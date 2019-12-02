 Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У заяві прокуратури йдеться про те, що запит про екстрадицію Цемаха був направлений Росії того ж дня, коли відбувся обмін полоненими, під час якого Україна передала Цемаха Росії. Підтвердження того, що запит отримано російською стороною, прийшло ще до того, як літак із Цемахом приземлився в Москві.
Проте, за твердженням Нідерландів, Росія затягувала виконання запиту на арешт Цемаха, запитуючи додаткову інформацію. 19 листопада в РФ заявили, що не можуть його заарештувати, оскільки невідомо, де він перебуває. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Цемах повернувся на тимчасово окуповані території на сході України.
Нідерланди підкреслюють, що у Росії не було підстав не виконати запит на екстрадицію, оскільки Цемах - громадянин України, і на нього не розповсюджується заборона видавати іноземним державам громадян РФ.
"Національна прокуратура дійшла висновку, що Росія свідомо дозволила, щоб Цемах залишив її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів. Це має відбутися на основі європейського договору про екстрадицію", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Как-то криво получается ШанПанЗе?
Не було б "худа бєз дабара"? - а вийшло навпаки , Що не робиться - то на краще. Зараз уся світова спільнота зрозуміє, що таке оті ОРЛДЛИ,що й хто в ньому може ховатись й скільких такіх ОРДЛІВ вже наплодило ***** й ще наплодить ...
Вот сейчас эта зеленая чебурашка договорится о "мире" с
боевикамиополченцами, всем расскажут что войны не было и вся ответственность за невыдачу Цемах ляжет на Украину.
Выглядит это так, что гражданин Украины находясь на украинской территории, в нашей зоне ответственности (войны ж типа не было) сбил малазийский боинг......Думаю на вопрос о том выдаст ли Зеленский Цемаха Нидерландам, можно не отвечать, его скорее всего уже нет в живых (стали бы они его туда отпускать, чтобы второй раз попался)
Путаемся в показаниях господин Зебобик?
А что был оглашен приговор?! Все права по ведению следствия, Украина официально передала Нидерландам, и теперь кого миловать а кого нет решать будет суд в Гааге, а он как был одним из подозреваемых, так и остался
Тобто видати Голандії не можна бо закон а кацапам будь ласка?)))
и да, расея виновата во всех смертных грехах, потому что так оно и есть - фашистское государство, разжигающее войны, убивающее людей по всему миру, само живущее по уши в говне.
https://youtu.be/urF46ft7EAE
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придется опять нашим спецам рисковать жизнями, чтоб притащить сюда этого... свидетеля (кому он нужен! да? его ж уже допросили! да?) и чтобы прикрыть зад, с красиво виляющим зеленым копчиком...
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Сами же голосовали за возвращение раски федераски в ПАСЕ, хотели диалога, получили диалог? нарушили европейскую конвенцию......и что теперь? ах да, надо дальше вести диалог....
То есть зеленый гандон вот так запросто нарушил все законы и выдал своего гражданина??? И кому выдал??? Не голландцам, которые требовали, а в *********.. путин наверное ему досрочно звание полковника за это вручил.
боинга.