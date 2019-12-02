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 Політика України
  1995  18
Матеріали за темою:
Все про:газ (1101) газові переговори (135) Газпром (508) Олексій Оржель (34)

 Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

Україна в газових переговорах у розгляді пакетної пропозиції РФ про продовження транзиту і відновлення прямих поставок газу ставить питання компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем, заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель.

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямими поставками, то ми прямі поставки пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів поставки Україна максимально координується з європейською стороною, бо це для європейських партнерів також критично важливі моменти.

При цьому Оржель підкреслив: збереження транзиту газу важливо, щоб не було "жодних технічних проблем" або включення української газотранспортної системи в реверсному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель

Він також зауважив, що з припиненням транзиту можливе зростання ціни газу на європейських ринках і на українському ринку.

Разом з тим, Оржель розраховує, що наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року відбудеться 5 грудня.

"З приводу найближчої дати у мене є надія, що попередньо це буде 5 грудня. Але водночас дві сторони (українська та європейська. - Ред.) готові в будь-який момент", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162879
 
   
 Топ коментарі
 
Слід читати

"Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от наполнения наших карманов деньгами РФ"
Прямі поставки з РФ - звинувачення у недоброчесності України, як мінімум. Усе з РФ повинно проходити через незалежних від РФ посередників. Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель - Цензор.НЕТ 3567 І байдуже, на скільки зросте ціна. Все одно плати не Вам, а НАМ.
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Какие нах прямые поставки бл.....?
Наебут оржелЕй в очередной раз!
Или этот недоросль в доле?

«Дебилы, бля». © МИД РФ
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Если бы РФ была нормальной, дружественной страной тогда бы было все нормально. А так РФ страна агрессор, оккупант и делает все возможное для уничтожения государства Украина. Мы уже хорошо помним, как раньше РФ вначале посадила Украину на газовую иглу, после чего шантажировала Украину и в конце концов в разгар зимы прекратила снабжение газа. Если бы не реверс с дружеских, братских европейских государств, то возможно Украины бы уже не было. Спасибо им. Теперь враги Украины, иначе их не назовешь, делают все возможное, чтобы снова посадить Украину на газовую иглу, энергетическую иглу, делают все возможное, чтобы уничтожить Украину. И это теперь называется «Прямые поставки газа в Украину из РФ»
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Слід читати

"Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от наполнения наших карманов деньгами РФ"
Прямі поставки з РФ - звинувачення у недоброчесності України, як мінімум. Усе з РФ повинно проходити через незалежних від РФ посередників. Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель - Цензор.НЕТ 3567 І байдуже, на скільки зросте ціна. Все одно плати не Вам, а НАМ.
 показати весь коментар
 
 
Какие нах прямые поставки бл.....?
****** оржелЕй в очередной раз!
Или этот недоросль в доле?

«Дебилы, ***». © МИД РФ
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Напевно Мниюменченко вже перекрив всі июможливі маршрути. Інтернет-рабліеи розкриваються від праведного гніву черезторгіалю нової влади з агресором - бізнесом на крові наших воїнів. Ні. Здалося. Нема замовлення ні Семенченку, ні інтернет-шлюхам. Шлюзи працюють за гроші, на виклик. Нема грошей - шлюєи не працюють. А чому? Бо за овники шлюх прийшлидо влади і торгувати на крояітепер можна. Навіть корисно. Длявлади.
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Прямые поставки газа из кацапии, даже если это погашение долга, это величайшая тупость.. Только деньгами надо брать.
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Та задовбали вони зі своїм транзитом! Невже не зрозуміло, що кацапи не готові самі від нього відмовитися. Просто беруть на понт. Ніяких компенсацій не буде. Путя ж призвав відмовитися від судових претензій , значить так і буде. Транзит же важливіший. А народу втюхають будь - яку "дичь" за перемогу. Великий Зе домовився про транзит. Чекайте до Нового року це буде.
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Прямі поставки газу від раші? А може ми краще відкриємо Оржелю "прямий маршрут" на Ростов? І допоможемо йому ще й зелених "колєг" назбирати, щоб йому не було сумно !
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Прямі поставки від раші вугілля, нафти, бензину, дизпалива, мазуту, LPG, ядерного пального "прямі маршрути" "міністрам від рошена" не відкривали.. А тепер що трапилось, соя зовсім просрочена в стравохід попала? Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель - Цензор.НЕТ 3870
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Если бы РФ была нормальной, дружественной страной тогда бы было все нормально. А так РФ страна агрессор, оккупант и делает все возможное для уничтожения государства Украина. Мы уже хорошо помним, как раньше РФ вначале посадила Украину на газовую иглу, после чего шантажировала Украину и в конце концов в разгар зимы прекратила снабжение газа. Если бы не реверс с дружеских, братских европейских государств, то возможно Украины бы уже не было. Спасибо им. Теперь враги Украины, иначе их не назовешь, делают все возможное, чтобы снова посадить Украину на газовую иглу, энергетическую иглу, делают все возможное, чтобы уничтожить Украину. И это теперь называется «Прямые поставки газа в Украину из РФ»
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Есть ещё деталька. Все спорные моменты Газпрома с евро-странами что привели к судебному решению не пользу Грязьпрома, как ни странно ими оплачивались и быстро и часто меньше были иски, хоть и не намного что нам. А тут решили как всегда за 3 сорт пропустить. Для нас момент истины. Выгрызть надо, даже без подписания контракта. Всё равно капец старой системе, старой трубе и старым правилам. Та и альтернативные виды топлива на пороге.
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цей оржель дуже активно лобіює газпромівський газ...так само як колись це робила баба Юля...дуже хочуть підтримати руSSкій мір матеріально...
коли Америка та інший прогресивний люд пробують вибити економічну складову з рук кремлівских терористів... і як потім після таких "українських покупок" можна буде вимагати санкцій для руSSкого міра?!
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"дуже хочуть підтримати руSSкій мір матеріально..."
Так і зараз підтримують, лише доплачуючи посередникам. А соєві улюбленці з керівництва Нафтогазу зовсім не при зеленій владі вирішили "прикинутись шлангом" ніби не обіцяли збільшувати укр.видобуток газу і тепер декларують стратегію "максимізації навару".
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Тварини Зебільні! Прийде час і вас усіх зрадники пересаджають по камерах!
Українці, вас розводять як лохів. 100% ***** вимагає від Шмарклі посадити Україну знову на Газпромівську голку... Ось тому ця мерзота і закидує подібні речі.
Прямих постачань не має бути! Це залежить тільки від того, вчинить Зебіл державну зраду, чи ні!
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можна було коротше ці "думки" викласти: гав-гав-гав
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Клоуни готують народ до прямих поставок газу з мордора, а зедебілоїдам пояснять, так як пояснив Стефанчук продаж землі: "мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен 73% граждан Украины".
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споживачу байдуже пройшов росгаз словацький лупінг чи ні перед тим яке попасти в комфорку
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прямые поставки- это болт на выполнение решения трибунала
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Газпром практически банкрот и платить ни чего не может и не будет.
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