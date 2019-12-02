 Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую сотням співробітників Національної поліції, які не спали цієї ночі задля того, щоб знайти вбивць трирічного малюка. Були допитані десятки свідків, зняті відеозаписи з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину. Завдяки такій швидкій та ефективній роботі було затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в виконанні замовного вбивства. Звісно, що ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько – В’ячеслав Соболєв. Поліція продовжує слідчі (розшукові) дії зі встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину – його організаторів та замовників. Усі засоби масової інформації запрошуються на відкрите судове засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних осіб. Про час та дату інформація буде пізніше", - розповів Геращенко.

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Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.