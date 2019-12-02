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 Політика України
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Все про:ВР (6234) кнопкодавство (40) Разумков Дмитро (300)

 Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися в Раді у 2020 році, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що облаштування місць народних депутатів у сесійній залі сенсорними кнопками відбудеться вже в 2020 році.

"Я сподіваюся, що сенсорна кнопка у депутатів з'явиться вже в 2020 році. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося", - заявив Разумков на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що сьогодні апарат парламенту намагається вирішити це питання без виділення додаткових коштів.

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"Сьогодні апарат Верховної Ради відпрацьовує це питання, ми шукаємо колег, які зможуть інтегрувати в існуючу систему "Рада" додаткову сенсорну кнопку", - сказав він.

За його словами, необхідність використання саме наявної системи ухвалення рішень і інтегрування в неї додаткового обладнання контролю персонального голосування зумовлена ​​відсутністю коштів на її повну заміну.

"Повна модернізація системи - це дорога процедура і на сьогодні грошей таких у бюджеті немає. Нова система "Рада-4" справді якісно і ефективно працює в Київській міській раді, але на сьогодні таких витрат поки не передбачено. Спробуємо вирішити питання "малою кров'ю", а якщо не вдасться, то звертатимемося до уряду з метою виділення додаткових коштів", - розповів глава парламенту.

Він зазначив, що порівняно з попередніми скликаннями випадків неперсонального голосування стало менше, але саме явище не зникло повністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162891
 
 
 Топ коментарі
 
А може і ні...
Пацани, ви з кожним днем марнуєте шанси на власну Державу, для наших і ваших дітей...
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Знаєте чому діти Генрі Форда стали знаменитими?) Чому діти Буша стали президентами...

У них була своя Країна, і вони потрапили в історію...
Чи був би у них шанс стати кимось наприклад в росії?) Внуки сталіна наприклад громадяни США... Вони ніхто, пранкери в татуюваннях з носами як у діда мороза червоними і великими від кокаїну...
Мораль в тому, що гроші, самі по собі, нічого не варті... Потрібні вміння за їх допомогою робити світ кращим.
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Мається на увазі сканування відбитків пальців, а за звичкою невірно називають сенсорною кнопкою.
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Ёпт.. А может и не появится.. Или как?
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А може і ні...
Пацани, ви з кожним днем марнуєте шанси на власну Державу, для наших і ваших дітей...
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Ну про своїх дітей думають - крадуть не гірше чим порошенковські чи януковичинські. Хоча зелені і є сумішшю порохоботів і ригів. Причому взяли найгірше...
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Знаєте чому діти Генрі Форда стали знаменитими?) Чому діти Буша стали президентами...

У них була своя Країна, і вони потрапили в історію...
Чи був би у них шанс стати кимось наприклад в росії?) Внуки сталіна наприклад громадяни США... Вони ніхто, пранкери в татуюваннях з носами як у діда мороза червоними і великими від кокаїну...
Мораль в тому, що гроші, самі по собі, нічого не варті... Потрібні вміння за їх допомогою робити світ кращим.
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лучше сенсорные педали после принятия закона об отрубке рук ворам Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде в 2020 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 6893
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я даже знаю, чем ее отдельные особи будут нажимать...
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А на хрен ця кнопка в Раді - ви її встановіть у Бені на смартфоні, а Клоуну про це можете навіть не повідомляти.
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