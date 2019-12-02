 "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це під час погоджувальної ради ВР у понеділок вранці зазначила народна депутатка, співголова фракції Ірина Геращенко.
"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн-членів НАТО. І завдяки жорсткій критиці фракції "Європейська Солідарність" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр братиме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити в порядок денний заяву ВР за реєстраційним номером 2327. Це апеляція до наших партнерів до НАТО щодо надання Україні ПДЧ", – зазначила парламентарка.
"Ця заява вже була ухвалена одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ України", – додала вона.
Також Ірина Геращенко наголосила, що партнери України по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.
"Учора на сході загинуло ще двоє наших військових – альфівців. Це еліта країни… Європа має цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього й Україна має займати проактивну позицію, а не мовчати", – зауважила політик.
І просто його"заїздив"...
Вот мы 9 декабря посмотрим, ценят нас или нет.
план действий по членству в НАТО:
1. изгнать рашистскую гадину со всей территории Украины
2. реформы
выполняйте
Такие вопросы решаются не словами, а силой и только силой
North Atlantic Treaty Organization, нам очень долго не светит, к сожалению. там есть четкие требования
И что ..?????
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01.11.19 Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг
слізне
уклінне
...
прохання..
. Коломойцы- диетуют...
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Зеленейсские --ЗАПИСЫВАЮТЬ,,
?!
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5 лет были у власти и ПДЧ не получили а сейчас требуют ?!?
Это рассчитано на 8% не самых умных людей Украины