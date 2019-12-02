 "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це під час погоджувальної ради ВР у понеділок вранці зазначила народна депутатка, співголова фракції Ірина Геращенко.

"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн-членів НАТО. І завдяки жорсткій критиці фракції "Європейська Солідарність" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр братиме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити в порядок денний заяву ВР за реєстраційним номером 2327. Це апеляція до наших партнерів до НАТО щодо надання Україні ПДЧ", – зазначила парламентарка.

"Ця заява вже була ухвалена одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ України", – додала вона.

Також Ірина Геращенко наголосила, що партнери України по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.

"Учора на сході загинуло ще двоє наших військових – альфівців. Це еліта країни… Європа має цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього й Україна має займати проактивну позицію, а не мовчати", – зауважила політик.

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