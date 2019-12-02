 Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Тут ніякої реакції бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, за словами Дмитра Пєскова, зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним в Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту нормандської четвірки, який пройде 9 грудня.
Кучу умных слов разучил
Торс побрил
Эх .... все напрасно
Очень просто: взяли и свалили из нашего Крыма. А мы зайдем и восстановим всё по документам
Как может госслужащий РФ спорить с Конституцией своей страны, однозначно и без вариантов утверждающий принадлежность Крыма... Украине!Статья 15 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Видно у Зе вчитель історії був совкодрочером.
Крым - Украина и это не обсуждается!
Не знаю чому наше мале туди так пнеться
Вот скажи мне, а Венгрия, Польша, Румыния, Турция и т.д тоже зеберут свои исторические территории?
На украинские территории не надо даже намеков.
Разговор окончен
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
О, ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…
Подумать - просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…
Татьяна из Киева, 2014
и наш ШанПанЗе должен говорить о Крыме громко четко и ясно - это аннэксия и последовавшая за ней военная агрессия на Донбасе.......