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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6875) стрілянина (1086) Бутусов Юрій (1136) Вячеслав Соболєв (2)

 Убивство дитини в центрі Києва: Кілер не врахував швидкість машини, він діяв не один, затримано 18-річного підозрюваного

Поліція Києва затримала підозрюваного в замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивстві його 3-річної дитини.

За даними джерел Цензор.НЕТ, підозрюваному 18 років, збираються різні матеріали щодо його дій.

За матеріалами слідства, кілер здійснив один постріл із гвинтівки калібру 7,62 мм.

"Він чатував на Соболєва поблизу ресторану "Маріо", упізнав свою жертву в темряві. Очевидно, він отримав наводку. Постріл було здійснено з невеликої відстані, кілер цілився у Соболєва, який був за кермом, але не врахував швидкість руху машини. Найімовірніше, кілер діяв не один, і це замовний замах", - пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед розглядуваних слідством версій, за даними джерел, - конфлікт Соболєва з колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим через контроль над торговельною мережею "Обжора". Навколо об'єктів Соболєва на Донбасі в 14-17 роках у Маріуполі відбувалася серія сутичок, у яких брали участь різні силові групи підтримки, найняті для захисту своїх інтересів і для рейдерства", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.

Дивіться також: Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162880
 
 
 Топ коментарі
 



Фашик Донецкий

@fash_donetskij

·4 ч

По поводу расстрела в Киеве,где был убит ребенок

Если кто не в курсе,то соболев,на которого было покушение- это владелец сети супермаркетов обжора, редкий ватан
Маркеты обжора в числе первых повесили флаг дыныры у себя в начале войны и до сих пор работают в Донецке

Весь этот бред про то,шо чувак не финансировал дыныры и прочую хрень оставьте при себе - на оккупированных точно знают,чья сеть обжора и куда идёт бабло
Да, ребенка жалко, но тут есть одна маленькая деталь- от кармы откупиться не вышло у ватана,она сука взятки не берёт

Конец
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Смею тебя заверить,если бы этого сидора пристрелили - это было бы во благо. Эта мразь давно заслужила
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За что? За покушение на господина? А то что суды и прокурворы отпустили тысячи убийц на волю за убийство простолюдинов тебя не возмущало? А то что Зелупа собирается амнистировать десятки тысяч боевиков убивавших украинцев тебя тоже не возмущает? Тебя только возмущает покушение на ублюдка-сепаратиста который воевал против Украины?
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Зробили якогось малолітнього наркомана кіллером... Казки від мусарів...
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Почему журнашлюхи пишут такие громкие статьи как вроде бы киллер убил ребенка? Почему не пишут что киллер хотел застрелить сепаратиста финансировавшего убийц украинцев, а во время на него покушения спрятался за своего ребенка?
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Так, кілер вбив дитину, так воно і є. І не треба оце - хотів застрелити сепаратиста... От, знайшли народного месника! Вбивця, та ще й найнятий. Ви ж не припускаєте , що у цього 18-літнього були якійсь свої підстави вбивати. Заказуха чиста.
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Трагедія однозначно, такого нікому не побажаєш. Яка різниця між водієм, що збиває дитину на дорозі і цим горе-кілером? - Трагедія в обох випадках. Навмисно? - Ні, в обох випадках. Яка різниця? - Там злочинець, що сів п'яний за кермо, Тут злочинець, що кілер. Співчуття усім, хто втрачає дітей.
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Всі подробиці затримання правоохоронці повідомлять згодом. © КИЇВ:
скорее всего киллер сдался сам, не пытался скрыться, понял свою участь. его бы искали и менты и бандиты
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Что то правосеки совсем распоясались. Надо бы их уже к ногтю
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То зараз тобі "правосеки" всі когті і повитягують обценьками аби ти слідкувало за своїм манікюром і не тринділо бздури 😕
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Але знаєте, що огидно? Ресторан цей, Маріо, сьогодні працює.Папіки приїздять і жеруть собі, як нічого не сталося. Нещасниій батько - власник - не закрився хоча б на день. Ще кров дитини на дорозі не змилася - а бабло своє робить
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уже сказали что он сепар, а сепаров типа можно. Вон выше написал кто то.
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Кто сказал, твои друзья ольгинские кацапы? В БЮТе он был в середине 2000х., потом в БПП.
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А потом не окажется что этот пацан на уроках был?!!!
Что то проф киллеры помолодели!
30-ка наверно уже пенсионеры!
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