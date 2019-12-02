 Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

"У програмі президента України Володимира Зеленського як один з ключових було зазначено пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", - заявив Стефанчук у понеділок на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, за словами першого віцеспікера, він особисто подав правки до законопроєкту до другого читання, які унеможливлять продаж сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.
прєлєстно !
Я сподіваюся, що в попередніх коментах зебілам про все нагадали.
Вони, певно, од суцільного потоку зе-сечі і очі розплющити не можуть, кайфують ...
Так тримати !
Вот что дословно прошепелявил жирный хряк: "МОЖЕМО ГОВОРИТИ" !
Можете говорить: говорите-говорите - вы нам не мешаете .
Но Коломойский запустил пробный шар, чтобы посмотреть реакцию.
Временный и смертный.
І Зеленському таке не світить.
Откосил от армии - откосит всюду.
Зеленая плесень запускает план уничтожения Украины. Необходимо не допустить никакого рынка земли, а зеленую плесень необходимо законными методами безотлагательно убрать от власти неотложно
продать бывший колгоспнык.... так примите положение именно о выкупе пая исключительно дей
ствительными работающими и платящими налоги фермерами.... при чём здесть тогда весь фонд
если "мучаются" пару тысяч с клаптиками распаёванной земли ???
Для этого земельный банк надо быстро создать.
Все что будет на то время куплено, скоро должно быть возвращено народу, притом без всяких компенсаций. И даже если оно перепродавалось несколько раз. И плевать на то, что скажет Запад о незыблемости частной собственности. Так что желающие "вложить деньги в землю" пусть очень задумаются и не делают этого. Но конечно следует всеми силами не допустить никакого рынка земли.
Коломойский хочет сказать, что в Израиле живут одни идиоты ?
И израильские ********* - по всему миру.
В Израиле это понимают.
ПизБехун ты земляк Стефанчук, такой же как Зеленский.
"Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій." - сказал Зеленский перед выборами.Сколько тебе заплатили за распродажу украинской земли, не продешевил? Зеленскому заплатили 41000000 $. -
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
И вообще как это получается. Президент и его партия "Слуги народа". И слуга собирается безвозвратно продать собственность своего хозяина, не только без разрешения хозяина, но и против его воли.
Гнать эту вонючую зелень надо (конечно законным образом), а вместе с ней и тех кто предлагает принять закон с правками. Полагаю, что это все парламентские партии. С этим парламентом продажа земли недопустима вообще. При любом законе обманут.
интеллектуальная собственность,патентное право.
Обьединение же громад в провинцию идёт и сверху и снизу,т.е.-навстречу друг к другу -власти и народа.Поэтому мразота барыг,хапнувшая уже 2.7 млн.га земли,обьединения жуть как не хочет-хочет продолжать деребанить землю,под видом "моратория" и закрепощать народ на отжатой очередным барыгой у этого-же народа, земле!Так что твой срачь ,без конструктивного решения,срачем и останется,а караван идёт дальше-не успеет народ украинский обьединиться единым фронтом-новый клан олигарх.системы будет продолжать землю деребанить у лохтората.
Мой знакомый спрашивал на рынке у торгующей селянки, как в селе относятся к продаже земли. Она сказала: "Всі дуже погано, аж кричать".
И этот негодяй Вакарчук плюет, что селяни до такой степени против, что "аж кричать". А потому что главный финансист его партии это Фурса, который и на цензоре проталкивает продажу земли. Мерзавцы продажные.