушпанцеры
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Не знакомая эмблема на решетке, что за авто, Китай?
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Это, конечно, круто.
Но почему "Рено", почему не "Форды"? Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів - Цензор.НЕТ 2572
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