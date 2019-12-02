 Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель

"Єдиним технічним ризиком є холодний лютий-березень, коли в нас знизиться тиск у системі з підземних сховищ. У найхолодніші дні, в дні пікового навантаження, справді можуть бути певні проблеми з тим, щоб прокачати систему", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він додав, що, за винятком цього аспекту, українська ГТС готова стабільно пройти зиму.
02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.
Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *
Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
в фантазиях твоих...
где водятся волшебники, где водятся волщебники?
а там, где верят них...
Про ГТС мы побеспокоимся.
Шо у него ни высер то тема - "давайте покупать у расеюшки самый дишовый на планете газ""
Проблєма транзіта рєшена)
2. Транзитується в кілька разів більше, ніж "реверсується" в Україну, навряд 10-15млрд м3 на рік задовільнить місцевих "трубосидільців".
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
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Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, - Оржель
я коли таке читаю в мене опускаються руки від того наскільки гєбня окупувала Україну
Зусиллями Геруса Україна розвертається до Росії - європейські ЗМІ
потом будет про всемирный кризис
как при "ворах" обходились без помощи раши вообще непонятно
Об этом пишет Рейтер.
Общие продажи компании в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей за аналогичный период годом ранее.
Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд рублей, сократившись на 37% в годовом выражении.
Средняя цена газа упала до 169,8 доллара за тысячу кубометров с 250,8 долларов в третьем квартале 2018 года.
Почему у нас цена для населения сейчас 285 долл. и обещают стабилизационную 326 долл. и ростом весной при том что еще есть собственная добыча???
бог закупать передовые технологии и оборудование для добычи газа ,как это делает
Россия и проблемы нам обеспечены навечно.
Да и не забыть добавить зарплаты клеркам Нафтогаза - за фантастические успехи!
В общем вопрос прямых поставок газа из РФ уже решен. В российских верхах уже в этом не сомневаются. Остается вопрос российских долгов по решениям арбитража и объемах прокачки. Но в правительстве Медведева не сомневаются что ее предложение по растянутых выплатах путем дополнительных объемов газа в общем потоке отбора, будет принято. Критическим остается не решенный вопрос о сроках договора. "Украинское предложение - 10 лет с лонгирование по взаимному согласию неприемлемо" - Миллер. Российское предложение 3- года и переход на объемы прокачки потребности. Объявление о смене руководства "Нафтогаза" - это прямое давление на эти структуры руководство которых не согласно с Зеленским.
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Отставка министра финансов Маркаровой, собственно уже решенный вопрос внезапно затормозилась. От предлагаемой должности в правительстве отказался главный кандидат - Игорь Уманский. судя по всему то было большой неожиданностью для президента Зеленского.
Главным преддверием намечаемых в Париже встречи т.н. "нормандской группы" было заявление России о том, что планируемая Зеленским личная встреча с Путиным по Донбасу будет носить неформальный характер. Таким образом Россия точно очертила свои приоритеты в этой встрече, которые касаются исключительно вопроса условий газового транзита через Украину, который она намеревается решить при содействии Франции и Германии. Вообще в таких условиях возникает вопрос вообще о целесообразности такой встречи.
Главным, хотя и мало обсуждаемым событием внутриполитической жизни, стало заявление министерства финансов Украины, о том, что президентский законопроект №2300 относительно реформы спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт" не содержит финансово-экономического обоснования. Так же было указано, что предоставить его должен субъект права законодательной инициативы, т.е. администрация президента Украины. На фоне распространенного видео из ОПУ, где президент дает административные указания о снижении тарифов на газ - это явное свидетельство раскола исполнительной вертикали режима Зеленского, экономические действия которого начинают носить все более и более волюнтаристский и хаотический характер.
17,437%, что делает Россию девятой страной с наименьшей задолженностью в
мире. Как-то так. А Китай не требует, он не может чего-то требовать. Другое дело, что Раше самой выгодно строить еще ветку, и возможно не одну. Рынок Китая бездонный. Изменения цены газа, не влияют на цену. контракта Контракт подписан на 30 лет, сумма - 400 млрд $, или 13,4 млрд $ в год. Газа там вагон и маленькая тележка. Вторая ветка, обойдется гораздо дешевле, просека прорублена, какая-никакая дорога существует