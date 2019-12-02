 Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - сказав Тейлор.

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Він також зазначив, що багато хто з переданих транспортних засобів будуть передані поліцейським у територіальних громадах.

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"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося на більше таких церемоній у майбутньому", - сказав американський дипломат.