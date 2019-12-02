 Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель

"Єдиним технічним ризиком є ​​холодний лютий-березень, коли в нас знизиться тиск у системі з підземних сховищ. У найхолодніші дні, в дні пікового навантаження, справді можуть бути певні проблеми з тим, щоб прокачати систему", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він додав, що, за винятком цього аспекту, українська ГТС готова стабільно пройти зиму.

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