 Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - сказав Тейлор.
Він також зазначив, що багато хто з переданих транспортних засобів будуть передані поліцейським у територіальних громадах.
"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося на більше таких церемоній у майбутньому", - сказав американський дипломат.
Ну, Дастер тоже ничо, еси на шару, конечно.
А давай праздновать Пурим, или Песах? Или День рождения Ктумбато-Мабунту?
мы как те нигеры которым только танцевать вокруг пальмы.
че, не читал как наш брат ""работает"(тут)? зато в Европе - ишачат на износ, оно и понятно - там нету ахметовых, на которых надо за копейки работать.
Обама Узбекистану, писало, выложил чет более 300 МРАП-ов(броневики с противоминной защитой), а нам чет 50 старых Хэмви(ремонт за наш счет вестимо).
"братья" почти такие же как и запоребриканцы.
Сколько там ракеты стоили шо просрали Сравчук и Кчума?
Американські копи зараз використовують набагато крутіші жипи, причому гібридні...
Но почему "Рено", почему не "Форды"?