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Все про:Нідерланди (481) Росія (21458) екстрадиція (244) Цемах (79)

 Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів

Прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в порушенні Європейської конвенції з екстрадиції через відмову виконати її запити на арешт і екстрадицію підозрюваного у справі про загибель MH-17 Володимира Цемаха.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У заяві прокуратури йдеться про те, що запит про екстрадицію Цемаха був направлений Росії того ж дня, коли відбувся обмін полоненими, під час якого Україна передала Цемаха Росії. Підтвердження того, що запит отримано російською стороною, прийшло ще до того, як літак із Цемахом приземлився в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після видачі Росії Цемаха Нідерланди замовили незалежне дослідження того, як РФ і Україна закривали повітряний простір, - Зеркаль

Проте, за твердженням Нідерландів, Росія затягувала виконання запиту на арешт Цемаха, запитуючи додаткову інформацію. 19 листопада в РФ заявили, що не можуть його заарештувати, оскільки невідомо, де він перебуває. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Цемах повернувся на тимчасово окуповані території на сході України.

Нідерланди підкреслюють, що у Росії не було підстав не виконати запит на екстрадицію, оскільки Цемах - громадянин України, і на нього не розповсюджується заборона видавати іноземним державам громадян РФ.

"Національна прокуратура дійшла висновку, що Росія свідомо дозволила, щоб Цемах залишив її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів. Це має відбутися на основі європейського договору про екстрадицію", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162921
 
   
 Топ коментарі
 
Цемах свидетель, а Зебобики выдают его парашенцам……

Как-то криво получается ШанПанЗе?
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Цемах свидетель, а Зебобики выдают его парашенцам……

Как-то криво получается ШанПанЗе?
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Справа MH17: Цемах повернувся на Донбас і не може бути виданий Нідерландам

Не було б "худа бєз дабара"? - а вийшло навпаки , Що не робиться - то на краще. Зараз уся світова спільнота зрозуміє, що таке оті ОРЛДЛИ,що й хто в ньому може ховатись й скільких такіх ОРДЛІВ вже наплодило ***** й ще наплодить ...
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Коли йде така наглюча вседозволенність для Кремля не тільки збивати світові лайнери ,не тільки відмовлятись від співпраці по слідству , не тільки чхати на рішення трибуналів у інших справах на фоні усього попередньо сказаного , так ще й відверто цинічно ховати свідків у своїх терором завойованих підконтрольних Рашистськй недоімеріїї й спонсорованих нею ж анклвах... Я ДУМАЮ ПРЕКРАСНИЙ ПРИКЛАД ЗІ СПОРТОМ Й ВИСНОВКАМИ ВАДА ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПОПУСТИЛИ ТРОХИ РАШЦІ ГРІХИ .
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Хлопче, ти хоч розумієш що видача Цемаха кацапні і вигляда як "відверто і цинічно ховати свідків"? Тільки вже Україною узеленських...
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ХА! Добряче Рашка допомогла Україні - на себе захист Цемаха взяла - це відповідь тобі старого дідуся
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добре, дідусю,) поясню на пальцях - видача цемаха Україною русні нічим не відрізняється від видачі цемаха росією в "диру". з точки зору Голландії. Про яку "геніальну перемогу" ви пишешете?)
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Усе простіше.Для переважної більшості т.з.світової спільноти Донбас - це бунтівна територія України.Для пересічного європейця це виглядає так:українська влада в результаті обміну заручників з сепаратистами(терористами їх там не вважають) відпустила українського громадянина,підозрюваного в теракті,на українську територію.І все.Спробуйте довести громадянам Нідерландів щось інше.
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Для них, все выглядит не так.
Вот сейчас эта зеленая чебурашка договорится о "мире" с боевиками ополченцами, всем расскажут что войны не было и вся ответственность за невыдачу Цемах ляжет на Украину.
Выглядит это так, что гражданин Украины находясь на украинской территории, в нашей зоне ответственности (войны ж типа не было) сбил малазийский боинг......Думаю на вопрос о том выдаст ли Зеленский Цемаха Нидерландам, можно не отвечать, его скорее всего уже нет в живых (стали бы они его туда отпускать, чтобы второй раз попался)
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Скажут ОК, теперь вы контролируете эту территорию, выдайте нам Цемаха. Что скажет чебурашка, что у нас его нет?! Те покажут "документы" выданные в ОРДЛО, правомерность которых зебилы начинают понемногу признавать, что он въехал с Расее и типа тут....
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Дурко, как раз Украина и не могла его выдать Нидерландам, а вот то, что Россия не выдала, это для суда еще одно доказательство виновости России. А сам Цемах ничего не сообщил в Украине, и ничего не сообщил бы в Нидерландах. Так что, обмен Цемаха - просто гениальная идея!
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Дурко, чому це Україна не могла його видати?
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Бо він - український громадянин, і в Україні, як і в Росії заборонена видача громадян іншим країнам.
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Світ вирішив на прикінці року підвести баланс по партнерству з **************.
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Слишком дорого нам это цемах обошёлся - один разведчик убит, а другой потерял ногу.
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Прості європейці загинули зі своїми дітьми у лайнері на допомогу світові роздуплитись й перейти від обєспокоєнності Россією до подальших санкцій. Справедлиивість для покарання убивць та жертви заради неї - це така невідворотня жертовність ... Ось Бацька вже готови робити свій кордон російським - світу доведеться відкривати очі ЩЕ РАЗ НА РОСІЮ та її загрози.
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Дурко, если запрещена выдача, почему его выдали параше?

Путаемся в показаниях господин Зебобик?
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Да что мне каждому идиоту отдельно объяснять? Я уже написал, что Цемаха не выдали, его помиловали, и он добровольно выехал в парашу, что может сделать любой украинский гражданин.
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Помиловали?????!
А что был оглашен приговор?! Все права по ведению следствия, Украина официально передала Нидерландам, и теперь кого миловать а кого нет решать будет суд в Гааге, а он как был одним из подозреваемых, так и остался
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Если он въехал добровольно и мы поднимем документы погранслужбы о факте пересечения им границы то думаете там все будет в порядке?!!! Вы наверняка думаете, что да, а вот я думаю что нет!!! Во первых существует так называемый порядок пересечения гос. границы. который определяет наличие загранпаспорта и прохождение таможенного контроля и я уверен на 99%. что у него во первых нет загранпаспорта. а во вторых то что он не проходит таможенный досмотр.....ибо летел в специально выделенном для обмена пленными самолете, да и еще за счет налогоплательщиков. Так что оставьте для лохов сказочки про "выехал в параш по собственному желанию, как это может любой гражданин.
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Дурко, его выдали. У Зебобиков обострение началось???
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Вам би, ідіотам пороховатним, хоч би це знати, перед тим, як вступати у дискусії.
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как интересно) То что не выдала росия єто "доказательство ее вины", а то что не выдала Украина то доказательство чьей вины?
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Пороховатнику, Україна не може видавати своїх громадян іншим країнам. Закон такий є!
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ти видно зовсім кришою потьок)
Тобто видати Голандії не можна бо закон а кацапам будь ласка?)))
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Ідіоте, Цемаха кацапам ніхто не видавав. Його було помилувано, і він добровільно виїхав до Росії!
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бгг) добровільно, під конвоєм і в наручниках він міг поїхати і в Голландію на суд. От тільки кой кому треба було відмазать мишебратьєв...
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Під яким конвоєм і у наручниках? Де ти у них наручники бачив? Окуляри собі купи, а на решту краплю розуму. Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 563 Я тобі ще раз пишу, перед видачею усіх їх помилували, і якраз через те, що видача злочинців іншим країнам заборонена українським законом.
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))) скажіть пану фьодорову хай пришлють трохи розумнішого бота. "Помилувать" підслідного не можуть навіть в КНДР)
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Вони не дурки, в кращому випадку - адвокати Раші.
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Если бьі за Петра и тебя отдали наших пленньіх, уверен на все 100% мьі бьі использовали такую возможность, а Цемаха в Гаагу.
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Раша бы за идиотов-пороховатников никого бы не отдала, а Петро ей еще в Украине нужен, для выполнения заданий.
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Ух ты раскукарекался. У ***** на подсосе? Или у зебила?
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Ви,ідіоти зебільні,вже нарешті визначтеся,хто такі "порохоботи" - агенти путіна чи "воинствующее меньшинство,мешающее наладить добрососедские отношения с Россией".В ваших висерах суцільний когнітивний дисонанс.
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Ви пропонуєте мені у лайні визначатись? Дякую, не треба.
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Добрячий гібридний тролінг від ЗЕбобіків)) - але суть по Цемаху правильна - Цемах дважди герой по підтвердженню Раші - терориста. А Порох для ЗЕдебілів то як невістка що всралась.
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Доречі, зедебіли у піарі мають успіх - відкати у популярності Вовки ні грама не доавили Пороху й зменшення у популярності Славка , Юлькині усі при ній, у Бойка додався мізер - КУДИ Ж ПІШЛИ ОТІ 20 ВИДСОТКІВ розчарованих , мабуть в маніпуляціі віл соціологів
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Ну по тв "г+г" на всю потужність пропагандують єдність з росіянами. Показують в Ефіопії Жигулі-копійки 1974 року випуску в якості таксі, як там пам'ятають "допомогу" радянського союзу і, мовляв, не відрізняють України від расії. Ми, наче для них однакові, радянські. Що ж ви хочете від зебобочків, коли їхній куратор через "г+г", прямим текстом "**********" дружити з московитами.
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Увы цемах бесполезен, так как с 99% он сидел бы молча, зная что его родственники в ордло и ожидать от него внезапных сенсационных показаний как то глупо.
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Дятел. До выдачи с ним поработала прокуратура Нидерландов. А теперь ооочень интересный вопрос, почему Россия настаивала на обмене украинского гражданина, и ее поймали. Зеленский все делает правильно
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И что будет? Обеспокоенность? Может пора уже загибать кацапов за МН-17, а не сопли жевать?
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Забавно - Украина отказалась экстрадировать Цемаха, а виновата Россия, с учетом того, что он гражданин Украины! Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 4258
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шо тебе забавного, дятел кацапский? цемах - гражданин Украины и не может быть выдан Украиной другому государству, а *********** - может и обязан быть выдан по экстрадиционному запросу. дубина стоеросовая
и да, расея виновата во всех смертных грехах, потому что так оно и есть - фашистское государство, разжигающее войны, убивающее людей по всему миру, само живущее по уши в говне.
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зебилы соучастники преступления Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 6789
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Украина передавала его расии. Поэтому, да - вся ответственность на ней. Это и доказательство о сотрудничестве с боевиками. Морозиться больше не получится.
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Та да, -"отличный ход" - бросили лису в терновый куст. Прям многоходовочка)
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Народ России может стать орудием Антихриста (Святитель Игнатий Брянчанинов). Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

https://youtu.be/urF46ft7EAE
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т.е вторая серия?
придется опять нашим спецам рисковать жизнями, чтоб притащить сюда этого... свидетеля (кому он нужен! да? его ж уже допросили! да?) и чтобы прикрыть зад, с красиво виляющим зеленым копчиком...
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"Спецуру" вже не пускають на окуповані території, бо можуть "нашкодити" відносинам зеМоніки з ******.
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На окупованих територіях пройшла серія провалів української агентури.Видно,не даремно деякі керівники наших спецслужб мають нагороди від рашки.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чем хороша голландия? фонарями, каннаббисом, цветами и прочими прелестями бытия, а какая страна - такая и прокуратура
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Да кацапы его еще в сАмАлёте оприходовали и выкинули в тайге
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Сторожевой пес рвал Украину на куски, круче, чем грабитель
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Мальдівський Хряк-Мародер -сторожевий пес!?? Порошавки не хочуть за "вождя" мати Свинохряка! Ще й свору мародерів-свинарчуків назвали ПЕС! Свиноферма,що взяти! Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 4818
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Кому он нужен, этот чёрт.
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Чует моё сердце что в приговоре голландцы на чистом нидерландском напишут что виновата Украина т.к. не закрыла воздушное пространство.
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сомнения берут, что он еще свободно передвигается на своих двоих, если и бегает то под контролем
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Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, - посольство РФ
Сами же голосовали за возвращение раски федераски в ПАСЕ, хотели диалога, получили диалог? нарушили европейскую конвенцию......и что теперь? ах да, надо дальше вести диалог....
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та ти шо??!!! І що далі?! Підете по косяку розкурите чи знімете стрес на вулиці червоних ліхтарів. Поверніть Скіфське золото в Україну!!! І винесіть вже вирок тим мхто збив літак з людьми! Чи вам доказів мало??? Клоуни!
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До выдачи с Цемахом поработала прокуратура Нидерландов. А теперь ооочень интересный вопрос, почему Россия настаивала на обмене украинского гражданина, и ее поймали, почему не выдала. Зеленский все делает правильно
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поскольку Цемах - гражданин Украины..

То есть зеленый гандон вот так запросто нарушил все законы и выдал своего гражданина??? И кому выдал??? Не голландцам, которые требовали, а в *********.. путин наверное ему досрочно звание полковника за это вручил.
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Не выдал,а обменял.А вот рф не выдала,косвенно подтверждаю свою причастность к сбитию
боинга.
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Именно выдал. А уж потом возможно за это кого-то дали взамен. Но первым событием была выдача. Тварь зеленая сделает все что путин прикажет.
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Навряд просто дозволили. Випхали одразу після обміну, щоб не нести відповідальність. Дивуюсь як він до цих пір не здох.
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