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 Суспільство
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Все про:суд (5736) Бахматюк (77)

 В Офісі президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, - адвокат

Адвокатам чиниться протидія в ознайомленні з матеріалами справи Писарука-Бахматюка, а "нові прізвища" в Офісі президента хочуть заволодіти активами Олега Бахматюка, заявляє адвокат Олексій Шевчук.

У понеділок, 2 грудня, у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулась пресконференція на тему "Недопущення адвокатів до матеріалів справи Писарука-Бахматюка", на якій адвокати Олега Бахматюка розповіли про порушення під час проведення слідства НАБУ щодо рефінансування VAB Банку. У пресконференції взяли участь юристи Тетяна Козаченко, Дмитро Лошаков та Олексій Шевчук.

В Офісі президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, - адвокат 01

Адвокати Бахматюка заявляють про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного. Зокрема юрист Олексій Шевчук заявив, що саме провадження було відновлене з порушенням закону, а сама справа Писарука-Бахматюка є абсолютно політизованою.

"Справі більш ніж 4 роки, вона закривалася 4 рази, і всупереч усім нормам чинного законодавства вона генеральним прокурором і його заступником Каськом передана на розслідування в НАБУ, хоча справа була закрита головним слідчим управлінням, були досліджені всі обставини справи. Але діючій владі потрібні справи, які можуть бути популярними, - заявив Шевчук. - Нам, адвокатам, чиниться протидія в ознайомленні з матеріалами справи. НАБУ розслідувало цю справу понад рік, і нічого не здійснило в цій справі. Наш клієнт ніколи не мав ніякого процесуального статусу. І лише за появи нових прізвищ у Генеральній прокуратурі, нових прізвищ в Офісі президента - прізвищ, які захотіли заволодіти активами Олега Бахматюка, з’явилися нові дії НАБУ".

Також Шевчук повідомив, що адвокатам не дали можливості ознайомитись з матеріалами справи. "Ми двічі були в НАБУ, нам навіть не дали можливості потрапити всередину. Детективи до нас не вийшли, і ми були змушені звернутися зі скаргою в Управління внутрішньої безпеки", - повідомив юрист. Адвокат також наголосив, що підозра Олегу Бахматюку так і не була вручена, а самі юристи тиждень марно намагались отримати від НАБУ пояснення, у чому ж саме звинувачують їхнього підзахисних.

Нагадаємо, що "VAB Банк" – один із тих банків, які були виведені НБУ з ринку у 2016 році. Щодо посадових осіб банку та НБУ наразі проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесмену.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162904
 
 
 Топ коментарі
 
Те, кто сдается всегда выплачивают репарации победителям. А затем победители поставят памятник своим задроченцам на Майдане "Незалежности ".
Как савецкому солдату в оккупированной Болгарии.
Мир на их условиях к этому обязывает.

В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат - Цензор.НЕТ 755
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Итого полгода президентства ЗЕ ушло на отжим для Коломойского рынка нефтепродуктов, компенсаций МАУ и передела по него рынка.

Моника Зеленски полностью выполнила свои обещания только перед одним своим избирателем - Коломойским.
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Выйдешь за Бахматюка на соемайдан?
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Самые честные банкиры, судьи и прокуроры.
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Те, кто сдается всегда выплачивают репарации победителям. А затем победители поставят памятник своим задроченцам на Майдане "Незалежности ".
Как савецкому солдату в оккупированной Болгарии.
Мир на их условиях к этому обязывает.

В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат - Цензор.НЕТ 755
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Какие активы бахматюка и кто хочет завладеть, если есть закон об ответственности владельцев банков всем своим имуществом перед кредитоорами
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Так Бахматюк вроде бы не против погасить долг.Дело в том,что Бенины слуги хотят весь бизнес и всю землю бахматюковой компании.
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И кто же это в офисе зеиздента может хотеть чужого...

Ну не Богдан же в самом деле.
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Есть там одна такая постоянная посетительница,с бородой.
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Благодаря зеленой плесени, сокращаю легальный бизнес и увольняю 20% работников.
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Пукшин и Богдан с помощью Сытника (НАБУ) и Трубы (ГБР) решили "раздеть" Бахматюка на несколько сот тысяч гектар пахотной земли..
этот секрет Полишинеля о котором все знают уже более месяца..
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бахматюк ни копейки не вернул юр. лицам и вкладчикам двух своих банков
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я не обеляю Бахматюка, просто эти два рейдера: Пукшин и Богдан, воспользуются проблемой Бахматюка в своих интересах, и продадут ему "решение проблемы" за несколько сот тысяч га с/х земли.. а долг Бахматюка просто повесят на налогоплательщика..
проблема Зеленского, что он привлек к себе откровенного уголовника - Андрея Богдана..
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Итого полгода президентства ЗЕ ушло на отжим для Коломойского рынка нефтепродуктов, компенсаций МАУ и передела по него рынка.

Моника Зеленски полностью выполнила свои обещания только перед одним своим избирателем - Коломойским.
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добавь это
02.12.19 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель.
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Ну уже хоть какой ни какой,а прогресс.😀
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"БАХМАТЮК"- это спецоперация по отвлечению внимания от Коломойского.
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фиг с ними хай берут, это не новость о переделах собственности с каждой новой властью. придут следующие--отберут у них. это такой калейдоскоп--смотришь, а там по кругу картинка меняется
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Кто мне может объяснить: зачем в Украине я плачу налоги?
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