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Все про:Росія (21458) США (5907) погрози (268) Євросоюз (2714) Помпео (166)

 США розраховують на співпрацю з новим керівництвом ЄС, зокрема у протидії загрозам, що виходять від Росії, - Помпео

США вітають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і президента Європейської ради Шарля Мішеля зі вступом на посади.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати розраховують на співпрацю з цією новою керівною групою, разом з Європейським парламентом, його президентом Давидом Сассолі і державами-членами Європейського союзу, в інтересах досягнення загальних цілей. Вони включають зміцнення торговельних відносин, сприяння енергетичної незалежності Європи і протистояння спільним викликам безпеки та демократичним цінностям, включаючи загрози, які виходять від Росії, комуністичної партії Китаю і Ірану", - сказано в документі.

За його словами, США і ЄС "виступають силою добра в світі".

"Ми сподіваємося на подальше зміцненя цієї дружби й активізацію нашого трансатлантичного партнерства в цілях забезпечення мирного й успішного майбутнього для наших громадян", - резюмував Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У справі з Кримом могли б допомогти США", - Зеленський має намір запропонувати в Парижі новий формат переговорів щодо АРК

Нагадаємо, виконавча колегія ЄС приступила до своїх обов'язків 1 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162918
 
 
 Топ коментарі
 
???
От кого вы в ЕС ждете жестких шагов?
От жабоеда герантофила на побегушках у Москвы?
От старушки агента Штази?
От итальянских потаскушек?
От под охреневших венгров?

Ау...ребята!
В ЕС полный цупо пи..ц!)))
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Не в матирике дело...
А дело в отсутствии у нас НАЦИИ!!!
учите господа историю...
Малюсенькая Голландия трижду нагибала флот Великобритании и отбилась от господства Испаниии!
Потому что они нация!
А у нас 73% устали от войны...и будут сосать кремлевский петушек...
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старина майк, как всегдавсткпил одной ногой в субстанцию, которой в незалэжной удобряют поля, ведь ему невдомек, шо помимо вышеперечисленной шушеры существует недооцененная мощная мировая держава, являющаяся щитом европы и мира от расейской агрессии и тока сней нужно вести коммуникации. а также не переставать выделять гроши на всяческую помощь
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???
От кого вы в ЕС ждете жестких шагов?
От жабоеда герантофила на побегушках у Москвы?
От старушки агента Штази?
От итальянских потаскушек?
От под охреневших венгров?

Ау...ребята!
В ЕС полный цупо пи..ц!)))
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К сожалению мы не можем оторвать кусок материка от Европы и перебраться в Америку.
Приходится с этим как то жить.
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Не в матирике дело...
А дело в отсутствии у нас НАЦИИ!!!
учите господа историю...
Малюсенькая Голландия трижду нагибала флот Великобритании и отбилась от господства Испаниии!
Потому что они нация!
А у нас 73% устали от войны...и будут сосать кремлевский петушек...
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Снова будут жрать своих детей...гибнуть по всем Московским затычкам...и спивать сумни писни про несправедливисть и втрачену волю...

Бо ТУПИ МАЛОРОСЫ!!!
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Ну давай будем всех пугать своей голой задницей.
Или будем как Петя толкать пафосные речи про великую нацию, про самую сильную армию в Европе.
Сколько не говори халва от этого во рту слаще не будет.
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Госсекретарь Майк Помпео намерен покинуть администрацию Трампа и стать сенатором. Причиной стали скандалы, сопровождавшие его работу на этой должности в Белом доме, пишет журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии.

О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», могут ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.
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Для начала всех обкладывают херами и говорят, что все уроды, немощные и дэбилы, а потом лезут со своей дружбой по тому, что как и Хйулостану надобно толкануть свой газ в Европу.
Вы своему Трампу все вот это вот расскажите и незабудьте, что Хйуло - хороший парень.
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бгг, в понимании сша сотрудничество означает что европа ложится на спину и раздвигает перед амерами ноги
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