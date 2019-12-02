 Питання Зеленського про Крим не призведе до згортання переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час спілкування в понеділок із журналістами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова йому нагадали про те, що Зеленський неодноразово заявляв про намір порушити питання про статус Криму. У зв'язку з цим Пєскова запитали: якщо це буде зроблено в "нормандському форматі", то яка буде реакція російської сторони.
"Добре відома: жодної. Тут немає різниці, у якому форматі ставити це питання", - сказав Пєсков.
У нього уточнили, чи не призведе це до згортання переговорів.
"Ні, не призведе", - сказав Пєсков.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Это уже прогресс ))
И так думают остальные.
Играем в игру - я плюю , ты шипишь!
Поехали: Ты дермовый троль! Девочка-дешевка!
А может ты мальчик, дешевка!?
признавайся, вонючая сасновская троллина, ты баба или ты кто такое?
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.
перестать стрелять и отвести войска за ради Мира....
Московия прямь обоссалась....
Такой дурой как ты нужно еще уродиться: разве ты не помнишь с детства фразу: все тайное всегда становится явным! Так было всегда, нужно просто немножко подождать.
Потому найдется куча людей, которые на тебя потом стуканут, ты даже знать этого не будешь!
Стуканут совершенно бесплатно!
А потом будет все , как ты любишь в русском мире: подворотня, удар палкой в затылок и пинание куска мяса ботинками из стороны в сторону.
Тебя ждет больница и долгие месяцы нескончаемой боли.
И ради чего!?!?!?!?
Так ты бухой или больной? вопрос остается открытый..
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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А чи не призведе це до здачі національних інтересів ?
Ничего страшного не произойдет если сольем что-то, опыт есть и ничего не изменится.
війна вимагає великих витрат.
воно ближче до вашого темпераменту ніж то питання взаємин рашки і України.
якщо ЗЕ привезе капітуляцію, то Майдану не уникнути.
кремлядь опускает гивнокомандуючого как хочет, понимая его"масштаб".
в сторону Порошенко срань рашистская такого себе не позволяла, ненавидела и ненавидит его до сих пор, но не презирала так откровенно, как зеленое недоразумение.
масштабы Порошенка и шмаркли криворожской просто несопоставимы.
и вот это вот убогое зеленое чмо попрется решать судьбы Украины уже через неделю...