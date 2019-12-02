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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) Донбас (13926)

 Проросійські громадяни на Донбасі можуть їхати в РФ: я б не став боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за жителів окупованих окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), які "загубилися" у зв'язку з подіями, що сталися з 2014 року, треба боротися, а "ті, хто за Росію", вільні робити свій вибір і можуть поїхати жити туди, де їм хочеться.

"Було опубліковано опитування, що більшість людей хоче жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що там є люди, які за Україну. Також є "ті, які загубилися". І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за Росію, можуть поїхати, Росія нині роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право обирати, де вона хоче жити", - сказав він в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time та Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Зеленський наголосив, що вважає за неправильне і несправедливе, якщо на території України хтось говорить, що він громадянин Росії і Україна "його земля".

"Що стосується тих, хто "загубився": якщо у когось є український паспорт, а потім додатково він отримує російський паспорт й отримує соціальну підтримку і тут, і там, то він збився зі шляху. Я не маю морального права говорити "тьху". Треба повернути цих людей назад, щоб боротися за них. Але я не став би боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада розпочне роботу над новим законопроєктом про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО після зустрічі в "нормандському форматі", - Завітневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162928
 
   
 Топ коментарі
 
Земоніка не розуміє, що якби проросійські громадяни України виїхали б до росії, війни б не було!!!
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Не звертайте уваги. Він чудово знає, що ніхто нікуди не поїде.
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не обольщайтесь его словам.Он дал интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.
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Вообще-то диктуют условия на правах победителя, а так базарить порожняк гнать - лехторат хавает на ура, патриоты ликуют, а в ОРДЛО смеются..
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Проросійські хай їдуть в Росію,проєвропейські хай їдуть в Європу,а сюди нехай з Ізраєлю на їх місце...
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А что такое "только русские"? Есть еще "не только русские"?
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Не понял... А шо, Янелох нас покидает? В Ростов собрался? Таки да, пора.
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тут зеЛя прав.пусть все кацапы и ватники валят на расею!НАВСЕГДА!
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Вперше я згоден з Зеленським, хоча голосував за Петра Олексійовича
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За кожного, хто вважає себе українцем, маємо боротися. А тим, хто живе в Україні та мріє про те, що тут буде Росія, щасливої дороги. Ніхто нікого не тримає.
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ШО Ж ЭТО ТАКОЕ, ОПЯТЬ ЗРАДА. 😂😅😂
ОПЯТЬ ,,САМЫЙ ПАТРИОТЫЧНЫЙ, И САМЫЙ УКРАИНЕЦ СРЕДИ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ" ПРЕЗИДЕНТ ПАРАШОНКА ТАКИХ СЛОВ ЗА ВСЕ СВОИ ПЯТЬ ЛЕТ БОЯЛСЯ ДАЖЕ ПРОИЗНЕСТИ. 😂😅😂
ОПЯТЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ,,АРМИЯ, МОВА, ВИРА" ТАКОГО НЕБЫЛО. БО БЫЛА ОДНА БРЭХНЯ И СХЕМЫ, СХЕМЫ, СХЕМЫ... ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
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как там пагодка в Ольгино? Тебе не вьідали еще клавиатуру с маленькими буквами?
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ВЫГЛЯНИ В ОКОШКО СВИНОСОБАКА, ТАМ И УВИДИШЬ. 😂😅😂
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А ТЫ КОЗЛОМОРДАЯ ШО ТУТ ДЕЛАЕШЬ??????? 😂😅😂
А НУ КА БРЫСЬ В СВОЮ КОЗЛОМОРДИЮ. 😂😅😂
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем российские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению Путина, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны российских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.
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даже если теоретически вообразить что раша по какомуто поводу, всё равно по какому, вдруг.....
взяла и.... вывела войска и тупо ушла из Крыма и Донбасса то извините, территории были под оккупацией более пяти лет и нужно просто провести элементарную идентификацию всех кто
там остался, то это по самым скромным прикидам несколько лет от 3-х до 5-ти.... тогда зачем
паравозы минского процесса лицемерят и говорят о выборах ???
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Кстати, восточные области Украины, в былые времена, до того, как при совке туда посвозили из россии всякую шваль, были даже более украинскими, чем ЗУ. Тот же известный украинский поэт Сосюра родился в ныне печально известном Дебальцево. Во время гражданской войны служил в полку УНР и по его воспоминаниям тогда на Донбассе большевики и красногвардейцы были всем чужие, как и немцы. Так что Донбасс возвращать нужно, однозначно, но без русскомировцев, которых нужно просто отправить назад на родину.
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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?
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Как же достала человеческая тупость........ Когда уже перестанут путать понятия русский и россиянин. Не может русский, как и человек любой другой национальности чувствовать себя кем-то другим. Стать французом, украинцем, эфиопом или бурятом. Проблема в другом. Гражданами какой страны они себя считают. Если это не доходит до так называемого президента, то что требовать от рядовых граждан.
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