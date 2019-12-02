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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (961) НАТО (2191) Пристайко (264)

 "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ

Українська влада має підтвердити курс України на отримання Плану дій щодо членства в НАТО, тому Верховна Рада зобов'язана на найближчому пленарному засіданні ухвалити відповідну постанову, ініційовану депутатами від фракції "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це під час погоджувальної ради ВР у понеділок вранці зазначила народна депутатка, співголова фракції Ірина Геращенко.

"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн-членів НАТО. І завдяки жорсткій критиці фракції "Європейська Солідарність" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію і міністр братиме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради вже завтра поставити в порядок денний заяву ВР за реєстраційним номером 2327. Це апеляція до наших партнерів до НАТО щодо надання Україні ПДЧ", – зазначила парламентарка.

"Ця заява вже була ухвалена одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ України", – додала вона.

Також Ірина Геращенко наголосила, що партнери України по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші військові щодня роблять для захисту безпеки континенту.

"Учора на сході загинуло ще двоє наших військових – альфівців. Це еліта країни… Європа має цінувати внесок України, ту дорогу ціну, яку ми платимо за безпеку континенту. Ми маємо право отримати ПДЧ. Але для цього й Україна має займати проактивну позицію, а не мовчати", – зауважила політик.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162906
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас зебилы, вназло, будут кричать, что нам не нужно НАТО.
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Чтобы открыли дверь,надо в нее настойчиво стучаться.
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Так Коломойський что,зря с путиным тему про сто лярдов перетер?Конечно,теперь зебилам НАТО и ЕС не нужны.
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Сейчас зебилы, вназло, будут кричать, что нам не нужно НАТО.
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зачем о чем-то кричать, если курс в НАТО прописан в Конституции Украины? Геращенко и остальные псы пороха просто пиарятся, чтобы их 8-процентных лузеров не забыли "Евросолидарность" требует принять обращение к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ - Цензор.НЕТ 5706 Какой смысл сейчас в этом обращении, если нам ПДЧ не дадут с вероятностью 100%? чтобы в очередной раз торопыгами выглядеть? Сколько эпопея с безвизом тянулась? Сколько раз порошенко лоханулся со сроками?
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Чтобы открыли дверь,надо в нее настойчиво стучаться.
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Если постоянно стучатся и предлагать "купить пылесос", то скорее всего вы будите посланы
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Ну если для тебя это одно и тоже,то я,кажется,догадываюсь,за кого ты голосовал.
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ПДЧ ,звичайно, не пилосос,але ,як мені видається, Порошенко осідлав цього коника вже довший час тому..
І просто його"заїздив"...
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А мы то думали надо подходить по требованиям НАТО. ИМХО венгрия хрен подпишет нам нато пока спорные территории.
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в України немає "спірних" територій з угорщиною... в угорщини є спірні території з Словачиною, Румунією, Австрією та Сербією....також, можливо з Хорватією....
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Так вот. Внос такого решения в Конституцию чуть тенденциозно по сути. Для нас важно конечно. А вот для стран ЕС что видят нас такими как оно есть---к сожалению не факт. Тут давить пора давно. События в Грузии 11 лет назад, 2014 год у нас, Сирия---позволяют нам требовать. Тем более чуть просматривается хорошее начало нашей дружбы с США! Как ни странно---но у нас есть выбор. Не всем так было. Мы не Эстония. Это в США знают. Мы очень сильный базис влияния там где США не сильны. Регион Чёрного моря и не только. Турция слишком сложна. И это всё равно мусульмане. Пора работать громко. Тем более очень скоро через 2 года у наших братанов будет сильный момент---выборы. А там кашка по тихому варится. Только не ясно для кого. Надо подстраховаться. Там если полыхнёт---нам хлебать первыми. Тут сильные друзья только помогут. А мы как идиоты референдумы затеваем! Только богатые страны и народы там такое делают. И главная тема часто---что делать с геями---разгеять их, или загеять по самое оно!
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Так Коломойський что,зря с путиным тему про сто лярдов перетер?Конечно,теперь зебилам НАТО и ЕС не нужны.
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А чего при предьідущей власти єто не сделали? Не хватало времени между распилом бюджета имотдьіхом на Мальдивах?
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При предыдущей власти тема вступления в НАТО звуча лапрактически на каждой международной встрече руководства страны. Нынешние про это ни гу-гу. Тихий слив?
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пустопорожний треп, рассчитанный на лохторат. не даром говорят, звиздеть не мешки грузить
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А вот в Зеленского все по делу,что ни слово то золото.😀
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пока свинаручука не создал, тормос не продал, а по мелочи так кто не без греха?
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Да свинарчук у него в Раде уже есть.А тормос - это вы кацапы так,наверное,Томос называете?
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это ваши свинорылые фнтазии, при этом не важно или вы кацапорылые или хохлы
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/// Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. ///
Вот мы 9 декабря посмотрим, ценят нас или нет.
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ну примут что-то такое:
план действий по членству в НАТО:
1. изгнать рашистскую гадину со всей территории Украины
2. реформы
выполняйте
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Почему этой дуре еще не выделено койко-место в одной из палат психдиспансера?
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где вы были 5 лет?
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А чего они не визжали об этом целых пять лет и кому мы там надо, если у нас идет война? Просто пустой треп. Да и кто об этом заявляет, геращенко ? Хоть рассмешила.
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а как требует? категорически или гневно?
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А зебилам в Балалайню хочется,там бензин дешевле.
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Им хочется колбасы по 3 рубля, газа по 50 копеек, ни о чем не думать и при этом все иметь. И причем все это уже сегодня. Раньше это называлось где-то так: вы.....ся и не надуться.
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С таким же успехом можно было требовать у гитлера закрыть концлагеря.
Такие вопросы решаются не словами, а силой и только силой
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повторю для особо одаренных тупой треп для лохов.
North Atlantic Treaty Organization, нам очень долго не светит, к сожалению. там есть четкие требования
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учи матчасть хотя бы в гугле, я за уроки беру дорого
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И что? Похерить эту тему, как безнадежную? Если хочешь войти - нужно стучать в дверь, узнавать требования и выполнять. Если тупо стоять и смотреть в закрытую дверь - она для тебя никогда не откроется.
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Це не заявка,а вже прохання надати ПДЧ.
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повна дурня.. нема такого в політиці ПРОХАННЯ
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далі буде від "ЄС"
слізне
уклінне
...
прохання.. "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 5084
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ,,,,,,,??.
. Коломойцы- диетуют...
.
Зеленейсские --ЗАПИСЫВАЮТЬ,,
?!

.
.

"Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 2169
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Ахахахха
5 лет были у власти и ПДЧ не получили а сейчас требуют ?!?
Это рассчитано на 8% не самых умных людей Украины
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Зачем без конца тиражировать заведомую муйню? По уставу НАТО страны со спорными территориями не принимают. Крым - спорная территория? Донбасс? Все.
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