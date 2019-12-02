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 Політика України, За кордоном
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 Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не буде обговорювати з главою Української держави Володимиром Зеленським питання про приналежність Криму.

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Тут ніякої реакції бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, за словами Дмитра Пєскова, зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним в Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту нормандської четвірки, який пройде 9 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162920
 
 
 Топ коментарі
 
ПЕСКОВ НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ВЕЧНО.... И НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЮ И СОЛНЦЕМ...а то что Ху..ло решил что он бессмертный ну ну..как наша "бубочка"....
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Гитлер тоже до последнего упрямился. Потом -хлоп,висок вава и горящий бензин ))
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ПЕСКОВ НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ВЕЧНО.... И НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЮ И СОЛНЦЕМ...а то что Ху..ло решил что он бессмертный ну ну..как наша "бубочка"....
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Легче Пескову прожить 20 лет, чем Зеленскому попасть на второй срок...
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Вопрос куда девать казламордых с острова, в компост для удобрения только годится. Сколько будет стоить вывоз мусора и нечистот после этого кагала?
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Гитлер тоже до последнего упрямился. Потом -хлоп,висок вава и горящий бензин ))
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ещё успел сказать, что немцы оказались его недостойны.
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Так с Гитлером воевали, а не договаривались.
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а Вова Вова - так надеялся ,так готовился
Кучу умных слов разучил
Торс побрил
Эх .... все напрасно
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Сколько не говори «халва, халва» - во рту слаще не станет, говно оно и есть говно.
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Так захотели говна, вместо соевого шоколада, извольте искушать
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Ну шо, заводим назад разведенных, а вместо новых КПП на Чонгаре строим укрепрайоны? Решайте блин, а то лето близко, а уже пять лет хочется на гальке у сватов полежать... Глядишь, там и 95 кварталпосмотрю, выездную гастроль... И заодно продайте пару килограмм тротила - при отъезде с отдыха устроить прощальный фейерверк, если вам самим сцыкотно...
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Вот интересно, а как даже "технически" РФ может "передать" Крым Украине?
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Какое передать?!! ВЕРНУТЬ.
Очень просто: взяли и свалили из нашего Крыма. А мы зайдем и восстановим всё по документам
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Затратный вариант, а как насчёт удобрения почвы степей Крыма, подистощились наши земли, нужно рационально использовать биомусор
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👍 Пойдет. Только пусть самоликвидируются. А мы потом бульдозером закопаем ))))
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Пусть донецкие выгребают грязь русского мира с крыма, трудовые лагеря, как они ностальгировали за савецким саюзом, вонь там будет стоят долго
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Для этого нам нужен Президент. А не дебил-преЗЕдент.
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Технически? Собирает всю свою военную технику, всех россиян, что туда навезли, всех, кто любит русский мир и киздуют в Рашу по керченскому мосту.
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як был крим божьим, так божьим и останеца
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Это нормально. Как увидишь свет в конце тоннеля - иди туда.
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для когото це тоннель. а длякого то проход, во что уверуешь?
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оно и понятно... шо ваш бох - *****..........
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Тобто кацапи вже готові повернути Крим без обговорення? Цього слід було чекати )))
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Так потому то говорит такое---ведь давно подстраховался. Это заявление скорее важно для граждан РФ---если они конечно в состоянии быть цивилизованными. А для нас тем более для окончательных решений. А вот каких---тут не просто.
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Велика планета, а стрелять некуда. Везде родня! Херачьте по Воронежу!
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Коли Пєсков каже що обговорення теми Криму неможливе, він тим самим обговорює тему Криму. Але тупі кацапи навіть цього не розуміють. )))
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Россия будущего будет отделена от Балтийского, Черного и Каспийского морей!
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Уже мысли закрались а вдруг путин и гитлер оно лицо . Вдруг он что то на Тибете и Антарктиде нарыл
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Конечно, невозможно!
Как может госслужащий РФ спорить с Конституцией своей страны, однозначно и без вариантов утверждающий принадлежность Крыма... Украине!Статья 15 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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Попробуй Зе поговорити з козлорилими... Але заглянь в підручник з історії - там уже є всі відповіді.
Видно у Зе вчитель історії був совкодрочером.
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Песков - ты преступник!!!!! Поэтому и базарь там где по фени ботают!!
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Рашенфюрера испугает только украинская дерная бомба и перспектива её применения

Крым - Украина и это не обсуждается!
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ну короче вы только через 3,14издюлину поймете, что это НАША территория! Ну , ну.. мы подождем, твою мать, под дождем!Запомни Песков, не ваше поколение, так будущее, будет рыгать кровью , от ваших действий ныне! Мы подождем, и всадим по самые гланды в итоге! Идиоты, вы себе кровников зарабоатли на ближайшие века!!! Вот тупые......
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Следующий президент, котор вернет Украине ядерный статус, Крым и Донбасс.


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Клоун, певец, теперь писатель, вам ещё не дошло, что руководить страной это тоже профессия, и ей необходимо обладать. Остальные могут с честью поднимать имидж страны, если в состоянии.
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Воно буде обговорювати ВИКЛЮЧНО капітуляцію України.
Не знаю чому наше мале туди так пнеться
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Поздно, Сара, пить боржоми, когда почки отвалились. За Крым нужно было воевать, когда там высадился первый взвод зелёных человечков без знаков различия. Но Пастору, Парубиям, Плешинским и прочим демонам революции было не до этого... Они принимали предложение от которого нельзя было отказаться. А, ну, и главное забыл. Зеленский виноват, да...
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Конечно, теперь реально только после развала параши. Или если бы на нее надавили всем мировым сообществом. Что маловероятно
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Мировое сообщество давило, если быть честным. Но наши гетьман Порошенко, Рада и правительство как-то самоустранились и не оказывали достаточного давления, рассчитывая, что "дядя" за них всё сделает. Поэтому мировое сообщество, не без влияния параши конечно, пересмотрело свою позицию.
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Не реально даже после развала. Развал России превратит большую часть Европы, если не всю, в сплошное поле боя. А Крым заберет Турция.
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Та кому ваша раша сдалась. Развалится, каждая страна заберет себе свои исторические территории , а остальное загонят в ограниченное недогосударство, шоб по миру не разбежались
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Весь нюанс в том, что такие как ты даже на два шага вперед не видят, рисуя какие то идеалестические картины.
Вот скажи мне, а Венгрия, Польша, Румыния, Турция и т.д тоже зеберут свои исторические территории?
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Вашу рашу разберут на запчасти. А Украина будет и дальше независимым государством
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Видишь, на простой, даже весьма примитивный вопрос ты ответить не в состоянии.
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Не передергивайте. Развалится раша. У перечисленных стран нет исторических территорий на раше.
На украинские территории не надо даже намеков.
Разговор окончен
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***
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
О, ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…

Подумать - просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…

Татьяна из Киева, 2014
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Песков, к сожалению, Зебобик, не понимает, что парашенцев надо стрелять, а не вести с ними переговоры!!!
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як там в соломона було написано ? все змінюється і це пройде.?
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нет. в книге про мертвого плотника написано: бойся винницких маланцев о мыролюбности говорящих.
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Так ты определись, дебил -то можно зебобе про Крым спрашивать, то нет))))
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Тоесть на встрече будут обсуждать только тему Киева и Львова? А оно нам тогда надо?
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это не пескову решать и даже не кремлю со сказочным решить это может только ООН....
и наш ШанПанЗе должен говорить о Крыме громко четко и ясно - это аннэксия и последовавшая за ней военная агрессия на Донбасе.......
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Ну так зробимомо можливим Песьков!Для Украины нема ограничений
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