 Завтра Верховний Суд розгляне касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Про це йдеться в пабліку "Спілка ветеранів війни з Росією", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра суд над танкістом Дмитром Балабухою, прийдіть! Важко поранений офіцер убив людину, яка майже вбила його. Дмитро отримав за це 8 років як за умисний злочин. Ми вимагаємо перекваліфікації на вбивство в стані сильного душевного хвилювання, що відповідає доказам і фактичним обставинам цієї трагедії. Присутність людей дуже потрібна, бо головуюча суддя вже приймає від військової прокуратури неналежні документи. Адвокати Марія Островська і Наталія Фещик заявили їй відвід. Це суд не над Дмитром, а над всіма ветеранами. Один за всіх і всі за одного!" - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Засідання Верховного Суду має розпочатися о 12:00





Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.