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Все про:Труба (205) ДБР (685) Устінова (11)

 Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро. ІНФОГРАФІКА

Роман Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка ВР від партії "Голос" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Зробила запит і дізналася, що ж це за тисячі "успішних" справ, про які рапортує керівник ДБР Роман Труба.

Так от виявляється, що 66% справ, які довело до суду ДБР – це справи про "самовільне залишення місця служби". Працюють, так працюють, хлопців саджаючи за ґрати за те, що військову частину залишив. Для цього точно треба було такий новий потужний правоохоронний орган створювати", - написала вона.

Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від Голосу Устінова навела статистику успішних справ Держбюро 01

За словами Устінової, щодо серйозних статей у ДБР з показниками "все погано": "Щодо "корупційних" статей цей відсоток "успішності" та переданих справ до суду не доходить не те, що навіть 1%, а іноді і до сотої відсотка".

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"Саме через таку "успішну" роботу найпотужнішого в Україні правоохоронного органу, яке хлопців з військових частин виловлює, Роман Труба і все керівництво ДБР мають завтра бути звільненими парламентом. Нам потрібне нове керівництво органу, яке буде займатися реальними справами, а не набивати собі статистику", - зазначила нардепка.

"На жаль Труба, як бачимо, дуже швидко заіржавіла, тому треба міняти на нову і голосувати за законопроєкт # 2116", - резюмувала Устінова.

Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від Голосу Устінова навела статистику успішних справ Держбюро 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162869
 
   
 Топ коментарі
 
Портновский трубаДур...пыхтит в трубу..
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Думаю, навіть Славік Вакарчук буде краще за трубу! Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от "Голоса" Устинова привела статистику "успешных" дел Госбюро - Цензор.НЕТ 2263

Принаймні, він кандидат фізико-математичних наук, захистив дисертацію з квантової фізики, то аналітичні здібності мають бути значно кращими, ніж у труби...
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Наконец то хоть одна здравомыслящая женщина в парламенте нашлась. Ато как выдаст какая то служанка перл, так волосы дыбом становяться.
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Портновский трубаДур...пыхтит в трубу..
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Обязательно, и уже послезавтра назначить на эту должность Славика Вакарчука.
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Думаю, навіть Славік Вакарчук буде краще за трубу! Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от "Голоса" Устинова привела статистику "успешных" дел Госбюро - Цензор.НЕТ 2263

Принаймні, він кандидат фізико-математичних наук, захистив дисертацію з квантової фізики, то аналітичні здібності мають бути значно кращими, ніж у труби...
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Захистив у тата на факультеті. Не говоріть мені про цих "кандидатів/докторів". Це все одно, що говорити: "кравчук_л_м_економіст" чи "мороз_о_інженер". Смішно. Вакарчук -- музикант. Все.
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Так и вовочка выпустился у папы в институте, всю дорогу играя в КВН вместо учебы! Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро - Цензор.НЕТ 4084
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Вот кому верить, tommy lee или "этим вашим интернетам",где сказано,что защита происходила в Институте физики конденсированных систем НАН Украины ?
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Напевне, правильна Ваша відповідь. Щоправда, інститут розміщено у Львові й почесним доктором інституту є Іван Вакарчук. Утім, коли людина навчалася на факультеті свого батька, а до фізики, як показав час, має не дуже великий інтерес, то це для мене дуже показово.
Але Ви можете мати свою думку щодо всього цього.
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Свої аналітичні збібності (якщо вони були) він за всі роки скурив разом с канабісом Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро - Цензор.НЕТ 160
Взагалі Славко таке ж дурко як і вовочка, тільки шо україномовне.
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У нього все ж є один плюс - він все-таки проукраїнський...
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Ну, может от Славы больше толку было бы... и не позорился он так на пленках... Хотя, зебобикам пох -у вас през позор на двух ножках)))
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Наконец то хоть одна здравомыслящая женщина в парламенте нашлась. Ато как выдаст какая то служанка перл, так волосы дыбом становяться.
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Бардак развели с этой кучей органов, имеющими право расследовать.
Военная прокуратура занимается экономическими преступлениями, Государственное бюро расследований "расследует" самоволку солдат - что там нахрен расследовать??? НАБУ контрабандистами занимается, СБУ - вырубкой леса...они что все - реально не знают, кто какие преступления должен расследовать?
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Всё они прекрасно знают, но.... всякого рот дере ложка суха... дальше по тексту.
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Чому ж тоді ДБР не розслідує ухилення Зе від повісток?
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Тут уже треба не про ухилення від повісток, а від ухилення від виконання обов'язків верховного головнокомандувача.
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А ще про несплату податків в особливо великих розмірах. І навіть розслідувати нічого не треба - міжнародне детективне агентство Кролл вже все довело! А зараз ще вирок суду штату Делавер підтягнеться. Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро - Цензор.НЕТ 2089
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Хоч одна притомна людина бачить, що труба це дебіл, а не прокурор.
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Очередной показатель того что делает власть! власть как и при совке прижимает ЛОХОВ! а панов не трогает! так что 28 лет прошло а ничего не поменялось кроме вывески!
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Ще і іграшковий пістоль у дитини заТрубачив! ..
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Аудит надутой отчетности, и возврат всех доплат за (высокую) раскрываемость тысячи "успешных" дел.
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