 Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У заяві прокуратури йдеться про те, що запит про екстрадицію Цемаха був направлений Росії того ж дня, коли відбувся обмін полоненими, під час якого Україна передала Цемаха Росії. Підтвердження того, що запит отримано російською стороною, прийшло ще до того, як літак із Цемахом приземлився в Москві.

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Проте, за твердженням Нідерландів, Росія затягувала виконання запиту на арешт Цемаха, запитуючи додаткову інформацію. 19 листопада в РФ заявили, що не можуть його заарештувати, оскільки невідомо, де він перебуває. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Цемах повернувся на тимчасово окуповані території на сході України.

Нідерланди підкреслюють, що у Росії не було підстав не виконати запит на екстрадицію, оскільки Цемах - громадянин України, і на нього не розповсюджується заборона видавати іноземним державам громадян РФ.

"Національна прокуратура дійшла висновку, що Росія свідомо дозволила, щоб Цемах залишив її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів. Це має відбутися на основі європейського договору про екстрадицію", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.