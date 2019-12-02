 Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.

"Останнім часом, дедалі частіше почали говорити про можливий перехід на загальне декларування. Я також вважаю, що декларувати повинні всі і вся, хоча ця норма може бути не популярною. Прості люди запитають: а ми тут до чого? Нехай декларують олігархи. І середній клас швидше за все теж не захоче подавати декларації. Тому що у нас всі звикли жити в тіні. Але якщо навіть бабусі й декларувати нічого, то за пенсіонера Пенсійний фонд може просто посилати дані - і все. Можна один раз задекларувати своє майно - і не потрібно декларувати його щороку, якщо нічого не змінювалося. Але якщо ти щось купив, витратив гроші, ти повинен ці зміни вносити в декларацію. Тоді, якщо у якоїсь бідної сусідки раптом з'явився шикарний будинок або шикарна машина, її можуть запитати: йди сюди, де ти взяла це? І якщо людина не може пояснити джерело походження грошей на придбання цього майна, її можна притягнути до відповідальності за несплату податків. Аль Капоне за що посадили? За несплату податків. За незаконне збагачення посадити важче. Можна, але важче. А ось тут - залізно", - підкреслила Новак.

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"Це ж шлях до того, щоб не платили в конвертах, тому що будь-яка людина, яка захоче показати, що у неї є квартира, машина, мусить знати, що їй доведеться сказати, де вона взяла кошти. Це призведе до того, що все-таки люди будуть відмовлятися від тіньових заробітків. І роботодавці все одно змушені будуть платити зарплати в білу. Звичайно, це не означає, що все відразу стане на свої місця. Але починати з чогось - треба. При цьому важливо, що все-таки повинна бути нульова декларація або фінансова амністія. Тобто має бути точка відліку, за якою вже все: якщо ти щось не задекларував - відповідай за законом", - зазначила голова т.в.о. НАЗК.

"Дуже важливо також під час проведення фінансової амністії передбачити, що люди зобов'язані покласти гроші в банк. Тому що корупціонер спеціально задекларує велику суму в готівці, наприклад, той же суддя, а потім цю суму добере на хабарях. Якщо ж гроші понесуть в банки, це буде вигідно всім. Зокрема, державі, тому що буде наповнюватися бюджет. У цілому амністія капіталів має привести до того, що податки в нашій країні нарешті почнуть платити. Амністія капіталів не популярна в нашому суспільстві тому, що люди хочуть справедливості, хочуть повернути незаконно приватизоване. Але, на жаль, в більшості випадків, терміни позовної давності вже давно пройшли, а майно кілька разів перепродано. Чіпляючись за минуле, ми ризикуємо втратити майбутнє", - резюмувала Новак.

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