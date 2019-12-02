 Рада може провести додаткові пленарні засідання наступного тижня, - Стефанчук

Про це заявив у ході погоджувальної ради перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"З огляду на такий плідний графік, я вважаю, що подивимося, як нам вдасться, але, мабуть, перед новим роком треба більш плідно попрацювати. Ви знаєте, що у нас тільки два тижні пленарні - це 3-6 і 17-20 грудня. Тиждень 9 -13 у нас заплановано як комітетський, тому я хотів би, щоб ми обговорили можливість використання цього тижня і як комітетський, і як пленарним. Ми це обговоримо. Якщо таке рішення буде прийнято, то тоді сформуємо відповідне рішення комітету регламентного", - сказав Стефанчук.
Також такі плани парламенту прокоментував після засідання погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Сьогодні на Погоджувальній раді Руслан Стефанчук говорив про те, що можливо буде, якщо буде воля депутатів на це, наступний тиждень буде комбінований: поєднуватиме в собі і засідання комітетів, і будуть деякі дні виділені під засідання Верховної Ради. Однак сьогодні про це поки рано говорити, потрібно ще отримати фідбек від народних депутатів і треба ще рішення регламентного комітету", - сказав він.