 Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну

Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta Wyborczą, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На запитання про те, чи вірить він президенту Росії Володимиру Путіну, Зеленський відповів: "Я не довіряю нікому. У школі мені подобалася математика, все було зрозуміло. Ви розв’язуєте рівняння з одним або кількома невідомими. А тут усе невідомо, зокрема і в нас, в політиці в нашій країні. Я прийшов у президенти з бізнесу, і тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси".
https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk
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"Посмотри на меня в виза́тор, родной. Какая точка отвечает? -зелёная! Теперь на него посмотри -тоже зелёная. И у тебя зелёная! А теперь на Уэфа посмотри, какая точка- оранжевая? Это потому, что он чатланин! А мы пацаки."
21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/Уже забыли ,что брехали?
Слухав би безперестанку. Ото б якимось реперам використати це у своєму опусі. Був би przybój
срока своего он не досидит, но Украине от этого легче не будет
В силу своей слабости, алчности, просто глупости люди предпочитают скрываться от настоящего в придуманой ими же параллельной реальности.
Вопрос: как в такой ситуации может остановиться агрессор, если жертвы де-факто стимулируют его на продолжение банкета?
Твій тато вчитель Історії, спитай у нього, чим закінчувались мирові угоди з московією... Історія - наука... У тебе є шанс зробити так, щоб вона не повторилась...
Ми Вільний Народ!!!
Упаси боже, там все болты кувалдами забивались, хуже тракторов не было на планете.
Як не намагаються на ЮМЗ трактор зробити, всерівно виходить ядерна ракета Сатана...
Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем - неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом «восстановления территориальной целостности Украины».
До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой Минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.
Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает»В чем же, Моника, твой интерес?