 Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую сотням співробітників Національної поліції, які не спали цієї ночі задля того, щоб знайти вбивць трирічного малюка. Були допитані десятки свідків, зняті відеозаписи з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину. Завдяки такій швидкій та ефективній роботі було затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в виконанні замовного вбивства. Звісно, що ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько – В’ячеслав Соболєв. Поліція продовжує слідчі (розшукові) дії зі встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину – його організаторів та замовників. Усі засоби масової інформації запрошуються на відкрите судове засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних осіб. Про час та дату інформація буде пізніше", - розповів Геращенко.
Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
То...ВЕРЮ...ВЕРЮ!
Как сей липидный представитель секс меншинств сделал свою карьеру...вместе со своим патроном Рюкзаковым)))
Захищая Европейськи цинности цих товарыщив в пагонах...и без)))
Прям за СТВОЛ....))))
Убили б депутата с Донецка, через день все б затихло. А убийством ребенка можно спокойно информационно прикрыть продажу Земли 4-го декабря в ВР.
Его шо нанимали НИЩЕБРОДЫ!?)))
не выстачило шекелей на матерого боевого пса с опытом утилизации?
МУТНАЯ ПОКАЗУШНАЯ ИСТОРИЯ С НЕПОНЯТНЫМ СЮЖЕТОМ...
А тут какой то лошкопед с берданкой пуляет одиночным по движущейся цели...при этом уходит с места без контрольного...
Это явная показуха...
Как говорил Станиславский...НЕ ВЕРЮ!
СН уже не прет быдло!))))
Он подпишет все что угодно...
И помрет до суда ..
Вуаля!
Ментам медали и премии...
Зрителям шоу...
БЕНЕ землю и бабло!
Ты шо не ПАТРИОТ!?)))
Так кого тогда задержали??? Двух свидетелей что ли?
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Общее количество таких запросов - более шести десятков, своевременно не направленных прокурорами в органы досудебного расследования.
Конкретно по этому делу прокуроры 9 месяцев не отдавали материалы в полицию, соответсвенно без них не определяли следователя.
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Сейчас - первый замгенпрокурора Касько.
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