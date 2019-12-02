 Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС - велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім'ям загиблих героїв", - зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

СБ України всебічно підтримає сім'ї загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Як повідомлялося раніше, диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.