 4 грудня в Раді відбудуться слухання щодо ринку землі, - Стефанчук

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми проведемо політико-правову дискусію в стінах парламенту, яка стосується відкриття ринку сільськогосподарських земель, тому за її результатами ми будемо також мати можливість врегулювати ці питання, вислухаємо всі сторони", - сказав Стефанчук.

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