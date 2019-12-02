 Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямими поставками, то ми прямі поставки пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів поставки Україна максимально координується з європейською стороною, бо це для європейських партнерів також критично важливі моменти.

При цьому Оржель підкреслив: збереження транзиту газу важливо, щоб не було "жодних технічних проблем" або включення української газотранспортної системи в реверсному режимі.

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Він також зауважив, що з припиненням транзиту можливе зростання ціни газу на європейських ринках і на українському ринку.

Разом з тим, Оржель розраховує, що наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року відбудеться 5 грудня.

"З приводу найближчої дати у мене є надія, що попередньо це буде 5 грудня. Але водночас дві сторони (українська та європейська. - Ред.) готові в будь-який момент", - сказав він.