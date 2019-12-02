 США розраховують на співпрацю з новим керівництвом ЄС, зокрема у протидії загрозам, що виходять від Росії, - Помпео

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати розраховують на співпрацю з цією новою керівною групою, разом з Європейським парламентом, його президентом Давидом Сассолі і державами-членами Європейського союзу, в інтересах досягнення загальних цілей. Вони включають зміцнення торговельних відносин, сприяння енергетичної незалежності Європи і протистояння спільним викликам безпеки та демократичним цінностям, включаючи загрози, які виходять від Росії, комуністичної партії Китаю і Ірану", - сказано в документі.

За його словами, США і ЄС "виступають силою добра в світі".

"Ми сподіваємося на подальше зміцненя цієї дружби й активізацію нашого трансатлантичного партнерства в цілях забезпечення мирного й успішного майбутнього для наших громадян", - резюмував Помпео.

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Нагадаємо, виконавча колегія ЄС приступила до своїх обов'язків 1 грудня.