 Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямими поставками, то ми прямі поставки пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів поставки Україна максимально координується з європейською стороною, бо це для європейських партнерів також критично важливі моменти.
При цьому Оржель підкреслив: збереження транзиту газу важливо, щоб не було "жодних технічних проблем" або включення української газотранспортної системи в реверсному режимі.
Він також зауважив, що з припиненням транзиту можливе зростання ціни газу на європейських ринках і на українському ринку.
Разом з тим, Оржель розраховує, що наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року відбудеться 5 грудня.
"З приводу найближчої дати у мене є надія, що попередньо це буде 5 грудня. Але водночас дві сторони (українська та європейська. - Ред.) готові в будь-який момент", - сказав він.
"Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от наполнения наших карманов деньгами РФ"
Прямі поставки з РФ - звинувачення у недоброчесності України, як мінімум. Усе з РФ повинно проходити через незалежних від РФ посередників. І байдуже, на скільки зросте ціна. Все одно плати не Вам, а НАМ.
****** оржелЕй в очередной раз!
Или этот недоросль в доле?
«Дебилы, ***». © МИД РФ
коли Америка та інший прогресивний люд пробують вибити економічну складову з рук кремлівских терористів... і як потім після таких "українських покупок" можна буде вимагати санкцій для руSSкого міра?!
Так і зараз підтримують, лише доплачуючи посередникам. А соєві улюбленці з керівництва Нафтогазу зовсім не при зеленій владі вирішили "прикинутись шлангом" ніби не обіцяли збільшувати укр.видобуток газу і тепер декларують стратегію "максимізації навару".
Українці, вас розводять як лохів. 100% ***** вимагає від Шмарклі посадити Україну знову на Газпромівську голку... Ось тому ця мерзота і закидує подібні речі.
Прямих постачань не має бути! Це залежить тільки від того, вчинить Зебіл державну зраду, чи ні!