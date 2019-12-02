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 Контррозвідка СБУ викрила в Одесі антиукраїнського інтернет-агітатора. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили в Одесі антиукраїнського агітатора, який поширював в інтернеті провокаційні матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чоловік продовжував активно підтримувати ідею створення так званої "Одеської народної республіки" та пропагував федералізацію південно-східних регіонів України для виходу із нашої держави.

Контррозвідники СБУ задокументували факти розміщення пропагандистом в інтернеті антиукраїнських гасел для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Одеському регіоні.

Контррозвідка СБУ викрила в Одесі антиукраїнського інтернет-агітатора 01

Зловмисник також робив публічні заклики до зміни меж території України та розпалював міжнаціональну ворожнечу. Чоловік також періодично виїжджав на тимчасово анексовану територію АР Крим, де, за інформацією спецслужби, контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності проти України.

Під час слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

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Контррозвідка СБУ викрила в Одесі антиукраїнського інтернет-агітатора 02
Фото: сайт СБУ

Наразі зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ухвалою Приморського районного суду Одеси підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162908
 
   
 Топ коментарі
 
да нет порохоботы ЭТО ПАТРИОТЫ Украины а вот такие как в зелеподонки всякие малороссы и торговцы чудой землей и старной в Израиле чего то не сидится вам это таки да агенты Путины вы все ЗЕ его лучший отряд предателей и коллаборантов....
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Порохобота повязали...
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да нет порохоботы ЭТО ПАТРИОТЫ Украины а вот такие как в зелеподонки всякие малороссы и торговцы чудой землей и старной в Израиле чего то не сидится вам это таки да агенты Путины вы все ЗЕ его лучший отряд предателей и коллаборантов....
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Порохоботы не много ли на себя берут называя себя патриотами? Порохоботство как явление приносит ощутимый вред стране, как и его проворовавшийся зиц-председатель.
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Вам це дико, але спросіть багатьох з 73,22%, що це за харі, так почуєте :
«Ну, а чьто? Нормальниє люді, нє то что Порошенко, ілі там Турчінов.»
100%.
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Яке ти зеібільне чмо це жєсть. Якби не Порох, тебе ще у 15 році курвили в сріку кацапи-загарбники. Марширував би ти під триколором якоїсь народної рецпубліки на подвал. З якого дніща ви такі тупі вилазите на Цензурі!?
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И шо он сделал этот Порох, чтобы загарбныкы не пришли? Загарбныкы не пришли по другой причине, а вы это ставите в заслугу Пороху? Не докуя ли мародёру чести?
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Исключительно благородство Владимира Владимировича стало причиной того, что загарбныкы не пришли ?
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И по этому сеете ныне вражду в общество Украины?
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у тебя с Сивохой и Портновым исключительно дружеские отношения ?

а с Мертвечуком братаешься ?
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Идиот, ты с первого раза не понял? Мне гыдко для тебя даже букафки на клавиатуре набирать. Отвали.
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Смотри, как бы и к тебе НЭЗАВИТАЛЫ. Как ни как, а против действующего президента. Попропуй доказать, что ты патриотик.
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Порохоботы только считают себя патриотами . На самом деле они только вредят стране
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якийсь школяр-чмошнік якому дід навішав макаронів на вуха "про світле майбутнє". Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 4123
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Я ще зрозумів би старого ідіота з мантрами про повернення СиСиСеРа, а це ж...
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Где ты был во время выборов? К чему это сейчас?
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Стоп, стоп! Эксгенеральный прокурор Юга заявил, что в свободном государстве за базар не отвечают. Только за действия... Значит угрожать публично президенту можно, а высказывать идею создания Броварской народной республики нельзя. Выборочное правосудие...
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Ничего выборочного.. просто кацапы - не люди.
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Ты разжигаешь межнациональную ненависть. Это регулярно делают порохоботы, тем и живут. В Украине её гражданами являются миллионы этнических русских, которых ты обозвал и оскорбил. Скажу даже больше - порохоботы больше не люди. Даже нЕлюди.
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Що ти верзеш полудурок, кацапи 14000 українців положили у землю. Порохоботи це люди котрі вміють думати головою і не піддаватися на провокації кацапської мразоти.
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Я бы даже добавил, что в коллаборации с Порохом. Для меня вина Пороха в гибели этих людей очевидна. Ведь он обещал, что завершит АТО за 2 недели. Но потом понял, что на этом можно неплохо подзаработать и прекратить конфликт было не в его интересах.
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кац .. ты кацапский адепт помойной ямы рамблера....
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Шото слабо. От когда до Марусі завітали, то там було по сєрьйозному.
Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 7105
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СБУшники в форме и при оружии пришли в какое то забытое село подростка за пост в соц сетях ловить! капец! это трагикомедия
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Ага, невинный мальчик в трусиках

Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
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В 1937 їх би вже розстріляли, а цих навіть не посадили.
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Мэр под крышей Зеленского и Авакова.
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Доп...вся кацап лапотний. СБУ активніше треба цих сволочів ловити, іх аж дуже вже багато в ітереті розвелось.
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мало ловят и мало содют. дерьмократия блин. в любом городе есть городские форумы и сколько там резиновых изделий №2?
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Антиукраинский агитатор рядом в Киеве не прячется,это Портнов и Мертвечук к нему поедьте и так руки заламайте или слабо? Это тоже надо пресекать но это так даже не пешки
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а на Цензоре таких вот уродцев просто деактвируют.. а надо по каждому случаю сообщать в СБУ и пусть они находят и по своему "деактивируют" этих "рускамирцев"..
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крупную рыбу взяли... , наверное из этой банды.... Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 6181

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 4067
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Та Вы шо. Это же святые люди. П.С. Цуко(сори) 10 лет расстрела нах!!
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Ну и заклинило же на порохоботах народ! Порох лучше сухим держите сурово-дальнозоркие! Сто раз печатал--зря запретили *Одноклассники* , там сюр и бред в расцвете. Греби СБУ тралом океанским падликов морозовых! Причём только штраф---примерно за первый раз 5 тыс. гр. Не сажать категорически. Пусть только повторит---тут 25 т. гр в бюджет! Да уверен---на третий раз *Энеиду* Котляревского на гос-мове пойдут печатать с большой буквы весь текст! Так и придушим пятую колону!
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Да не беспоукойся - от туда и гребут. Нормальным людям эти "одноглазники" по-боку, а вот у ватоцефалов ломка началась - полезли туда через VPNы. Вот фильтрация сама собой и получилась
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Да чё их арестовывать - повесили и дальше пошли.
Вон сколько деревьев...
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Мочити негідників ! Ніякої терпимості до ворогів України ! Майно конфіскувати. Розібратися з родичами і вчителями. Воно ж не саме до цього додумалось.
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А в чем собственно большая разница между этим задержаным мурлом и соевыми идиотами, которые тут на "Цензоре" круглосуточно гадят на головы граждан Украины, пытаясь внести раскол в обществе?
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Вівдповідай в чому різниця, зеллібоба гугнява!
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Да ты оказываешься ярый националист. ДА,ДА.
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