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 Політика України
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Все про:ВР (6234) Стефанчук Руслан (97) ринок землі (39)

 4 грудня в Раді відбудуться слухання щодо ринку землі, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 4 грудня відбудуться парламентські слухання щодо відкриття ринку землі.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми проведемо політико-правову дискусію в стінах парламенту, яка стосується відкриття ринку сільськогосподарських земель, тому за її результатами ми будемо також мати можливість врегулювати ці питання, вислухаємо всі сторони", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162883
 
 
 Топ коментарі
 
Спешат аж спотыкаются хотят "поработать" до Нового Года и всё
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Просто олигархат прокацапский сильно давит. Надо побыстрее землицу скупить, за московитские нефте-баксы.
Экспансия...
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Встреча в Париже, это прикрытие. Главное для них - это продажа Земли.
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Спешат аж спотыкаются хотят "поработать" до Нового Года и всё
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Ну что ж посмотрим , 4 декабря возле ВР Козацького рода украинцы или все таки иудейского?
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Просто олигархат прокацапский сильно давит. Надо побыстрее землицу скупить, за московитские нефте-баксы.
Экспансия...
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...дєньґі жґут ляжку... іх же нада взлохматіть...(с)
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Без шин, без голодуваня, без мітингів у 20-30 тис. соросівських свиней не спинити.
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Это не соросовские свиньи , а Кисинджера, хозяина Путина.
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Встреча в Париже, это прикрытие. Главное для них - это продажа Земли.
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"Ми так хотим"- лозунг зеленої влади. Де тут про бажання 73%?
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Продавали. Ми забули Франка, Шевченка, Грушевського. Залишили їх для ритуального покладання квітів.

Слизький, влізливий елемент жидівський, мов вода повені, вдирався у всі закутки, всі шпарки, кишів, немов тисячі хробаків, показувався всюди, де його ніхто не надіявся. Докладне знання простого люду, умілість використовувати його, ошукувати в дрібницях на кожному кроці - надавали жидам велику перевагу. Тисячі й тисячі робітників гинули за марний зиск, а жиди збивали тисячі й мільйони.

І.Франко.
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Жидівня крутилась та гомоніла коло кожної хати, - писав І.Франко, -
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.
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Никто их не выбирал в таком количестве. Они подкупили социологов, а потом подтосовали результаты выборов под социологов.
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если земля не будет поделена на всех жителей страны или не останется у государства с последующей арендой--людям не имеющих шаровых паёв и земли в аренде--побоку эта мышиннаая возня
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