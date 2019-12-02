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Матеріали за темою:
Все про:декларація (599) Новак Наталія (11) електронне декларування (630) НАЗК (673)

 Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Водночас важливо, що має бути нульова декларація або фінансова амністія. Тобто має бути точка відліку, за якою вже все: якщо ти щось не задекларував - відповідай за законом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.

"Останнім часом, дедалі частіше почали говорити про можливий перехід на загальне декларування. Я також вважаю, що декларувати повинні всі і вся, хоча ця норма може бути не популярною. Прості люди запитають: а ми тут до чого? Нехай декларують олігархи. І середній клас швидше за все теж не захоче подавати декларації. Тому що у нас всі звикли жити в тіні. Але якщо навіть бабусі й декларувати нічого, то за пенсіонера Пенсійний фонд може просто посилати дані - і все. Можна один раз задекларувати своє майно - і не потрібно декларувати його щороку, якщо нічого не змінювалося. Але якщо ти щось купив, витратив гроші, ти повинен ці зміни вносити в декларацію. Тоді, якщо у якоїсь бідної сусідки раптом з'явився шикарний будинок або шикарна машина, її можуть запитати: йди сюди, де ти взяла це? І якщо людина не може пояснити джерело походження грошей на придбання цього майна, її можна притягнути до відповідальності за несплату податків. Аль Капоне за що посадили? За несплату податків. За незаконне збагачення посадити важче. Можна, але важче. А ось тут - залізно", - підкреслила Новак.

Читайте також: У НАЗК приходять "листи-підказки" щодо майна декларантів, які дуже часто містять реальну інформацію про порушення, - т.в.о. голови агентства Новак

"Це ж шлях до того, щоб не платили в конвертах, тому що будь-яка людина, яка захоче показати, що у неї є квартира, машина, мусить знати, що їй доведеться сказати, де вона взяла кошти. Це призведе до того, що все-таки люди будуть відмовлятися від тіньових заробітків. І роботодавці все одно змушені будуть платити зарплати в білу. Звичайно, це не означає, що все відразу стане на свої місця. Але починати з чогось - треба. При цьому важливо, що все-таки повинна бути нульова декларація або фінансова амністія. Тобто має бути точка відліку, за якою вже все: якщо ти щось не задекларував - відповідай за законом", - зазначила голова т.в.о. НАЗК.

"Дуже важливо також під час проведення фінансової амністії передбачити, що люди зобов'язані покласти гроші в банк. Тому що корупціонер спеціально задекларує велику суму в готівці, наприклад, той же суддя, а потім цю суму добере на хабарях. Якщо ж гроші понесуть в банки, це буде вигідно всім. Зокрема, державі, тому що буде наповнюватися бюджет. У цілому амністія капіталів має привести до того, що податки в нашій країні нарешті почнуть платити. Амністія капіталів не популярна в нашому суспільстві тому, що люди хочуть справедливості, хочуть повернути незаконно приватизоване. Але, на жаль, в більшості випадків, терміни позовної давності вже давно пройшли, а майно кілька разів перепродано. Чіпляючись за минуле, ми ризикуємо втратити майбутнє", - резюмувала Новак.

Повний текст інтерв'ю з тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Новак читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162881
 
   
 Топ коментарі
 
Вы с декларациями нардепов не можете дать ладу, а тут вся страна сдаст, это же какой вам штат тогда нужен для выполнения вашей работы!? А не пошла бы ты на куй!?
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З себе почніть. Покажіть приклад. І так років 5. А потім одна і до людей братися. І карате своїх і себе за брехливі декларації. Тоді можливо люди вам повірять. Хоча ні. Саме вам не повірять.
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Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак - Цензор.НЕТ 8709 Вітаю 73%, ви зробили це разом! Хотіли чужого, віддасте своє
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Вы с декларациями нардепов не можете дать ладу, а тут вся страна сдаст, это же какой вам штат тогда нужен для выполнения вашей работы!? А не пошла бы ты на куй!?
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Так как раз декларации бояр и не будут трогать,
а холопьё это гуано собралось доить по полной.
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Та им холопские декларации нужны для того чтобы утопить в широком море "декларирования" боярские. А доить быдло у них и без "деклараций" хорошо получается, через цены на комуналку, через цены на энергоносители, через оценку недвижимости для налогообложения и прочие собачьи радости!
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это же какой вам штат тогда нужен для выполнения вашей работы!?

...
Довірять це штучному інтелектові. Комп'ютери слідкуватимуть за усіма й кожним.
Як в концтаборах Сіньцзян-Уйгурського АО в Китаї.
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Ага))) я и вижу как компьютеры наблюдают все 29 лет за декларацими чиновников)) Хорошие компьютеры, ничего не видят))))) Тут систему пенсионного фонда наладить не в состоянии, а вы про все ився.. не смешите будь ласка))) вы хоть одно отчественное ПО поюзайте, ПО полное говоно, покрайней мере то что я юзал!
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Головне, щоб інформація накопичувалась. А коли ти станеш Алькапоною, тоді тебе й посадять.
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З себе почніть. Покажіть приклад. І так років 5. А потім одна і до людей братися. І карате своїх і себе за брехливі декларації. Тоді можливо люди вам повірять. Хоча ні. Саме вам не повірять.
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Не вийде. Довіри до них немає. От я наприклад вважаю, що вони роблять інвентаризації майна громадян для того, щоб визначити ласі кавалки і рейдерством ними заволодіти.
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Как понимать всеобщее декларирование?
Всеобщее так всеобщее... Тогда моим Шарику с Мурзиком и попугайчику Кешеньке тоже придется подавать декларации только потому, что они тоже привыкли жить в тени? Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 2394
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Або тупо конфіскувати усе під гаслом "отнять и поделить", потім поділити між собою, а холопню переселити в трудові бараки, де буде койкомісце, очко, очки и тапочки (а також роба і мінімум металевого посуду).
В "ленінські..." пардон, в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години".
А щоб не бунтували - може, дадуть смартфона з доступом до ліцензованої у кацапів (на основі чебурнету) системи IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю). Там можна буде подивитися 95 квартал, "с вати" та подібний контент. Але для цього треба бути "ударним передовиком-зеленцем" та працювати з ентузіазмом: доступ в Івасика-Телесика - за кодом, що додається до Переходящего Вьімпела.
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"ласі кавалки" которые работают "в тени", пусть рейдерят сколько хотят.
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Ті, що "в тіні" - вже прикриті. Чи ви справді вважаєте, що "в тіні" можна працювати безкарно рядовому громадянину? Ось чому не вірю.
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Мне все равно, рядовому или нет. Получаешь 3000 грн. и купил новый автомобиль - налоги в кассу.
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согласен!
но начни с головы (голов)...с верхних этажей...полубогов...которым есть что декларировать!
а еще бы декларировать не только доходы но и расходы...чтобы увидеть что где когда золотым дожем пролилось и в наследство от пенсионеров (миллионеров тайных) досталось (и у них по-пути поинтересоваться...с аткудава им оно привалилось-озолотилось?)
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Посчитают все копеечки голодранцев, чтоб знать у кого еще что можно забрать.
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Так, хочеться знати, з 15 млн дол., які задекларовані Зеленським, скільки він та його дружина сплатили податків у бюджет України?
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Пенс посадил картоху , продал и не заплатил налоги? И еще субсидию хочет?
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Сделайте нормальные налоги, нормальное заканадательство, без всяких головняков и все с удовольствием выйдут из тени! А то вы , вернее еще до вас, вы просто продолжаете, напридумывали кучу законов, куча сложностей, куча всякой хрени! Как говорил мой один проверяющий КРОШНИК "У нас такие законы, что не нарушить его не возможно" Как то так! А то вы 42,5 процента налогов на з/п придумали, и хотите что бы бизнес в глобальный кризис сидел в чистую.. Вы че больные? К примеру что бы такой налог в Канаде заплатить нужно зарабатывать 22 т. долларов, что есть просто космическая зарплата в Канаде!!!! а все что до 22 там совершенно другие, гораздо ниже ставки! Вы сделайте 100 % и тогда вообще не одного оформленного не увидите! И да еще 20% НДС который платит конечный потребитель - это налог применяется в стране с развитой экономикой!! а не с мертвой!
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Що Вас тримає? Їдьте до Швеції там податки те що треба!
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Вы не сравнивайте экономику Швейцарии и Украины! И да , если же вы уж берете для сравнения, то сравнивать нужно с страной примерно равную по территории , и кол. населения (экономика)! Это так на будущее))) для общего развития Вас)
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Я і не збираюсь їх порівнювати... а ви без Швейцарії до Швеції не можете дістатись?
І так, на майбутнє, так би мовити для загального розвитку - не намагайтесь хизуватись тим, чого у вас не має! Я про розумі та освіту.
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Налоги сначала надо упорядочить, а потом пытаться ть вывести доходы из тени, государство установило непомерные налоги, люди платят той же монетой. Чем выше налоги, тем меньшие приходы в бюджет.
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ТАК!!! Зробіть це! Невже нарешті ці хит.ров.пані 73% за щось почнуть платити?
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Нет, хитров.пані 73% думали что "жить по закону" должно применяться только к мифическим "олигархам", а когда оказалось что к ним тоже, то сразу начался вой "а нас-то за что??"
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Ахахаха, ну что Фопы "барыги", вот будете теперь все кто такое писал платить и сдавать декларации, все до копеечки иначе штрафы, посидите в шкуре ФОпов, узнаете что такое платить налоги и что такое налоговые органы, вы это сделали разом, как говорит один персонаж..."Вот ты думаешь это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток" , вообщем велком кушайте не обляпайтесь, теперь я думаю вам еще смешнее стало.
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А для себя зп в конвертах да ещё в валюте? Или вы Богом избранные "народные"?
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Вы всё лжете! Коррупции в верхах нету..Розумков так сказаль....
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Я также считаю, что декларировать должны все и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Источник: https://censor.net.ua/n3162881

простите, у меня вопрос: а туалетную бумагу надо будет декларировать?
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нет, на унитазы специальное механическое РРО поставят с электронным блоком отчетности в налоговую по каждому факту...
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ну тогда я спокоен, если РРО сам всё будет отправлять... ещё пару вопросов, wi-fi модуль предусмотрен в том РРО? интеграция с ватерклозетом будет, или надо будет использовать смартфон для подтверждения операции?
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учитывая темпы ждиждилизации и КАК идет внедрение схожих механизмов у юриков, каждую семью заставят купить новое лицензированное сантехническое устройство (продавать будут по стране одна-две фирмы) с полностью интегрированным абсолютно автономно работающим модулем... правда, ПО будет постоянно сырое и периодически вся емкость будет "зависать"...
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если емкость будет зависать, тогда я не согласен с такой ждиждилизацией Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 8643
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Також буде аналіз, чи відповідає кількість "сантехпищвторсьірья" кількості вжитих харчових одиниць. Якщо більше - ви десь ялини і пиляй щось незадеклароване. У буцигарню!
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треть страны живет за чертой бедности и будет вам декларации рисовать ?
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ага в супермаркетах очереди, генделыки забиты, но кого ни копнешь - или "инвалид" со льготами или безработный с субсидией.
Будете рисовать как миленькие.
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НАГОЛОСУВАЛИ? ЖЕРІТЬ І НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!!!!
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Вітаю 73%, ви зробили це разом! Хотіли чужого, віддасте своє
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А мня свою двушку в спальном районе и Ланос 15-ти годичный декларировать нужно? Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак - Цензор.НЕТ 5305
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Все декларувати. До білизни і носових хусток. І верифіковані копії ключів від квартири здати в усі органи, щоб сміття і ревізори могли без перешкод заходити в будь-який момент, ставити мешканців особою до стіни і проводити перевірку й інвентаризацію.
І так, за самовільну заміну дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
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Молодец, Зеленский! Все должны жить по закону! Сделаем их вместе!
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Ну так от иудеев другого и не ожидал никто. И к бабушке в карман залезут. А потом удивляются, почему их немцы так возненавидели в середине 20 ст.
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Отак блаЗЄнські "елеґантно" розмивають саму суть того, що саме держслужбовець, як такий, що утримується коштом платників податків, має звітувати про свої статки.

Ця свинота хоче просто закопати цю ідею якнайглибше.
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видишь ли, в США и Европе, про свои статки "звітують" ВСЕ.
Хочешь в Европу? Начни с себя.
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Ви про податкові декларації? Чи ще про щось?
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Всі мої дані подає мій роботодавець. Якщо я матиму щось більше за встановлену суму з инших джерел, тоді я подаю декларацію.

А тут ідеться про инше. Держслужбовець має звітувати про свої статки: все майно. Під час вступу на посаду та під час виконання обов'язків. Отже, платник податків може дізнатися "баланс": заробив-витратив. Для того все це робилося. Утім, хто не хоче таких "мук_душевних", може працювати як Tommy Lee -- чоловіком Памели Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 9447 І тоді подаватиме лише декларацію.
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Ты это в США расскажи. Получаешь 1000 долл. а купил машину за 20 тыс. - пойдешь в суд, но там пролетарское возмущение про "олигархов и чиновников" не прокатит.
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Зрозуміло. Але я не декларую в США щорічно про свої закупівлі -- про це дізнається аналітичний центр відповідної служби й робить висновки про мій "баланс". А ми вимагаємо, щоб держслужбовці не чекали, коли їх хтось зловить, а подавали відомості про своє майно до НАЗК.
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Ну можно и так. А я в Польше подаю декларацию о доходах в обязательном порядке каждый год.
Главное чтобы те кто получают 5 копеек и сидят на субсидиях или типа "безработные" но при этом имеют доход "в тени", отвечали за недоплаченные налоги, хоть черезз декларирование хоть через аналитический центр.
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Я ніколи не втомлюсь писати цю фразу: Зебіли повинні страждати!
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Я так понимаю, что Порохоботы наоборот - жируют при этом)) Или Порохоботы живут на другой планете))))
Я - не ЗебилКА).
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ДАМЫ НЕ РУГАЙТЕСЬ ТОЛЬКО - ВСЕМ ПЛОХО - ДО НЕ ЗЕБИЛЫ ТАКИЕ, ШО МОГУТ ВЫЖИТЬ И НА МАРСЕ - НО НАМ ТУДА НЕ НАДО)))
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порохоботы работают вбелую, платят налоги на которые содержится стадо хитровы.паных зебилов. Нам это декларирование ничего плохого не принесет.
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Ніт, порохоботи не жирують, а зловтішаються. Вони від цієї зекоманди взагалі нічого доброго не очікували, то їм і нема з чого розчаровуватись.
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Квартира... машина... Стиральная машина. Пылесос. Соковыжималка. Утюг?)) Да ты шо?? У тебя есть утюг? Как ты посмел не занести его в декларацию? СкотЫняка такая!! Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 5883
Тетя!! Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 7511 Ты лучше посмотри на ТЕ квартиры, особняки и машины!!, которые есть у твоих друзей, типа ЮЗИКА!! Он там всё декларирует?)) А то в ресторан ходит и всю поляну там САМ оплачивает! Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 7373 Откуда бабло? Вот у него и спроси для начала.
Старушку с ведром картошки скоро будут арестовывать и спрашивать - Занесла ли бы, быбуля, ведро и картошку в декларацию??(( Откуда деньги на ведро?? Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 1728 На туалетную бумагу? На тарелку с борщом??? А?? Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 5151 Вы нафига жрёте вообще? Откуда дентги на жратву? А?, Какой нехороший народ в Украине. Совсем уже с жиру бесятся, Ты смотри на него! Зарплата 40 тыщ, пенсия - 50 тыщ, а они в декларацию ничего НЕ вносят!!
Тут матюки. Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 841
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Ви ще поки що можете про це вільно говорити.
А скоро (бо турборежим!) пересічний громадянин - неважливо, за кого він голосував - ось так як ви напише "возмущенньім разумом кипящий пост" - і до вас ГБР завітає. Заарештують, і за критику влади - в тюрму (а якщо катувати почнуть, то докупи ще й усіх "глухарів" вашого району на себе візьмете на довічне).
І всі мовчатимуть та ковтатимуть. І сумлінно декларуватимуть кожну копійку, кожну спожиту харчову одиницю та витрати дупоодиниць туалетного паперу.
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Возьмем, например, ту же туалетную бумагу) КПК Ваш? И не мой. Он же принадлежит богатым? Дальше... Хлебо-булочные. мясо-молочные, КОНДИТЕРСКИЕ изделия, косервные заводики чьи? БОГАТЫХ! Если люди не станут покупать у них, то что произойдет? Ото ж!
Та... А все эти теле-радио-апаратура? А бытовая техника! Чья? ИХ! Да они, с...ка, обанкротятся раньше. чем подумают об этом! И всё, что они нам продают, недешевое! И НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты! Короче говоря... у меня такое ощущение, что они сами себя сейчас загонят в ... не знаю куда. Я уже молчу о тарифах))) Что ОНИ все без народа делали бы))) Мы им всё оплачиваем! Мы! Они же нас за это и вот так вот, да?)) Умные, аж страшно. Куда ни плюнь, кругом все услуги и товары от богатых. Пусть думают, прежде, чем людей пугать. И еще... А Донбасс тоже будет декларировать свои доходы?))
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А вони думати не будуть. Вангую, щол далі буде закон про тотальний контроль за усіма переміщеннями, діями, словами, приватними зустрічами та бесідами. Тоді думати буде зась - будете мовчати та про всяк випадок голосніше славити Зелене Сонце, Отця Народу (а також його Королеву Краси Олену і нашу українську кім Чен Сук, маму Рімму).

"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на всеобщий контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Простые люди спросят: а мы тут при чем? Потому что у нас все привыкли жить свободно и говорить что угодно. Но если ты с кем-то встретился и вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, кого вы имели в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за нелояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту сейчас посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно", - подчеркнула Новак.
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Ты ходишь на работу за копейки, делаешь продукцию, хозяин зарабатывает, платит налоги...Почему ты, работающий за копейки , должен еще раз платить налоги? Не будешь работать , не получит хозяин прибыли, не заплатит налоги, все будут в заднице...Почему рабы должны еще раз платить?
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кто тебя заставляет "еще раз" платить налоги? Ткни носом где это написано!
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Я ЗА - КАК ЗДОРОВО - ЗЕБИЛЫ ВЫ КАК - ДА ,ПЕРЕПИСЬ ,ДЕКЛАРАЦИИ - ВСЕ ЭТО ДЕНЕГ СТОИТ - А ПОТОМ НОВЫЕ ВЫБОРЫ
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Не-не-не! Сначала - выборы, а потом ото всё. что Вы написали)
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ШАС ЕЩЕ ПРИМУТ ЗАКОН ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ И ТОГДА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТРАНЫ НА ЗАБАСТОВКУ ПОЙДЕТ))
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Забастовка... Скоро с этими всеми законами и тарифами ходить на нее некому будет...
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Ніт. На неї ходити буде не можна. Бо як на кацапії - в автозак і в тюрму. Неча холопам бунтовать!
А з придушенням свободи слова та обмеженням інтернету ви навіть знати не будете, що в країні відбувається і де жорстко розігнали (а то й викосили з кулеметів) акцію протесту. В сертифікованих СН новинах такого просто не покажуть.
Згадайте 1932-33. Монополія на масс-медіа - і хтось (окрім самих жертв та їхніх катів) знав про Голодомор?
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прекрасно. Побольше бы таких новостей.
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Короче опять хотят чтобы бедные заплатили за богатых. Олигархи, судьи, чиновники просто выведут деньги в оффшоры. А у простого Украинца и так жизнь не сахар, так они еще бюрократии решили добавить, каждый год ходи на поклон и бумажки заполняй. И новая структура с бездельниками появится, а простые Украинцы ее будуь оплачивать
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Что значит, нулевая декларация. Получается, тем, кто украл раньше, простится? Ай да тётя... Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак - Цензор.НЕТ 5978
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Про «нормандську зустріч» 9 грудня
Пам'ятаєте історію з закриттям тютюнових фабрик? Коротко хронологія:

⏳ 4 жовтня 2019 р. «Слуги народу» прийняли в другому читанні законопроект №1049, серед іншого поправку самізнаєтечийого депутата Дубинського про переросподіл на тютюновому ринку. Йшлося про зменшення в ціні пачки цигарок маржі виробників на користь збільшення маржі торгівлі (наступний логічний крок - поява на ринку самізнаєтечийого тютюнового «трейдера»).

⏳ 9 жовтня 2019 р. Ошелешені такою хуцпою виробники ("Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобако Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобакко") дали прес-конференцію, де пояснили що не будуть працювати «на дядю» і краще закриють виробництво. JTI Україна скоротила у другій половині жовтня виробництво на 73% і подала у ДФС заяву на повернення сплаченого авансом акцизу 300 млн. грн. БАТ Україна пішла далі і 18 жовтня повністю зупинила свою фабрику у Прилуках.

⏳ 7 листопада 2019 р. відбулася зустріч тютюнових виробників з Зеленським, на якій вони переконали його не підписувати прийнятий ВР законопроект до видалення поправки про тютюнову націнку. Вже 8 листопада тютюнові фабрики почали відновлювати виробництво.

⏳ 20 листопада 2019 р. Зеленський на форумі "Україна росте разом зі мною" видав школярам:
"Тютюнові компанії з нами сперечаються. Ми хочемо ПІДВИЩИТИ ПОДАТКИ на тютюн... і вони кажуть, що ми зупинимо фабрики, по 20-30 тисяч в області людей залишаться без роботи… У вас є можливість підняти, і це перевірено Європою і Америкою, що зменшується кількість людей, які палять, коли піднімаються податки на тютюн. Але є ризик, що якісь люди втратять роботу. Що б ви робили?".

Він навіть не зрозумів, про що йшлося! Про податки взагалі не йшлося. Розмір акцизів регулюється зовсім іншим законом і їх підвищення вже розписано на роки вперед. В поправці йшлося про переділ ринку, про збільшення контрафакту і контрабанди, а відтак і зменшення надходжень до бюджету тютюнових акцизів (~60 млрд. грн на рік) і ПДВ (~20 млрд. грн на рік).
Ноль розуміння. Ноль занурення у питання. Є тільки мистецтво презентації доповідачів. Прийшли одні, кажуть - «Треба таке прийняти, ЗОЖ всі діла, це добре». «Ну що ж, справа потрібна, здоров'я нації - то святе. Я - Президент цієї країни! Приймайте, я підпишу», - схвалив президент.

Прийшли інші, кажуть - «Це ж повний треш, це безробіття 100500 простих людей ТМ». «Ой, прості люди не мають страждати. Я - Президент цієї країни! Такий поганий закон не підпишу» - підтримав президент.

Ви розумієте, чому за «доступ до тіла» йде така боротьба? Бо такого болванчика центри впливу можуть завжди розвернути в потрібну їм сторону. Головне заблокувати доступ до нього конкурентів. Про це ̶г̶о̶в̶о̶р̶я̶т̶ь̶ кричить вже стільки різних людей з різних політичних таборів (в тому числі і з найближчого оточення), що не чує тільки глухий.
До чого тут «нормандська зустріч» 9 грудня? Ніхто не знає, куди розвернуть болванчика там.

ПС. Болванчик - 1) фігурка з порцеляни у вигляді сидячого божка, що киває головою; 2) перен. самовдоволена і обмежена людина

Vasyl Skorobohach
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Дык маленький штат, нужно довести лимона и госдачу для дира.
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Правильно идете товарищі,тоість людина купує авто чи квартиру вона платить 20% пдв вона платить в пенсійний фонд вона платить корупційну складову і вона ще повинна вам звітуватись.Допустимо кипила людина квартиру за 1млн грн.податків вона заплатила мінімум 30% це 300тис вона відстігнула державі,бо так в договорі записано що забудовник платитить всі податки з суми купівлі,і шо ми бачимо ще та людина має вам щось доказувати,ви почніть з себе і медвечуків з беньою,а потім до людей пхайтесь.
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Трусы купил, или мобилку, задекларируй. Родина хочет знать, чем ты дышишь.
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Скоро буде приблизно така новина:

"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на тотальный контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Простые люди спросят: какой еще контроль? Потому что у нас все привыкли жить свободно и болтать что угодно. Но если ты с кем-то встретился в гостях, вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, вот запись с твоего смартфона - какую Монику ты имел в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за нелояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту сейчас посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно", - подчеркнула Новак.
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Это называется не выйти из тени, а узаконить украденное!
Пересичным особо и декларировать то нечего, а мошенники пусть отвечают по Закону!
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Ок, если декларирование делается для послед уплаты налогов, но если имущество не по доходам, можно ведь спросить откуда деньги ?
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