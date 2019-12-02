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Все про:журналістика (936) протест (1041) вбивство (1963) Мальта (37)

 Убивство журналістки-учасниці "панамського досьє" Галіції: прем'єр Мальти оголосив про швидку відставку після протестів

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат оголосив про рішення піти у відставку на тлі масових протестів через розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції, яка звинувачувала його в корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це повідомляє Times of Malta.

Мускат пообіцяв 12 січня піти у відставку з поста лідера Лейбористської партії, а потім - з поста прем'єр-міністра. Він продовжить виконувати свої обов'язки до цього дня. Мускат додав, що поінформував президента.

Видання зазначає, що учасники протесту у Валлетті вимагали негайної відставки прем'єр-міністра заради забезпечення правосуддя в справі про вбивство журналістки.

Лідер Націоналістичної партії Адріан Делія заявив, що опозиція більше не визнає легітимність Муската і буде бойкотувати діяльність уряду.

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Дафне Каруана Галіція, журналістка Times of Malta, загинула в жовтні 2017 під час вибуху автомобіля. Вона спеціалізувалася на розслідуваннях про корупцію і зв'язки чиновників з криміналом. Була відома публікаціями на тему "Панамського архіву".

У 2016 році Каруана Галіція звинуватила Джозефа Муската і його дружину в корупції. Журналістка стверджувала, що у подружжя прем'єр-міністра є офшорна компанія в Панамі, яка співпрацює з компанією, пов'язаною з дочкою президента Азербайджану Ільхама Алієва.

У листопаді 2019 року поліція затримала бізнесмена Йоргена Фенека - він володіє компанією в Дубаї, яку журналістка пов'язувала з політиками Мальти. Мускат підтверджував, що слідство цікавиться Фенеком, але від додаткових коментарів відмовлявся.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162877
 
   
 Топ коментарі
 
В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах[74].В документах упоминались и другие украинские политики. В частности, народный депутат и давний партнёр Порошенко по бизнесу Игорь Кононенко, согласно документам, через Сергея Зайцева был связан с фирмой Intraco Management Ltd., зарегистрированной 10 января 2002 года на Британских Виргинских островах[80][81][82][83].Также в документах непосредственно фигурирует бывший сослуживец Порошенко и партнёр по бизнесу Олег Гладковский (до 2014 года - Свинарчук), основатель корпорации «Богдан» и в 2015-2019 годах - Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В феврале 2007 года Свинарчук основал на британских Виргинских Островах компанию Teckfold Investments Financial Corporation, где стал единственным акционером.
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зебил, не продать, а ПЕРЕДАТЬ в управление Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов - Цензор.НЕТ 8026 Впрочем, в методичках лахти утверждается именно что "продать" Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов - Цензор.НЕТ 3229

кстати, об офшорах:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга. ))
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Что-то не наблюдаю тут порохатых ботов, тема, видать, для них не интересная...
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В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах[74].В документах упоминались и другие украинские политики. В частности, народный депутат и давний партнёр Порошенко по бизнесу Игорь Кононенко, согласно документам, через Сергея Зайцева был связан с фирмой Intraco Management Ltd., зарегистрированной 10 января 2002 года на Британских Виргинских островах[80][81][82][83].Также в документах непосредственно фигурирует бывший сослуживец Порошенко и партнёр по бизнесу Олег Гладковский (до 2014 года - Свинарчук), основатель корпорации «Богдан» и в 2015-2019 годах - Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В феврале 2007 года Свинарчук основал на британских Виргинских Островах компанию Teckfold Investments Financial Corporation, где стал единственным акционером.
 показати весь коментар
 
 
зебил, не продать, а ПЕРЕДАТЬ в управление Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов - Цензор.НЕТ 8026 Впрочем, в методичках лахти утверждается именно что "продать" Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов - Цензор.НЕТ 3229

кстати, об офшорах:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга. ))
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Так йому бедаль треба давати - він отримував гроші з бюджета України, виводив гроші в Україну, і волонтером використовував ці гроші щоб допамагати армії - те що він допомагав багато це вже факт. А свині робили навпаки - дозволяли нарасейцам заробляти шалені бабки в Україні и виводити їх в росію. різницю відчуйте.
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Убивство журналістки-учасниці "панамського досьє" Галіції: прем'єр Мальти оголосив про швидку відставку після протестів - Цензор.НЕТ 3868 зебил, ты хотело сказать - "брало деньги из минОбороны Рашки, крало деньги из Украины(приватбанка) и выводило их в офшоры Кипра и т.п." и за это - медаль от путина"?)
браво, зебилы!
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особенно нужно "дать медаль" бене и моники за то, что украли сотни миллиардов гривен из Привата, скупили доллары (и обвалили курс гривны при этом в 3 раза! ) и вывели их в офшоры...
Вот такое "мышление" у зебилов: их поимели - а они радуются и требуют медали Убивство журналістки-учасниці "панамського досьє" Галіції: прем'єр Мальти оголосив про швидку відставку після протестів - Цензор.НЕТ 9209
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" дозволяли нарасейцам заробляти шалені бабки в Україні и виводити їх в росію"
дай-ка вспомню.. это про НЫНЕШНИЕ покупки угля и э/э в расеи беней и его зеленой ОПГ- продажа их тут в три дорога бюджету Украины и выводу "шалених бабок" в Росию.. верно?))
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п.с. мускат прокладывает дорожку для моники зе!лоха... и не только из "порошка"))

....формат вчерашнего заседания на котором обсуждались коммунальные тарифы. Чисто аппаратное совещание с присутствием премьер-министра, без министра инфраструктуры и финансов, с блаженно улыбающимся Богданом, как то не вписывалось ни в какие форматы. С утра пришла информация все прояснившая. Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно: "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский . Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.))
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Что-то не наблюдаю тут порохатых ботов, тема, видать, для них не интересная...
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да смени пластинку, пол года нет порохоботов, а вы все елозите и елозите
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"нет порохоботов"?)) А куда ж они вдруг щезли? Твой порохатый боХ каждый день вылазит на всех СМИ, в точности на Цензоре, а ты самый что ни на есть яркий представитель порохоботов.
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Зато мы наблюдаем у тебя пробелы в образовании: "неинтересная" пишется слитно. Тебе двойка.Теперь ищи дальше порохоботов, если больше заняться нечем...
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Это прилагательное с -не- я написала слитно, но очевидно чисто случайно нажала на клавишу "пробел", так как пишу очень быстро. Это описка, а не ошибка....И не тебе говорить о моем образовании, потому что, если я захочу, то покажу тебе со временем много твоих таких же "ошибок". И да, когда нечего сказать по существу, то переходят либо на личности, либо находят "ошибки"...так что, отвали.
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Что можно сказать по существу на беззубый комментарий о Порошенко, которого ты настойчиво пытаешься сделать евреем? По существу я посмеялся, читая про "порохатого боХа"!
Правда после твоего комментария я понял, что ты намного младше меня...
Улыбнулся еще раз.

Я не знал, что школьники в Украине такие политически активные!
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Где в моем комменте речь о Порошенко еврее? Совсем плох? ........Ну, если ты такой древний, то да, я таки младше тебя))
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Порохатый Бох - это как понять? Как порхатый бог?
А, ну да, как я сразу не догадался, это ты про украинцев так...
Ну если Порошенко не еврей, то как говорил Дещица: ну извини тогда! хе-хе
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На этом сайте все порохоботы прекрасно знают, что означает слово "порохатый", а ты, видать, новенький, тебя на твоей ботоферме совсем не просветили? И ты действительно совсем, мягко говоря, не догадлив, если еще приплел "всех украинцев"...
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Франци, солнце, тебя понесло не в ту степь!
Развлекайся дальше, не забудь про уроки!
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Вот, опять ответить нечего по существу)) Ты мне очень напоминаешь кое -кого, но этого "допысувача" я тут уже давно не видела...
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Ще один офшорно-торгівельний партнер свиней.
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Мальта продемонстрировала свою близость к цивилизации
Про нас надо говорить?
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"...Убивство журналістки-учасниці "панамського досьє" Галіції..."
===
панове на Цензорі, чому у вас такий, вибачте, недолугий стиль?
Може ліпше:"...Убивство журналістки Галіції, учасниці "панамського досьє"..."
Власне, навіть у вашому заголовку треба правильно поставити розділові знаки щоб зрозуміти зміст:
"...Убивство журналістки, учасниці "панамського досьє", Галіції..."
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