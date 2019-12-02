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 Події, Київські новини
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Все про:замовне вбивство (58) МВС (1419) Геращенко Антон (457) Вячеслав Соболєв (2)

 Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко

Завдяки швидкій і ефективній роботі правоохоронців затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у виконанні замовного вбивства.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую сотням співробітників Національної поліції, які не спали цієї ночі задля того, щоб знайти вбивць трирічного малюка. Були допитані десятки свідків, зняті відеозаписи з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину. Завдяки такій швидкій та ефективній роботі було затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в виконанні замовного вбивства. Звісно, що ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько – В’ячеслав Соболєв. Поліція продовжує слідчі (розшукові) дії зі встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину – його організаторів та замовників. Усі засоби масової інформації запрошуються на відкрите судове засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних осіб. Про час та дату інформація буде пізніше", - розповів Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: Кілер не врахував швидкість машини, він діяв не один, затримано 18-річного підозрюваного

Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко 01

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162902
 
 
 Топ коментарі
 
Как работают когда это в интересах жирной чиновьей жопы... а убийство пьяными ментами 5летнего пацана, как-то уже совсем забылось, и оружия нет, и кто стреллял среди белого дня тоже никак не могут узнать, мусорня йоб...я
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Ну если вещает Антонина Геращенко...
То...ВЕРЮ...ВЕРЮ!
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Антін забув дописати в своєму пості що хлопчик був безробітний, а тато поїхав раніше на жовтий колір світлофора тому так сталося.
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Депутаты не хотели менять жизнь. А жизнь поменяла сама им себя.
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Ну если вещает Антонина Геращенко...
То...ВЕРЮ...ВЕРЮ!
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За сладкую АНТОНИНУ вы в ютуде найдете кучу инфо...
Как сей липидный представитель секс меншинств сделал свою карьеру...вместе со своим патроном Рюкзаковым)))
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Ссылки не вылажу...так как ЦН люто за это банит)))
Захищая Европейськи цинности цих товарыщив в пагонах...и без)))
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Антін забув дописати в своєму пості що хлопчик був безробітний, а тато поїхав раніше на жовтий колір світлофора тому так сталося.
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Как работают когда это в интересах жирной чиновьей жопы... а убийство пьяными ментами 5летнего пацана, как-то уже совсем забылось, и оружия нет, и кто стреллял среди белого дня тоже никак не могут узнать, мусорня ***...я
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Не забылось, виновный уже установлен и инфа об этом была на Цензоре, а вот оружие, действительно, так и не нашли..пока что.
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Когда преступление так быстро раскрывается, возникает подозрение, что так было и задумано изначально заказчиками.
Убили б депутата с Донецка, через день все б затихло. А убийством ребенка можно спокойно информационно прикрыть продажу Земли 4-го декабря в ВР.
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18 летний киллер...это так преллесно!
Его шо нанимали НИЩЕБРОДЫ!?)))

не выстачило шекелей на матерого боевого пса с опытом утилизации?
МУТНАЯ ПОКАЗУШНАЯ ИСТОРИЯ С НЕПОНЯТНЫМ СЮЖЕТОМ...
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Та сама підозріло думка і мене не полишає. Воно у 28 років навіть терміново не служило. Де ж зіжброєю встигло познайомитись? Та ще й оволодіти б мало. А це не так просто, як може здатися тим, хто зі зброєю справ не мав. Стріляти у рухом машину - це вже людина повинна була мати певні навички, які виробляються роками.
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100% все рухомое обычно валится с автоматического оружия...так как даже профи х..попадут с первого раза по цели...

А тут какой то лошкопед с берданкой пуляет одиночным по движущейся цели...при этом уходит с места без контрольного...

Это явная показуха...
Как говорил Станиславский...НЕ ВЕРЮ!
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Просто кто то решил бросить 73% дурныков погрызть очередную смишную косточку...
СН уже не прет быдло!))))
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А случайному пацыку...настучат по печени и по почкам...
Он подпишет все что угодно...
И помрет до суда ..

Вуаля!
Ментам медали и премии...
Зрителям шоу...
БЕНЕ землю и бабло!
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В профсоюзе киллеров ищите, те же что убили Ганзюк....
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Ну если сам Геращенко сказал то ....... точно брехня! И двух недель не пройдет и все переменится!
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А убийц Небесной Сотни никто не ищет? Уже 6 лет прошло. Как всегда покушение на чиновника и предателя в Украине воспринимается как государственная измена.
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Ты шо хочешь шо б Путин НАПАВ!?
Ты шо не ПАТРИОТ!?)))
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Там все понятно. Сам Натаньяху признавался , что на Майдан перебросил ветеранов ЦАХАЛ. А кто больше всех ненавидит сотни лет украинцев ? Только иудеи. И убивать у них не грех, а закон - "Глаз за глаз, зуб - за зуб". Спасибо козакам Хмельницкого , которые их щемили. Вот ответка и прилетела.
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Нашли убийц -плохо, не нашли б убийц - еще хуже...Кто знает, как должно быть, отпишитесь!
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Должны быть найдены и осуждены по всей строгости исполнители (пешки), организаторы и заказчики. Казалось бы, чего проще? Но, этого не произойдёт.
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Преступление было совершено вчера поздно вечером, сегодня уже найдены убийцы! Блин, дайте срок и будут найдены заказчики, тем более, что зная этого депутата от БПП, не так уж и трудно предположить, откуда ноги растут.
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Ну-ну...поглядим. Ради депутата может и найдут, но, где-то в недосягаемом месте. К примеру, в рашке. Типа, мы нашли, но достать его, увы, не можем.)
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А как же расследование котла и убийства людей на майдане, а Геращь?
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заказчиков, по старой украинской традиции, не найдут никогда
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Какое двоякое чувство, когда хорошую новость сообщает это лживое мурло.
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задержаны двое подозреваемых. Организаторов и заказчиков продолжают искать....

Так кого тогда задержали??? Двух свидетелей что ли?
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Вот и Антон Геращенко с пулом новостей нарисовался. Видно со спикерами в полиции совсем туго. Советникам министра МВД приходится отдуваться.
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То бреше аваківський слівний бачок Антоха Геращенко це все непотрібно слухати. Банальний піар. Поліція працює тільки в тому випадку якщо стосується якогось депутата. Єдине що шкода дитинку яка взяла на себе смерть замість того щоб жити. А це лайно буде далі ходити по світу.
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Судя по истерике слуг Порошенко, о том, что исполнители воевали у Червня, всем уже известно... Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5587
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Dubinsky.pro, [02.12.19 13:38]
Разобрался в истории «слива» дела Татькова-Емельянова из-за которого расстреляли машину Соболевых.
Глава следствия Нацполиции Цуцкеридзе пытается получить материалы этого следствия у прокуратуры уже не сколько месяцев. При этом письма об истребовании материалов отправлялись в прокуратуру начиная с июня.
Общее количество таких запросов - более шести десятков, своевременно не направленных прокурорами в органы досудебного расследования.
Конкретно по этому делу прокуроры 9 месяцев не отдавали материалы в полицию, соответсвенно без них не определяли следователя.
При Луценко за «слив» этого дела отвечал первый замгенпрокурора Сторожук.
Сейчас - первый замгенпрокурора Касько.
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А ось і наш замміністра проявився! Найоперативніший. А давайте згадаємо, як так само оперативно він звітувався про затримання підозрюваного у вбивсті Гандзюк - був такий бідося безробітний. Було таке? Ой, було... Теж усі мотиви, і докази, і свдоцтва наводив. "Мєсто встречі ізменіть нельзя" типа...
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Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне."И Семенов, и Лаврега были у меня", - сказал он, комментируя информацию источников OBOZREVATEL.

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года. "Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - сообщил командир.
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Гергерт - интересная фамилия. Так у нас Украинск. добров. армия или Иудейская Добр. армия?
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