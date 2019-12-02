 Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла тимчасова виконувачка обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Новак.
"Останнім часом, дедалі частіше почали говорити про можливий перехід на загальне декларування. Я також вважаю, що декларувати повинні всі і вся, хоча ця норма може бути не популярною. Прості люди запитають: а ми тут до чого? Нехай декларують олігархи. І середній клас швидше за все теж не захоче подавати декларації. Тому що у нас всі звикли жити в тіні. Але якщо навіть бабусі й декларувати нічого, то за пенсіонера Пенсійний фонд може просто посилати дані - і все. Можна один раз задекларувати своє майно - і не потрібно декларувати його щороку, якщо нічого не змінювалося. Але якщо ти щось купив, витратив гроші, ти повинен ці зміни вносити в декларацію. Тоді, якщо у якоїсь бідної сусідки раптом з'явився шикарний будинок або шикарна машина, її можуть запитати: йди сюди, де ти взяла це? І якщо людина не може пояснити джерело походження грошей на придбання цього майна, її можна притягнути до відповідальності за несплату податків. Аль Капоне за що посадили? За несплату податків. За незаконне збагачення посадити важче. Можна, але важче. А ось тут - залізно", - підкреслила Новак.
"Це ж шлях до того, щоб не платили в конвертах, тому що будь-яка людина, яка захоче показати, що у неї є квартира, машина, мусить знати, що їй доведеться сказати, де вона взяла кошти. Це призведе до того, що все-таки люди будуть відмовлятися від тіньових заробітків. І роботодавці все одно змушені будуть платити зарплати в білу. Звичайно, це не означає, що все відразу стане на свої місця. Але починати з чогось - треба. При цьому важливо, що все-таки повинна бути нульова декларація або фінансова амністія. Тобто має бути точка відліку, за якою вже все: якщо ти щось не задекларував - відповідай за законом", - зазначила голова т.в.о. НАЗК.
"Дуже важливо також під час проведення фінансової амністії передбачити, що люди зобов'язані покласти гроші в банк. Тому що корупціонер спеціально задекларує велику суму в готівці, наприклад, той же суддя, а потім цю суму добере на хабарях. Якщо ж гроші понесуть в банки, це буде вигідно всім. Зокрема, державі, тому що буде наповнюватися бюджет. У цілому амністія капіталів має привести до того, що податки в нашій країні нарешті почнуть платити. Амністія капіталів не популярна в нашому суспільстві тому, що люди хочуть справедливості, хочуть повернути незаконно приватизоване. Але, на жаль, в більшості випадків, терміни позовної давності вже давно пройшли, а майно кілька разів перепродано. Чіпляючись за минуле, ми ризикуємо втратити майбутнє", - резюмувала Новак.
Повний текст інтерв'ю з тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Новак читайте ТУТ.
а холопьё это гуано собралось доить по полной.
...
Довірять це штучному інтелектові. Комп'ютери слідкуватимуть за усіма й кожним.
Як в концтаборах Сіньцзян-Уйгурського АО в Китаї.
Всеобщее так всеобщее... Тогда моим Шарику с Мурзиком и попугайчику Кешеньке тоже придется подавать декларации только потому, что они тоже привыкли жить в тени?
В "ленінські..." пардон, в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години".
А щоб не бунтували - може, дадуть смартфона з доступом до ліцензованої у кацапів (на основі чебурнету) системи IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю). Там можна буде подивитися 95 квартал, "с вати" та подібний контент. Але для цього треба бути "ударним передовиком-зеленцем" та працювати з ентузіазмом: доступ в Івасика-Телесика - за кодом, що додається до Переходящего Вьімпела.
но начни с головы (голов)...с верхних этажей...полубогов...которым есть что декларировать!
а еще бы декларировать не только доходы но и расходы...чтобы увидеть что где когда золотым дожем пролилось и в наследство от пенсионеров (миллионеров тайных) досталось (и у них по-пути поинтересоваться...с аткудава им оно привалилось-озолотилось?)
І так, на майбутнє, так би мовити для загального розвитку - не намагайтесь хизуватись тим, чого у вас не має! Я про розумі та освіту.
простите, у меня вопрос: а туалетную бумагу надо будет декларировать?
Будете рисовать как миленькие.
І так, за самовільну заміну дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
Ця свинота хоче просто закопати цю ідею якнайглибше.
Хочешь в Европу? Начни с себя.
А тут ідеться про инше. Держслужбовець має звітувати про свої статки: все майно. Під час вступу на посаду та під час виконання обов'язків. Отже, платник податків може дізнатися "баланс": заробив-витратив. Для того все це робилося. Утім, хто не хоче таких "мук_душевних", може працювати як Tommy Lee -- чоловіком Памели І тоді подаватиме лише декларацію.
Главное чтобы те кто получают 5 копеек и сидят на субсидиях или типа "безработные" но при этом имеют доход "в тени", отвечали за недоплаченные налоги, хоть черезз декларирование хоть через аналитический центр.
Я - не ЗебилКА).
Тетя!! Ты лучше посмотри на ТЕ квартиры, особняки и машины!!, которые есть у твоих друзей, типа ЮЗИКА!! Он там всё декларирует?)) А то в ресторан ходит и всю поляну там САМ оплачивает! Откуда бабло? Вот у него и спроси для начала.
Старушку с ведром картошки скоро будут арестовывать и спрашивать - Занесла ли бы, быбуля, ведро и картошку в декларацию??(( Откуда деньги на ведро?? На туалетную бумагу? На тарелку с борщом??? А?? Вы нафига жрёте вообще? Откуда дентги на жратву? А?, Какой нехороший народ в Украине. Совсем уже с жиру бесятся, Ты смотри на него! Зарплата 40 тыщ, пенсия - 50 тыщ, а они в декларацию ничего НЕ вносят!!
Тут матюки.
А скоро (бо турборежим!) пересічний громадянин - неважливо, за кого він голосував - ось так як ви напише "возмущенньім разумом кипящий пост" - і до вас ГБР завітає. Заарештують, і за критику влади - в тюрму (а якщо катувати почнуть, то докупи ще й усіх "глухарів" вашого району на себе візьмете на довічне).
І всі мовчатимуть та ковтатимуть. І сумлінно декларуватимуть кожну копійку, кожну спожиту харчову одиницю та витрати дупоодиниць туалетного паперу.
Та... А все эти теле-радио-апаратура? А бытовая техника! Чья? ИХ! Да они, с...ка, обанкротятся раньше. чем подумают об этом! И всё, что они нам продают, недешевое! И НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ продукты! Короче говоря... у меня такое ощущение, что они сами себя сейчас загонят в ... не знаю куда. Я уже молчу о тарифах))) Что ОНИ все без народа делали бы))) Мы им всё оплачиваем! Мы! Они же нас за это и вот так вот, да?)) Умные, аж страшно. Куда ни плюнь, кругом все услуги и товары от богатых. Пусть думают, прежде, чем людей пугать. И еще... А Донбасс тоже будет декларировать свои доходы?))
"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на всеобщий контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Простые люди спросят: а мы тут при чем? Потому что у нас все привыкли жить свободно и говорить что угодно. Но если ты с кем-то встретился и вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, кого вы имели в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за нелояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту сейчас посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно", - подчеркнула Новак.
А з придушенням свободи слова та обмеженням інтернету ви навіть знати не будете, що в країні відбувається і де жорстко розігнали (а то й викосили з кулеметів) акцію протесту. В сертифікованих СН новинах такого просто не покажуть.
Згадайте 1932-33. Монополія на масс-медіа - і хтось (окрім самих жертв та їхніх катів) знав про Голодомор?
Пам'ятаєте історію з закриттям тютюнових фабрик? Коротко хронологія:
⏳ 4 жовтня 2019 р. «Слуги народу» прийняли в другому читанні законопроект №1049, серед іншого поправку самізнаєтечийого депутата Дубинського про переросподіл на тютюновому ринку. Йшлося про зменшення в ціні пачки цигарок маржі виробників на користь збільшення маржі торгівлі (наступний логічний крок - поява на ринку самізнаєтечийого тютюнового «трейдера»).
⏳ 9 жовтня 2019 р. Ошелешені такою хуцпою виробники ("Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобако Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобакко") дали прес-конференцію, де пояснили що не будуть працювати «на дядю» і краще закриють виробництво. JTI Україна скоротила у другій половині жовтня виробництво на 73% і подала у ДФС заяву на повернення сплаченого авансом акцизу 300 млн. грн. БАТ Україна пішла далі і 18 жовтня повністю зупинила свою фабрику у Прилуках.
⏳ 7 листопада 2019 р. відбулася зустріч тютюнових виробників з Зеленським, на якій вони переконали його не підписувати прийнятий ВР законопроект до видалення поправки про тютюнову націнку. Вже 8 листопада тютюнові фабрики почали відновлювати виробництво.
⏳ 20 листопада 2019 р. Зеленський на форумі "Україна росте разом зі мною" видав школярам:
"Тютюнові компанії з нами сперечаються. Ми хочемо ПІДВИЩИТИ ПОДАТКИ на тютюн... і вони кажуть, що ми зупинимо фабрики, по 20-30 тисяч в області людей залишаться без роботи… У вас є можливість підняти, і це перевірено Європою і Америкою, що зменшується кількість людей, які палять, коли піднімаються податки на тютюн. Але є ризик, що якісь люди втратять роботу. Що б ви робили?".
Він навіть не зрозумів, про що йшлося! Про податки взагалі не йшлося. Розмір акцизів регулюється зовсім іншим законом і їх підвищення вже розписано на роки вперед. В поправці йшлося про переділ ринку, про збільшення контрафакту і контрабанди, а відтак і зменшення надходжень до бюджету тютюнових акцизів (~60 млрд. грн на рік) і ПДВ (~20 млрд. грн на рік).
Ноль розуміння. Ноль занурення у питання. Є тільки мистецтво презентації доповідачів. Прийшли одні, кажуть - «Треба таке прийняти, ЗОЖ всі діла, це добре». «Ну що ж, справа потрібна, здоров'я нації - то святе. Я - Президент цієї країни! Приймайте, я підпишу», - схвалив президент.
Прийшли інші, кажуть - «Це ж повний треш, це безробіття 100500 простих людей ТМ». «Ой, прості люди не мають страждати. Я - Президент цієї країни! Такий поганий закон не підпишу» - підтримав президент.
Ви розумієте, чому за «доступ до тіла» йде така боротьба? Бо такого болванчика центри впливу можуть завжди розвернути в потрібну їм сторону. Головне заблокувати доступ до нього конкурентів. Про це ̶г̶о̶в̶о̶р̶я̶т̶ь̶ кричить вже стільки різних людей з різних політичних таборів (в тому числі і з найближчого оточення), що не чує тільки глухий.
До чого тут «нормандська зустріч» 9 грудня? Ніхто не знає, куди розвернуть болванчика там.
ПС. Болванчик - 1) фігурка з порцеляни у вигляді сидячого божка, що киває головою; 2) перен. самовдоволена і обмежена людина
Vasyl Skorobohach
"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на тотальный контроль. Я также считаю, что контролировать должны всех и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Простые люди спросят: какой еще контроль? Потому что у нас все привыкли жить свободно и болтать что угодно. Но если ты с кем-то встретился в гостях, вы за рюмкой травили анекдоты, вас могут спросить: иди сюда, вот запись с твоего смартфона - какую Монику ты имел в виду? И если человек не может объяснить безобидность своих слов - то его можно привлечь к ответственности за нелояльность к власти. При Ежове за что стреляли и сажали? За разговорчики на кухне. За угрозы президенту сейчас посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут - будет железно", - подчеркнула Новак.
Пересичным особо и декларировать то нечего, а мошенники пусть отвечают по Закону!