 Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Тут ніякої реакції бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, за словами Дмитра Пєскова, зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним в Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту нормандської четвірки, який пройде 9 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков