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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (475) Балабуха (9)

 Завтра Верховний Суд розгляне касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Завтра, 3 грудня, Верховний Суд почне розгляд касаційної скарги захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство.

Про це йдеться в пабліку "Спілка ветеранів війни з Росією", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра суд над танкістом Дмитром Балабухою, прийдіть! Важко поранений офіцер убив людину, яка майже вбила його. Дмитро отримав за це 8 років як за умисний злочин. Ми вимагаємо перекваліфікації на вбивство в стані сильного душевного хвилювання, що відповідає доказам і фактичним обставинам цієї трагедії. Присутність людей дуже потрібна, бо головуюча суддя вже приймає від військової прокуратури неналежні документи. Адвокати Марія Островська і Наталія Фещик заявили їй відвід. Це суд не над Дмитром, а над всіма ветеранами. Один за всіх і всі за одного!" - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Засідання Верховного Суду має розпочатися о 12:00

Завтра Верховний Суд розгляне касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 01
Завтра Верховний Суд розгляне касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 02

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162889
 
 
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Не убий.
І кожен отримає по діяніям його...

Добре хоч зараз цензор трохи заспокоївся і не написав, що вбитий кухар з трьома дітьми сепаратист... І проходив тренування на кухнях дири чи луганди...

Але всерівно ще дуже багато нюансів... Як це мало не вбитий Балабуха піднявся пішов і десь через 15 хвилин повернувся з ножем і нагіс смертельний удар пробивши грудну клітку...

Журналістика, це дійсно четверта гілка влади... І так само як і три інших, знаходиться в плачевному стані...
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травмы, контузии, ранения
Дмитрия оправдать, освободить, лечить
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Ну конечно другие ! Одна коррупционная сволочь , заменила другую .
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Военные приходят с войны с ранеными Душами. Нужно это учитывать. Возможно этот повар сказал такие обидные слова, что воин не выдержал и перешел в невминяемое состояние.
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Ни одни волос не может упасть с человека, без разрешения Свыше.
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Ніхто цього балабуху не вбивав. Не пропустили в черзі на маршрутку. То він купив кухонного ножа і зарізав того, хто його не пропустив. Звір. Такому місце в клітці у тюрмі чи психіатричній лікарні.
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Влепить ему лет 25-ть, чтобы его "душевное состояние" пришло в норму! Его и других подобных идиотов....
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В состоянии сильного душевного волнения не идут в магазин покупать нож для резки гуманоидов, так что мимо кассы. .
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