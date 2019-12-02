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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) корупція (2743) Трамп (2293) Волкер Курт (498)

 Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення президента США Дональда Трампа в корумпованості України.

Про це президент України сказав в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, текст якого наводить Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Зеленський заявив, що він проти того, щоб у Трампа склалося таке неправильне уявлення про Україну і що хоче від США відкритості у відносинах.

"Я не хочу, щоб Україна була фігурою на шахівниці великих держав, щоб її штовхали вперед або назад. Я хочу, щоб Україна стала суб'єктом і так сприймалася у світі серед великих гравців, таких імперій, як США, Росія, Китай.

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Я сподіваюся, що США допоможуть нам - і я сподіваюся - що вони зрозуміють, що ми суб'єкти, що вони не будуть домовлятися з іншими за нашою спиною. Сполучені Штати посилають щось на зразок сигналу світу, Міжнародному валютному фонду і Світовому банку, Європі. А коли говорять: Україна - корумпована країна, це дуже жорсткий сигнал. Я хочу, щоб Сполучені Штати зрозуміли: Це вже інша країна, ми зовсім інші люди. Звичайно, органи влади вже давно були корумповані, але ми всі очищуємося", - сказав він.

Говорячи про те, що б він, як Президент, хотів би зробити, щоб переконати Трампа в цьому питанні, Зеленський сказав: "Мені не потрібно його переконувати. Я сказав йому на нашій зустрічі, що не хочу, щоб у нього була така картина про нашу країну. І що він просто повинен приїхати сюди і подивитися, як ми живемо і, перш за все, хто ми такі. Мені здалося, що він мене почув. Принаймні, він сказав на зустрічі: Так, я бачу, що вони молоді, нові люди. У нас була велика делегація на зустрічі".

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на свідченнях у Конгресі заявив, що Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162886
 
 
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Фу полудурок, и здесь попередников впихнул...(
Позорник хренов, трус и подонок - столько зашкваров, как в нынешнем правительстве и представить было трудно раньше!
Начиная с нынешнего "Президента"! Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 9647
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Для того щоб вони зрозуміли, що "мы субъекты, что они не будут договариваться с другими за нашей спиной", ти не повинен домовлятись з ху*лом за спиною українців, а в першу чергу не йти на капітуляцію, тоді і у Трампа і в США складеться "правильное представление" про Україну, як державу і про Зеленського, як про президента, а не як кремлівсько-коломойську маріонетку
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Че оно безсовестно врет? Те же самые люди.... Люди коллаборанта Бенито Коломойского..... Они что думают, что на Западе тупые люди и не осведомлены, кто за этим зверинцем стоит???

Своим зебилам втирайте дичь про других людей, а не Западу.... Особенно западные спецслужбы знают кто вы и что вы из себя представляете..... кубло предателей Украины....
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ну откуда Дональду знать, что мы давно не носим нянечкам шоколадки в ясли и шампанское в роддом?
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Що цей бєнін блаЗєнь Вофка не ляпне то все мимо. Може вже краще нехай цей "Ампіратор" і вдень в памперсах ходить, аби від Його Величності козлячим лайном не так смерділо
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- Так тебя ж намедни повесили...
...
- А! Вспомнил! Ведь это не меня повесили!
- То ж кто был?
- Гришка-разбойник...
- Ага! А я, наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец.
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А любимая трампом раша совсем не коррумпированная
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Ну то вже як на підконтрольних антипорошенківських каналах скажуть, то так і буде.
А ще краще в «Сватах», якось це обіграти, типу: «Трмп уже совсєм ***умом поєхал, какая каррупція? какіє конвєрти? какоє елєктрічество із россіїї? какіє 22 квартіри і 17 БМВ і Мазєратті? Всьо ісчєзло 21 апрєля 2019 !»
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Кловун забув що він не на сцені і його тупий гумор ніхто не оцінить...
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Ок, коррупцию подолано, Петя больше не крадет.
Однако субсидии срезают, тарифы растут и расходы на областные бюджеты порезали. Если не начнут продавать землю, то экономика обрушится.
Вопрос знатокам - где деньги которые раньше "разворовывал" проклятый барыга?
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идиот идиоту руку моет... За что вот это самое амерам и нам...?
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Я не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав,(ход пешки- рукой рашиста сделал фриц"штанмаер"
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Расскажи ему про "другого" Авакова, Портнова, Хорошковского, а заодно что ты не знаешь человека по фамилии Коломойский.
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"Я хочу, щоб Україна стала суб'єктом і так сприймалася у світі серед великих гравців"
Серед великих гравців статевим органом на клавішних інструментах? Ні, тут такий великий тільки ти один, випускник консерваторії для божевільних
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А вот вам сиквел сериала "Слуга народа"

У зелектората память как у золотой рыбки, можно каждый день новое обещать. Поэтому и нужны такие ролики-напоминания: ссылка на ютуб
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Володя, пустые слова ни кому не нужны! Когда начнете сажать коррупционеров начиная с кучмоноидов и до мародеров, и начнете возвращать награбленное в казну, тогда вам начнут верить... Подсказочку дам - проехать бульдозерами с автозаками по кончазаспам и вытрусить этих барыг по полной... Ни какой МВФ не понадобится... Саакашвили уже так делал, а у вас кишка тонковата по-ходу...
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"Я хочу, чтобы Украина стала субъектом и так воспринималась в мире среди великих игроков, таких империй, как США, Россия, Китай."

Как говорится - ржу не могу!.... Украине до великих держав, как "до Китая раком"! Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 2653
Источник: https://censor.net.ua/n3162886
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"Я хочу, чтобы Украина стала субъектом и так воспринималась в мире среди великих игроков, таких империй, как США, Россия, Китай"
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дебил даже не знает и не видит различий между США, Россией и Китаем.
Не знает, что США и Китай не империи ни разу.
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Как был ...уйлом, ...уйлом и остался. Мелким и гнусным.
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