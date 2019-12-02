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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1229) мінування (507) кіберполіція (141)

 Кіберполіція знайшла двох людей, які "замінували" майже два десятки навчальних закладів у Дніпрі і Хмельницької області

Співробітники кіберполіції встановили двох зловмисників, які за кілька днів повідомили про нібито замінування майже двох десятків навчальних закладів у Хмельницькій області і в Дніпрі.

Про це повідомляється на сторінці кіберполіції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо "замінувань", про які стало відомо із засобів масової інформації", - повідомляється на сторінці кіберполіції в понеділок.

Згідно з інформацією, обидва зловмисники - молоді люди. Під час обшуку приміщень фігурантів справи співробітники кіберполіції вилучили техніку, яка використовувалася для відправки неправдивих повідомлень про злочин. Вона спрямована на експертизу.

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"Відповідно до санкції статті зловмисникам поки загрожує до 8 років ув'язнення", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162922
 
   
 Топ коментарі
 
а как оказалась, гадит снова эта ватная тварь сосновская!!!
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Ну во-первых, о том, что их поймали надо доносить до общественности. Чтобы у потенциальных "шутников" не закрадывалась мысль, что "прокатит".
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наверное одни из уставших от войны Киберполиция нашла двух людей, "заминировавших" почти два десятка учебных заведений в Днепре и Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 1222
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а как оказалась, гадит снова эта ватная тварь сосновская!!!
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А при чем здесь "патриоты"? Больная мозоль? Или думать только они могут?
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гадять українські гниди за кремлядські гроші
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агенты путена многолики и многогранны, даже сам святой петр мальдивский не знает с утра чей он
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И только ЗеШмакля уверена в своей приверженности кремлевскому спонсору.
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Такі злочини дезорганізують навчання, життя людей... Треба змінювати КК у бік збільшення покарання за такі злочини.
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Ну во-первых, о том, что их поймали надо доносить до общественности. Чтобы у потенциальных "шутников" не закрадывалась мысль, что "прокатит".
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Не лише впіймали а і вироки таким оголошувати треба на всю країну.
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" По приколу"? Или от отсуствия мозгов?
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Не надо их сажать. Еще кормить их 8 лет... Засунуть им каждому в задницу хорошую петарду подсоединенную к телефону,и дать им аппарат,чтобы позвонил и заминировал объект.
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Це ж яким потрібно бути зебілом, щоб скористатися власним компом для такого ідіотизму 😕
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