 Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну

Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta Wyborczą, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання про те, чи вірить він президенту Росії Володимиру Путіну, Зеленський відповів: "Я не довіряю нікому. У школі мені подобалася математика, все було зрозуміло. Ви розв’язуєте рівняння з одним або кількома невідомими. А тут усе невідомо, зокрема і в нас, в політиці в нашій країні. Я прийшов у президенти з бізнесу, і тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси".

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