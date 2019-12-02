 Проросійські громадяни на Донбасі можуть їхати в РФ: я б не став боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, - Зеленський

"Було опубліковано опитування, що більшість людей хоче жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що там є люди, які за Україну. Також є "ті, які загубилися". І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за Росію, можуть поїхати, Росія нині роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право обирати, де вона хоче жити", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time та Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Зеленський наголосив, що вважає за неправильне і несправедливе, якщо на території України хтось говорить, що він громадянин Росії і Україна "його земля".

"Що стосується тих, хто "загубився": якщо у когось є український паспорт, а потім додатково він отримує російський паспорт й отримує соціальну підтримку і тут, і там, то він збився зі шляху. Я не маю морального права говорити "тьху". Треба повернути цих людей назад, щоб боротися за них. Але я не став би боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами", - зазначив він.

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