EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4495  167
Матеріали за темою:
Все про:газ (1101) ГТС (98) Олексій Оржель (34)

 Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель

Низькі температури в лютому-березні 2020 року за умови відсутності транзиту російського газу через територію України після 1 січня можуть викликати проблеми з належним функціонуванням української газотранспортної системи, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Єдиним технічним ризиком є ​​холодний лютий-березень, коли в нас знизиться тиск у системі з підземних сховищ. У найхолодніші дні, в дні пікового навантаження, справді можуть бути певні проблеми з тим, щоб прокачати систему", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він додав, що, за винятком цього аспекту, українська ГТС готова стабільно пройти зиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162916
 
 
 Топ коментарі
 
Понеслось.. ща зебилы запоют что нам без Рассии никуда.
 показати весь коментар
 
Ну так начинай прощать долги Ггазпрому, станет лучше всем и сразу!
 показати весь коментар
 
Готують суспільну думку до якоїсь хєрні...ВЕЛИКОЇ НЕЗДОРОВОЇ ХЄРНІ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А як саме "закриває", наприклад, Західні Балкани та Італію?
 показати весь коментар
 
Висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит
02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.

Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *

Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
 показати весь коментар
 
 
где водятся волшебники, где водятся волшебники?
в фантазиях твоих...
где водятся волшебники, где водятся волщебники?
а там, где верят них...
 показати весь коментар
 
не будет газа ,не будет деребана на газе,народ выживет ,а вот где суки народа и мамка Кобеля харчоваться будет,вот это вопрос Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 9894
 показати весь коментар
 
 
слушай после того что кобель урвал , он всю жизнь бесплатно работать может
 показати весь коментар
 
Оржель, ты думай как вам до февраля дожить.
Про ГТС мы побеспокоимся.
 показати весь коментар
 
 
Сколько лет мы слышим,чтов Украине полно газа, только нужно разрабоать, но воз и поныне там, одни балычки...Как вы задолбали власьимущие один 3,14издешь сплошной!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тебе відлучили від соєвої соски, що методичку скріншотами втулюєш?
 показати весь коментар
 
кацапа,не мучь свою узкоезычную челюсть...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
як упізнати лахтінського порохобота? коли він зливається - попискує "кацапи"
 показати весь коментар
 
не,по ярой защите интересов кацапского прёмгаза...как у тебя.
 показати весь коментар
 
 
Так може здатись хіба одномірним жертвам телевізора, які, не розуміючи тематику, ведуться на різні дебільні лозунги і дуже незадоволені коли хтось піддає це сумніву. Це не стосується тебе, ти просто троліна невиправна Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 2649
 показати весь коментар
 
а шо тебе еще остается,кацаплянин?смотри дебилизор и славь *****.
 показати весь коментар
 
опис твого дозвілля психічно здоровим людям нецікавий
 показати весь коментар
 
Сказав "а", може через рік скаже "б" Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 8809 Проблеми можливі через недостатню максимальну продуктивність сховищ на підйом газу. Під час славної коболєвсько-порошенківської акції #прикрути на початку березня 2018-го з укрПСГ не могли викачувати більше 115млн м3 на добу, в той час як в центральноєвропейських державах при подібних сумарних запасах та середньому % заповненості сховищ в 3-4 рази більше піднімали газу.
 показати весь коментар
 
...видно хорошо кацапы смазали єтого Оржеля.
Шо у него ни высер то тема - "давайте покупать у расеюшки самый дишовый на планете газ""
 показати весь коментар
 
 
а конкретніше, де? бо поки що реверсний імпорт - те така ж купівля газу з рашки, лише довшим маршрутом
 показати весь коментар
 
Чудово, - значить при реверсному маршруті вони заплятять Нафтогазу за прокачку.
Проблєма транзіта рєшена)
 показати весь коментар
 
 
1. Чудово для Нафтогаза, а вам він теж премії виписує? А який профіт "пересічним"?
2. Транзитується в кілька разів більше, ніж "реверсується" в Україну, навряд 10-15млрд м3 на рік задовільнить місцевих "трубосидільців".
 показати весь коментар
 
Однак, у випадку реверса кацапи ніяк не можуть напряму впливати на Україну. Щоб замутити нам якусь підлість, доведеться прикручувати вентиль у Європу, а там будуть цьому не надто раді, так як ******* рахувати свої гроші.
 показати весь коментар
 
 
У випадку якщо чистий транзит за потужністю більший за прямі поставки й останні здійснюються з передоплатою, то якщо каци вирішать щось сюди "прикрутити" - можна компенсувати собі об'єми з транзитних.
 показати весь коментар
 
Вообще-то нам хватает собственного газа(для населения).Электричества тоже достаточно.Но есть же предприятия Коломойского,Ахметова,Пинчука-как же они без рос.газа и электричества,бедные....
 показати весь коментар
 
 
Ні, не так. Правильно: як же Нафтохаз без валютних кредитів на імпорт газу і перепродажу населенню з наваром 100%, а для бізнесу в 350%?
 показати весь коментар
 
 



Житомирянин

@Aleks_Kovalyuk

·24 мин

Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, - Оржель

я коли таке читаю в мене опускаються руки від того наскільки гєбня окупувала Україну
 показати весь коментар
 
 
зусиллями порохоскотів в каментах купа амеб Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 1050
 показати весь коментар
 
весь мир - порохоботы - а Украина их театр)))
 показати весь коментар
 
соевый цирк) европейские сми, а ссылка куда?) а там ссылка куда?) - в рельсу
 показати весь коментар
 
та не у статьи есть автор - АВТОР - Мария Шевчук - но я вообще - философствую можно сказать ))
 показати весь коментар
 
непонятно зачем ты мне тулишь эту ссылку, когда я её уже видел)
 показати весь коментар
 
 
порохоботи кривляються лише в уанеті, але перетворюють його не на театр, а на свинарник
 показати весь коментар
 
Mozet GTS xocet ruskim prodat?Ecio gazprom nepostavil takije uslovija?
 показати весь коментар
 
Есть очень эффективное средство против этих трудностей - ПРИКРУТИ!
 показати весь коментар
 
ну начинается...
потом будет про всемирный кризис
как при "ворах" обходились без помощи раши вообще непонятно
 показати весь коментар
 
 
Эй знатоки-инженеры, что Торричелеву пустоту изучали знают, и тем более другие законы физики----вы нам расскажите всю правду! То Оржель буру вроде буровит. А как же феврали-марты трёх последних лет лет тогда? Ну если газ пёр только в ЕС мимо нас---то ясно! Но по любому хранилища газовые всегда должны быть почти полными для давления в целом во всей системе хранилищ и трубопроводов. Я согласен быть двоечником---но с Оржелем тут опасно очень!
 показати весь коментар
 
 
В сховищах використовується т.зв буферний газ для створення додаткового тиску, і його зазвичай більше за кількість активного газу, але в статистиці зберігання перший не вказується, лише другий, який може бути викачаний повністю. Проте є профіль продуктивності - чим менше в ПСГ активного газу тим менша максимальна потужність викачки зі сховища, проблема що в українських сховищах цей показник слабкий. Правда виплила (хоч попереджали давно) від час акції #прикрути в березні 2018-го, коли при 10млрд запасів в укр. ПСГ лише 115млн м3 на добу вдавалось подати в систему.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо доходчиво. Думаю для всех тоже. То я чуть на старости продёргиваю сильно знающих от скуки. Дело это знакомое и ясное. Технологический процесс.
 показати весь коментар
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ проблемы требуют не звиздежа в сми, ТЕХНИЧЕСКИХ решений.
 показати весь коментар
 
 
А на какой извините х*р украинцам та труба если цены на газ уже выше рыночных? Тупо чтобы миллионные зарплаты топ-менеджерам платить?
 показати весь коментар
 
 
Чистая прибыль "Газпрома" в третьем квартале снизился на 45% до 3,32 млрд долларов на фоне сокращения объемов экспортных поставок и более низких цен на природный газ на европейском рынке.
Об этом пишет Рейтер.
Общие продажи компании в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей за аналогичный период годом ранее.
Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд рублей, сократившись на 37% в годовом выражении.
Средняя цена газа упала до 169,8 доллара за тысячу кубометров с 250,8 долларов в третьем квартале 2018 года.

Почему у нас цена для населения сейчас 285 долл. и обещают стабилизационную 326 долл. и ростом весной при том что еще есть собственная добыча???
 показати весь коментар
 
 
Главное ни в коем случае не разведывать и не осваивать свои месторождения и не дай

бог закупать передовые технологии и оборудование для добычи газа ,как это делает
Россия и проблемы нам обеспечены навечно.

Да и не забыть добавить зарплаты клеркам Нафтогаза - за фантастические успехи!
 показати весь коментар
 
 
А вот это уже пи.деж. После таких заявлений Оржеля необходимо тщательно проверять на предмет сотрудничества со страной-агрессором.
 показати весь коментар
 
 
Такого міністра енергетики , ворожого Україні , ще не було . Десь на рівні єрмака .
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ... 02.12.2019 г.

В общем вопрос прямых поставок газа из РФ уже решен. В российских верхах уже в этом не сомневаются. Остается вопрос российских долгов по решениям арбитража и объемах прокачки. Но в правительстве Медведева не сомневаются что ее предложение по растянутых выплатах путем дополнительных объемов газа в общем потоке отбора, будет принято. Критическим остается не решенный вопрос о сроках договора. "Украинское предложение - 10 лет с лонгирование по взаимному согласию неприемлемо" - Миллер. Российское предложение 3- года и переход на объемы прокачки потребности. Объявление о смене руководства "Нафтогаза" - это прямое давление на эти структуры руководство которых не согласно с Зеленским.

Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.

Отставка министра финансов Маркаровой, собственно уже решенный вопрос внезапно затормозилась. От предлагаемой должности в правительстве отказался главный кандидат - Игорь Уманский. судя по всему то было большой неожиданностью для президента Зеленского.

Главным преддверием намечаемых в Париже встречи т.н. "нормандской группы" было заявление России о том, что планируемая Зеленским личная встреча с Путиным по Донбасу будет носить неформальный характер. Таким образом Россия точно очертила свои приоритеты в этой встрече, которые касаются исключительно вопроса условий газового транзита через Украину, который она намеревается решить при содействии Франции и Германии. Вообще в таких условиях возникает вопрос вообще о целесообразности такой встречи.

Главным, хотя и мало обсуждаемым событием внутриполитической жизни, стало заявление министерства финансов Украины, о том, что президентский законопроект №2300 относительно реформы спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт" не содержит финансово-экономического обоснования. Так же было указано, что предоставить его должен субъект права законодательной инициативы, т.е. администрация президента Украины. На фоне распространенного видео из ОПУ, где президент дает административные указания о снижении тарифов на газ - это явное свидетельство раскола исполнительной вертикали режима Зеленского, экономические действия которого начинают носить все более и более волюнтаристский и хаотический характер.
 показати весь коментар
 
Включите голову, и подумайте, почему Украина хочет покупать СПГ из США, через польский терминал, через который сама Польша, газ не закупает, т. к. он на треть дороже магистрального. Мне видится, что при прекращении транзита через Украину, Европа столкнется с дефицитом газа, и поставки по реверсу прекратит, типа, самим мало. С этим же связано заявление о погашении долгов газом. Украине купить газ будет проблематично
 показати весь коментар
 
Na tret zyzeny gaz desevle cem gazproma v dani moment.Polsa podpisala kontrakt s gazpromom do 2022 i teper ocen zelejet a tom,potomu sto zyzeny desevle a nado pokupat ruski gaz
 показати весь коментар
 
 
Мокшанський газ дорого добывается.Тому, его вообще не выгодно скоро станет добывать.И это при том,що Китай требует новые месторождения разрабатывать под себя.Бо москали должны Китаю денег немеряно и отдадут судя по всему месторождениями.Москалей может спасти,только ядерная зима,когда газ будет на вес золота Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 1967
 показати весь коментар
 
 
По данным МВФ, соотношение национального долга к ВВП РФ составляет
17,437%, что делает Россию девятой страной с наименьшей задолженностью в
мире. Как-то так. А Китай не требует, он не может чего-то требовать. Другое дело, что Раше самой выгодно строить еще ветку, и возможно не одну. Рынок Китая бездонный. Изменения цены газа, не влияют на цену. контракта Контракт подписан на 30 лет, сумма - 400 млрд $, или 13,4 млрд $ в год. Газа там вагон и маленькая тележка. Вторая ветка, обойдется гораздо дешевле, просека прорублена, какая-никакая дорога существует
 показати весь коментар
 
Polsa ili tocnej ix kompanija pGNig ona sama ucastvujet pri dobycy gaza v Norvegiji i Pakistane,prodajiot gaz v Germaniju.
 показати весь коментар
 
Я не понял. Обеспечение беспрепятственной подачи газа - прямая обязанность министерства. Не министр должен сообщать о проблемах, а министру о неполном служебном соответствии.
 показати весь коментар
 
Труба замерзне.Ну надо же!Украина вже замерзла 6 рокiв тому.Пришла черга мерзнути трубi Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 6929
 показати весь коментар
 
Порохоботы будут ненавидеть Зелю за предательство, если он подпишет контракт на прямую со скидкой. Либо платить в два раза дороже и то же ненавидеть Зелю за то что дороже. Так как мозгов нет, просто ненавидят всех вокруг в любом случии на всякий случай.
 показати весь коментар
 
Так чи інакше, рано чи пізно ми залишимося без транзиту. РФія цього щиро прагне, а Україна від цього вже нікуди не уйде. А після треба готуватися жити без росіянських грошей, при цьому очікувати загострення або нової фази гібридної війни.
 показати весь коментар
 
гтс можно подшаманить, а коленовстан без нашей гтс загнется, грейте воздух лишнехромосомные Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 619
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору