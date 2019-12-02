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 Політика України
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 "Секретний лист" про "реінтеграцію Донбасу" - не випадковий фейк, а частина інформаційної кампанії, - глава РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов упевнений, що на окупованих територіях різними способами підживлюється певний стан громадської думки.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нісенітниця про "секретний лист" секретаря РНБО про так звану державну стратегію реінтеграції Донбасу - не випадковий фейк, а частина великої інформаційної кампанії. Кампанії, яка ведеться проти України в межах психологічної спецоперації з метою ослабити позиції української сторони в переговорному процесі", - заявив він в інтерв'ю сайту Сьогодні.ua.

Данілов вважає, що в такий спосіб підживлюється певний стан громадської думки на окупованих територіях. "Очевидно, що йдеться про залякування населення в непідконтрольних українській владі містах і селах із метою створення максимальних перешкод їхній інтеграції і поверненню до "материкової" України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Секретар РНБО наголосив, що відповіддю української сторони на такі провокації буде розробка комплексної державної стратегії реінтеграції Донбасу, про важливість якої нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський. "Повністю поділяю позицію глави держави про важливість її прозорості та публічності, консенсусного підходу до розробки цього найважливішого документа і його реалістичності", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТБ про "таємний" план українського РНБО щодо реінтеграції Донбасу. Вона розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими на жителів окупованої частини Донбасу чекає "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

Також читайте: РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162910
 
 
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Зебилам нужно увеличить рабочий день. Им еще за восстановление домбасяней платить.
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Вас, зебилов, в первую очередь надо в дурку на принудительное лечение отправлять в первую очередь.
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тебя надо спасать - переметнулся или прозрел ? - а может ты в тайне от всех - шоколад по ночам лопаешь)))
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Индеец, пора давно понять: я сам за себя и мне с высокой горы плевать и на Зе и на бога Святого Пэтра.
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а у тебя была возможность голосовать на прошлых выборах президента Украины ?
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В Трускавці ще тільки "зєпсіхушок" не вистарчало!
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Обратите внимание ...??
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Коломойцы диктуют ,- 3енелейсские-записывають ..
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. "Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 1338
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Ну да, речь о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах не идет, идет речь об опасности населению в ПОКА нподконтрольных украинской власти городах и селах после прихода туда задроченцев по приглашению СЛУГ соседнего народа
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"""Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и комиссар прокремлевского молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии, - сообщает издание Зюддойче Цайтунг.
В переписке с изданием экс-депутат отметил, что разочаровался в политике, его взгляды сильно изменились и теперь он обычный человек и он хочет, чтобы его дети росли в Германии.
Будучи депутатом и членом Генсовета Единой России, Шлегель неоднократно критиковал Запад, в частности, из-за событий на Украине, в том числе он говорил об этом в эфире Эха Москвы.
Также Шлегель неоднократно говорил о зарубежном финансировании независимых СМИ и организаторов протестных акций.""
sic transit gloria mundi
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rfrfz какая зачистка! на всех зубньых щеток не хватит... рашпилем и наждачной тоже неее
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согласно инсайдесркой информации, порлученной из достоверных источников после нового года фракция слуга народа разделится на несколько движений лакей народа, холуй народа, батрак народа, наиболее продвинутая часть во главе с вятшими уже образовала неформальную группу халдей народа
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Шкода, якщо такого листа насправді не було. "Секретний лист" про "реінтеграцію Донбасу" - не випадковий фейк, а частина інформаційної кампанії, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1918
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