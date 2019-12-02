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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) Путін (12024)

 Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну

Президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє в політиці нікому.

Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta Wyborczą, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання про те, чи вірить він президенту Росії Володимиру Путіну, Зеленський відповів: "Я не довіряю нікому. У школі мені подобалася математика, все було зрозуміло. Ви розв’язуєте рівняння з одним або кількома невідомими. А тут усе невідомо, зокрема і в нас, в політиці в нашій країні. Я прийшов у президенти з бізнесу, і тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162895
 
   
 Топ коментарі
 
Какие же у тебя интересы, ВОВА?
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Побольше выпустить "Скотов" на Г+Г Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4601
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Онли бизнес, ничего личного. Шо б можна было с концертами колесить, да "Сватов" снимать.
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ВОВА А ТЫ САМ СЕБЕ ВЕРИШЬ- В ТО ЧТО НЕСЕШЬ ЗА галиматью
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Путин запретил Зе ехать на саммит • Всплыли новые схемы в СН • Зепутат уже оправдывается за слова..---

https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk

. .
. !!!!!!!!!!!!!!!!
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Молодец. В нашей ситуации, это единственно правильная позиция.
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Провидец он,что ли,этот Данелия?
"Посмотри на меня в виза́тор, родной. Какая точка отвечает? -зелёная! Теперь на него посмотри -тоже зелёная. И у тебя зелёная! А теперь на Уэфа посмотри, какая точка- оранжевая? Это потому, что он чатланин! А мы пацаки."

Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину - Цензор.НЕТ 1456
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Оранжевая точка была у Ющенко. И что с ним стало?
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Зеля, ты Ху*лу, конечно, "не доверяешь", но твои интересы до запятой совпадают с его. Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину - Цензор.НЕТ 7818
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Щось Ваван сьогодні розпатякався. До чого б це?
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********... ты все просрал еще до начала переговоров, свинья
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В ходе президентской кампании Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды - "народовластие".

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/Уже забыли ,что брехали?
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Другие хорошие новости: Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов жёстко наехал на Гундяева обозвав его второразрядным агентом КГБ ВИДЕО. http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118604/vitse-premer-bolgarii-valerij-simeonov-zhyostko-naekhal-na-gundyaeva-obozvav-ego-vtororazryadnym-agentom-kgb-video.shtml
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А як це звучить болгарською Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4391
Слухав би безперестанку. Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4391 Ото б якимось реперам використати це у своєму опусі. Був би przybój
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Правильно, Вова! Но это же касается тебя и народа!
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а у тебя разве не одни интересы со своим кремлёвским хозяином?
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Якщо 9-го грудня на ЙОЛКІ не буде мінімум 500 тисяч люду. Зливайте воду. Ви припливли......
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Да уж его интересы точно не совпадают с интересами народа, ибо он защищает интересы своих хозяев и делает то что ему скажут.
срока своего он не досидит, но Украине от этого легче не будет
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Особенно г-н Зеленский, не доверяйте всяким крикунам, повязанным со старой властью.
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Да уж, в их случае звёзды сошлись самым "удачным" образом: интересы совпадают практически полностью. Да, тут не вера, тут чистое знание: Нормандский формат 2019 будет проходить под лозунгом "встретились два грёбаных одиночества"
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От "Блазня" в кресле президента толку не больше, чем от жабы - шерсти...
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На самом деле все переменные известны. Аналитической информации для этого за более, чем 100-летнюю и новейшую историю собрано предостаточно.
В силу своей слабости, алчности, просто глупости люди предпочитают скрываться от настоящего в придуманой ими же параллельной реальности.
Вопрос: как в такой ситуации может остановиться агрессор, если жертвы де-факто стимулируют его на продолжение банкета?
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Володя будуй танки... Реанімуй Дніпропетровський тракторний завод і відновлюй роботу Чорнобильської АЕС...

Твій тато вчитель Історії, спитай у нього, чим закінчувались мирові угоди з московією... Історія - наука... У тебе є шанс зробити так, щоб вона не повторилась...
Ми Вільний Народ!!!
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Дніпропетровський тракторний завод - это цех на ЮМЗ, который трактора делал?
Упаси боже, там все болты кувалдами забивались, хуже тракторов не было на планете.
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В свій час в Дніпрі жарт ходив... Його суть
Як не намагаються на ЮМЗ трактор зробити, всерівно виходить ядерна ракета Сатана...
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"Кремль готовится уничтожить Украину с помощью Зеленского" - Андрей Пионтковский

Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем - неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом «восстановления территориальной целостности Украины».
До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой Минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.

Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает»В чем же, Моника, твой интерес?
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У євреїв один інтерес---асобисті інтереси і особиста нажива. А інтеререси України і народа--це не для цієї нації. Україна для них територія для наживи,використовуючи лохів і дураків.
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всё правильно сказал. а сое-боты - копеечные малоросские клоуны.
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Він так і не відповів на питання, чи вірить він Путіну.
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Каждый раз, когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь, всегда найдется человек, который, ****, удивит своим идиотизмом!
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Меньше всего можно доверять слуге соседнего народа - никаких неизвестных нет, все четко = предатель и сопля, продающий Украину гитлеру ради хозяина Коломойского
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Твоя тупая инфа не стоит электроэнергии потраченной на печатание этого текста на компе, ибо не содержит в себе ничего чем-то обоснованного. Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 7528
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главное что бы твои хотелки не совпадали с оккупантом, а оно все к тому ведет
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Цікаво, хто тут пасивний, а хто активний?

Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 932
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