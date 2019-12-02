 Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка ВР від партії "Голос" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Зробила запит і дізналася, що ж це за тисячі "успішних" справ, про які рапортує керівник ДБР Роман Труба.

Так от виявляється, що 66% справ, які довело до суду ДБР – це справи про "самовільне залишення місця служби". Працюють, так працюють, хлопців саджаючи за ґрати за те, що військову частину залишив. Для цього точно треба було такий новий потужний правоохоронний орган створювати", - написала вона.

За словами Устінової, щодо серйозних статей у ДБР з показниками "все погано": "Щодо "корупційних" статей цей відсоток "успішності" та переданих справ до суду не доходить не те, що навіть 1%, а іноді і до сотої відсотка".

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"Саме через таку "успішну" роботу найпотужнішого в Україні правоохоронного органу, яке хлопців з військових частин виловлює, Роман Труба і все керівництво ДБР мають завтра бути звільненими парламентом. Нам потрібне нове керівництво органу, яке буде займатися реальними справами, а не набивати собі статистику", - зазначила нардепка.

"На жаль Труба, як бачимо, дуже швидко заіржавіла, тому треба міняти на нову і голосувати за законопроєкт # 2116", - резюмувала Устінова.