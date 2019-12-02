 Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися в Раді у 2020 році, - Разумков

"Я сподіваюся, що сенсорна кнопка у депутатів з'явиться вже в 2020 році. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося", - заявив Разумков на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, що сьогодні апарат парламенту намагається вирішити це питання без виділення додаткових коштів.
"Сьогодні апарат Верховної Ради відпрацьовує це питання, ми шукаємо колег, які зможуть інтегрувати в існуючу систему "Рада" додаткову сенсорну кнопку", - сказав він.
За його словами, необхідність використання саме наявної системи ухвалення рішень і інтегрування в неї додаткового обладнання контролю персонального голосування зумовлена відсутністю коштів на її повну заміну.
"Повна модернізація системи - це дорога процедура і на сьогодні грошей таких у бюджеті немає. Нова система "Рада-4" справді якісно і ефективно працює в Київській міській раді, але на сьогодні таких витрат поки не передбачено. Спробуємо вирішити питання "малою кров'ю", а якщо не вдасться, то звертатимемося до уряду з метою виділення додаткових коштів", - розповів глава парламенту.
Він зазначив, що порівняно з попередніми скликаннями випадків неперсонального голосування стало менше, але саме явище не зникло повністю.
Пацани, ви з кожним днем марнуєте шанси на власну Державу, для наших і ваших дітей...
У них була своя Країна, і вони потрапили в історію...
Чи був би у них шанс стати кимось наприклад в росії?) Внуки сталіна наприклад громадяни США... Вони ніхто, пранкери в татуюваннях з носами як у діда мороза червоними і великими від кокаїну...
Мораль в тому, що гроші, самі по собі, нічого не варті... Потрібні вміння за їх допомогою робити світ кращим.