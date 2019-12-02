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 Політика України
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 Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

Проводити всеукраїнський референдум про створення ринку землі немає необхідності, оскільки цей пункт був частиною передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського, якому народ надав мандат довіри на реалізацію земельної реформи, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У програмі президента України Володимира Зеленського як один з ключових було зазначено пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", - заявив Стефанчук у понеділок на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, за словами першого віцеспікера, він особисто подав правки до законопроєкту до другого читання, які унеможливлять продаж сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162870
 
 
 Топ коментарі
 
Воны зробылы вас ще раз...
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ЧОМУ ДЛЯ ВСТУПУ В НАТО ПОТРІБЕН РЕФЕРЕНДУМ , А ДЛЯ ПРОДАЖУ ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ДОСТАТНЬО ДЕКІЛЬКА ЄВРЕЇВ ??? :

Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8994
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помнится, моника зе!лох и зебилы орали что "по каждому важному вопросу - рЫфырендум!" Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5173
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Да!! Вот этот мешок- стефанчук с... Сегодня, с трибуны верховной рады ещё раз в открытую, в наглую поимел весь украинский народ в количестве 80%,! Заявив о том что продажа земли это большое благо для украинского народа и мнение народа им не интересно!
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Слуга народа - фейковая контора рогов и копыт по Ильфу Петрову с зиц председателем - шутом гороховым, которая только для прикрытия кражи того шо еще осталось, под конкретную аферу. Нефть, газ, воду, электроэнергию с@издили, осталось украсть землю и допилить аграрный бантустан.
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Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3080

прєлєстно !
Я сподіваюся, що в попередніх коментах зебілам про все нагадали.

Вони, певно, од суцільного потоку зе-сечі і очі розплющити не можуть, кайфують ...
Так тримати ! Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3080
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Так Моника вообще ничего толком не обещала. Намекала только, причем туманно, и вашим, и нашим. Даже до конца не понятно было какую оно будет вести политику, проевропейскую, или промокшанскую. Как мудрий українский наріт мог выбрать такого кота в мешке, да еще и во время войны с Мокшандией, вообще не понятно.
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"...в принципі, ми можемо говорити, що мандат довіри на реалізацію цього пункта був наданий..."
Вот что дословно прошепелявил жирный хряк: "МОЖЕМО ГОВОРИТИ" !
Можете говорить: говорите-говорите - вы нам не мешаете .
Но Коломойский запустил пробный шар, чтобы посмотреть реакцию.
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шар давно запущен в конституции которую ты не читал и не знаешь.
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Народ - источник власти, а президент - наёмный исполнитель.
Временный и смертный.
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Вот твой источник и решил с нового года сделать куплю продажу, хе-хе..
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Міг принаймні в тещі спитати, тай грошей виділити на такий "референдум". Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5493 Зебілітка мені цікаво хтось із вас читав програму блазня перед виборами, хоча ніхто з вас навіть не думав, не те що читати Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5493 Подарували найцінніший в світі ресурс, за декілька сотень гривень які однаково зїсть дефолт в кінці, тому що беня без дефолту не закінчить.
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Прикро, що євареї навязують волю тим,зто має землю у власності. В першу чергу вони мають право на вето. Довіра при виборах, це чергова локшина на вухах, яку вміють пройдисвити всіх категорій,а особливо євреї навішувати на вуха. Було 73% від голосуючих, а зараз платні "опитувачі" говорять про довіру в 52%. А що буде через 2-3 місяці.?
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Довіру ще треба оправдати ділами !
І Зеленському таке не світить.
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Четырежды откосивший от армии - не мужик.
Откосил от армии - откосит всюду.
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у нас профессиональная армия и "призыва" нет. В "москали" забирают на Расее.
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Еще огромная опасность, что после принятия рынка земли, который люди очень не хотят, жители подконтрольных Луганской и Донецкой областей (которые как известно есть проблемными) могут резко захотеть в ЛДНР вместе с территориями. И не только этих территорий.
Зеленая плесень запускает план уничтожения Украины. Необходимо не допустить никакого рынка земли, а зеленую плесень необходимо законными методами безотлагательно убрать от власти неотложно
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основное и чуть ли не единственное прикрытие афёры с землёй с/х назначения - пай не может
продать бывший колгоспнык.... так примите положение именно о выкупе пая исключительно дей
ствительными работающими и платящими налоги фермерами.... при чём здесть тогда весь фонд
если "мучаются" пару тысяч с клаптиками распаёванной земли ???
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Клаптики можно быстро продать банку земли, если так не ймётся.
Для этого земельный банк надо быстро создать.
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боже, может стефанчук и хороший человек, но какой безобразно-уродлив
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Сказываются поколения предков - как они жили, такая и внешность.
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людина яка так любить свою тещу (за рахунок бюджету), напевно не може бути поганою людиною....... так зелебобіки
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эти *****-ты совсем окуели, кручу-верчу облопошить хочу...
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вот тебе и рехверендум и будем спрашивать...
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Коломойский - рейдер: он великий мастер брать на понт.
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А ты стройняшка небось?Сколько мучного сожрала в этом месяце?
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Полагаю, что если Зеленая плесень успеет запустить этот рынок, до того как ее народ выбросит, надо быть готовыми к следующему.
Все что будет на то время куплено, скоро должно быть возвращено народу, притом без всяких компенсаций. И даже если оно перепродавалось несколько раз. И плевать на то, что скажет Запад о незыблемости частной собственности. Так что желающие "вложить деньги в землю" пусть очень задумаются и не делают этого. Но конечно следует всеми силами не допустить никакого рынка земли.
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Рынок земли будет и я куплю несколько гектар с занесением прав собственности в реестр собственников недвижимости Украины. А ты полетишь ближайшим лесом, офисная бабочка.
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Свинина собакоязыкая корчит из себя интеллектуала и испражняется на право 3/4 народа получить свой пай земли.
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В Израиле нет никакого рынка земли, а в Украине Коломойским приспичило рынок.
Коломойский хочет сказать, что в Израиле живут одни идиоты ?
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В Израилое нет земли вообще, там пустыня. Так же как и в Панаме - продают не землю а сельхозуправление, наёмный труд,ирригационные работы и проценты с прибыли.
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В Израиле не продаётся даже пустыня и голый камень. .
И израильские ********* - по всему миру.
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ел я эти ********* и клубнику - трава травой. В камнях и глине нормально расти ничего не может.
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Не трепись. В Израиле есть земля, конечно не чернозем. Пустыня там занимает около 50% территории.
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там нет земли, камни, глина и песок. Израильскую клубнику есть невозможно.
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Даже камни с песком и глиной - это ТЕРРИТОРИЯ !
В Израиле это понимают.
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Израиль присвоил землю палестинцев покупкой, и после этого выкупа сразу запретил продажу.
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Зеленский может хоть насрать на всех - у него мандат доверия в результате выборов. Такой бред и такая рожа - даже рыги поумнее были.
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Коломойский рейдерски захватывал предприятия, теперь он хочет захватить всю Украину. Для этого он внедрил во власть свою зеленую плесень. Теперь он хочет осуществить захват территорий путем "рынка земли".
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А чи потрібен референдум,щоб тих хто торгує українською землею,гнати з України?
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кароче - сасать!!! напёрсточники грёбаные...
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Тут читаю, тут - рыбу заворачиваю... Ничего новго зеленая шалупень не придумала
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Стефанчуку надо аккуратно выходить из здания: на ступеньках может поскользнуться.
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обережно, а то ДБР з альфою з обшуком прийдуть
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Товста свиня, після зміни влади підеш під суд разом з Зеленським, якщо спробуєте розпродати Україну.
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******** тещин манипулятор, они уже срать хотели на всех, беня с богданом спешат,мокшане подгоняют!!
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Из проекта закона о рынке земли следует, что купивший землю становится собственником земли без ограничений как он будет ее использовать. Это значит, что если Беня купит землю он может там ничего не выращивать, а вывозить чернозем кораблями в страны, где у него еще гражданства. Например в Швейцарию, Кипр, Израиль. Или в иные любые страны. И пустыня в Израиле зацветет. Бене, Зе, этому толстяку там поставят памятник.
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Теперь любой вопрос будет приниматься автоматом и под автоматом - "поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию...любых вопросов"
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Прихватизация это коллективизация 2.0. Ее задача лишить средний класс контроля над ресурсом и перевести под контроль иудоглобализаторов под лукаво-благовидными лозунгами. Латифундисты и ТНК выполняют в иудоглобализации ту же роль, что и колхозы - унификация методов для усиления централизированного контроля и изоляция среднего класса от политического и всякого другого влияния, т. е. лишение управления будущим.
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"Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук." - Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето". "Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал Руслан Стефанчук. - Пиз Бехун ты земляк Стефанчук, такой же как Зеленский.
"Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій." - сказал Зеленский перед выборами.Сколько тебе заплатили за распродажу украинской земли, не продешевил? Зеленскому заплатили 41000000 $. -
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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Кабан определенно. Хотя свинину наверно не ест, но кабан. Кстати, свиньи тоже свинину не едят.
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Народ сейчас вообще против любого закона о рынке земли.
И вообще как это получается. Президент и его партия "Слуги народа". И слуга собирается безвозвратно продать собственность своего хозяина, не только без разрешения хозяина, но и против его воли.
Гнать эту вонючую зелень надо (конечно законным образом), а вместе с ней и тех кто предлагает принять закон с правками. Полагаю, что это все парламентские партии. С этим парламентом продажа земли недопустима вообще. При любом законе обманут.
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Для ********,которые на ху"ла здесь работают-(реванша уж больно хотят для своего мафиозного пахана)-и сам чорт нынче -друг.Такие дрыстать будут денно и нощно,лишь бы не получилось обьединиться громадам с властью.Поэтому их 5-и анальные СМИ совместно с мертячуковыми ,баранов разводят,как лохов по "срободам срова ваньки-дурачка и маруськи красной шапочки".А ведь обьединение в провинции-вопрос первостепенный сейчас,поскольку провинциям предстоит решить главный вопрос-рынок земли.В принципе-же Рынок с/х земли нужен Украине,как в Канаде-4га в одни руки и не более с ценой 5000 долларов за гектар и не менее .Всё остальное на местном уровне после децентрализации и тоже,как в Канаде,где Право на собственность-это и есть свод законов, касающихся прав человека на землю,личную собственность, недвижимость и интеллектуальную собственность. В отличие от многих других стран,право на владение имуществом в Канаде включается только в Билль о правах, обычный федеральный закон и в Конституцию посредством канадской Хартии прав и свобод.Законы о личной собственности обычно регулируются провинциальным законодательством, таким как провинциальные законы о продаже товаров. Аналогичным образом регулируютсч и нормы общего права.Закон о недвижимости также является вопросом провинциального законодательства,как и
интеллектуальная собственность,патентное право.
Обьединение же громад в провинцию идёт и сверху и снизу,т.е.-навстречу друг к другу -власти и народа.Поэтому мразота барыг,хапнувшая уже 2.7 млн.га земли,обьединения жуть как не хочет-хочет продолжать деребанить землю,под видом "моратория" и закрепощать народ на отжатой очередным барыгой у этого-же народа, земле!Так что твой срачь ,без конструктивного решения,срачем и останется,а караван идёт дальше-не успеет народ украинский обьединиться единым фронтом-новый клан олигарх.системы будет продолжать землю деребанить у лохтората.
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Ахахах, 73% - ну шо, дофіга вже зробили разом? Тепер ні в ліс не зайдеш, ні по дорозі не проїдеш))) Ой дибіли-зелебобіки, довибиралися))))
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який в дупу кредит довіри,- його особу не підтримало і половини громадян виборчого віку
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Все парламентские партии соучастники преступления, которое намерены осуществить. Даже "Голос" Вакарчука проголосовал не против того что в первом чтении, а воздержался. Они говорят, что они за рынок земли, но не в этой редакции. Это тогда когда народ против рынка земли вообще, особенно село.
Мой знакомый спрашивал на рынке у торгующей селянки, как в селе относятся к продаже земли. Она сказала: "Всі дуже погано, аж кричать".
И этот негодяй Вакарчук плюет, что селяни до такой степени против, что "аж кричать". А потому что главный финансист его партии это Фурса, который и на цензоре проталкивает продажу земли. Мерзавцы продажные.
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