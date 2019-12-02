 4 грудня в Раді відбудуться слухання щодо ринку землі, - Стефанчук

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми проведемо політико-правову дискусію в стінах парламенту, яка стосується відкриття ринку сільськогосподарських земель, тому за її результатами ми будемо також мати можливість врегулювати ці питання, вислухаємо всі сторони", - сказав Стефанчук.
Экспансия...
Слизький, влізливий елемент жидівський, мов вода повені, вдирався у всі закутки, всі шпарки, кишів, немов тисячі хробаків, показувався всюди, де його ніхто не надіявся. Докладне знання простого люду, умілість використовувати його, ошукувати в дрібницях на кожному кроці - надавали жидам велику перевагу. Тисячі й тисячі робітників гинули за марний зиск, а жиди збивали тисячі й мільйони.
І.Франко.
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.