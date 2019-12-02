 США розраховують на співпрацю з новим керівництвом ЄС, зокрема у протидії загрозам, що виходять від Росії, - Помпео

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати розраховують на співпрацю з цією новою керівною групою, разом з Європейським парламентом, його президентом Давидом Сассолі і державами-членами Європейського союзу, в інтересах досягнення загальних цілей. Вони включають зміцнення торговельних відносин, сприяння енергетичної незалежності Європи і протистояння спільним викликам безпеки та демократичним цінностям, включаючи загрози, які виходять від Росії, комуністичної партії Китаю і Ірану", - сказано в документі.
За його словами, США і ЄС "виступають силою добра в світі".
"Ми сподіваємося на подальше зміцненя цієї дружби й активізацію нашого трансатлантичного партнерства в цілях забезпечення мирного й успішного майбутнього для наших громадян", - резюмував Помпео.
Нагадаємо, виконавча колегія ЄС приступила до своїх обов'язків 1 грудня.
От кого вы в ЕС ждете жестких шагов?
От жабоеда герантофила на побегушках у Москвы?
От старушки агента Штази?
От итальянских потаскушек?
От под охреневших венгров?
Ау...ребята!
В ЕС полный цупо пи..ц!)))
Приходится с этим как то жить.
А дело в отсутствии у нас НАЦИИ!!!
учите господа историю...
Малюсенькая Голландия трижду нагибала флот Великобритании и отбилась от господства Испаниии!
Потому что они нация!
А у нас 73% устали от войны...и будут сосать кремлевский петушек...
Бо ТУПИ МАЛОРОСЫ!!!
Или будем как Петя толкать пафосные речи про великую нацию, про самую сильную армию в Европе.
Сколько не говори халва от этого во рту слаще не будет.
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О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», могут ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.
Вы своему Трампу все вот это вот расскажите и незабудьте, что Хйуло - хороший парень.