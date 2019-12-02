 Проросійські громадяни на Донбасі можуть їхати в РФ: я б не став боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, - Зеленський

"Було опубліковано опитування, що більшість людей хоче жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що там є люди, які за Україну. Також є "ті, які загубилися". І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за Росію, можуть поїхати, Росія нині роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право обирати, де вона хоче жити", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time та Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому Зеленський наголосив, що вважає за неправильне і несправедливе, якщо на території України хтось говорить, що він громадянин Росії і Україна "його земля".
"Що стосується тих, хто "загубився": якщо у когось є український паспорт, а потім додатково він отримує російський паспорт й отримує соціальну підтримку і тут, і там, то він збився зі шляху. Я не маю морального права говорити "тьху". Треба повернути цих людей назад, щоб боротися за них. Але я не став би боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами", - зазначив він.
ОПЯТЬ ,,САМЫЙ ПАТРИОТЫЧНЫЙ, И САМЫЙ УКРАИНЕЦ СРЕДИ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ" ПРЕЗИДЕНТ ПАРАШОНКА ТАКИХ СЛОВ ЗА ВСЕ СВОИ ПЯТЬ ЛЕТ БОЯЛСЯ ДАЖЕ ПРОИЗНЕСТИ. 😂😅😂
ОПЯТЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ,,АРМИЯ, МОВА, ВИРА" ТАКОГО НЕБЫЛО. БО БЫЛА ОДНА БРЭХНЯ И СХЕМЫ, СХЕМЫ, СХЕМЫ... ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
А НУ КА БРЫСЬ В СВОЮ КОЗЛОМОРДИЮ. 😂😅😂
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
взяла и.... вывела войска и тупо ушла из Крыма и Донбасса то извините, территории были под оккупацией более пяти лет и нужно просто провести элементарную идентификацию всех кто
там остался, то это по самым скромным прикидам несколько лет от 3-х до 5-ти.... тогда зачем
паравозы минского процесса лицемерят и говорят о выборах ???
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?